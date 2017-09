Spørsmålet om presidenten må kunne snakke samisk fikk Aili Keskitalo (NSR) til å fortelle om hva hun har opplevd.

Hun møtte Arbeiderpartiets Ronny Wilhelmsen til duell onsdag. De to kjemper om å bli sametingspresident.

Selv om rivalene er uenige om de politiske veivalgene i Sápmi, bakket de hverandre opp når temaet var språk.

– Det er en tildels splittende debatt, og jeg synes vi som samepolitikere skal forsøke å bygge bro, sa Keskitalo.

– Sårer begge sider

Etter at sittende sametingspresident Vibeke Larsen holdt den NRK-sendte nyttårstalen 1. januar i år på norsk, reagerte mange negativt på dette . Enkelte mente at presidenten som er samenes fremste talsperson, må beherske samisk. I valgkampen er det også fremmet tanker om at bare samisktalende bør kunne skrive seg inn i valgmanntallet.

Aps Ronny Wilhelmsen mener slike ting er med på å skape et skille mellom «ekte og uekte-samer».

– Det er ikke tvil om at det er skapt et slikt bilde i media. Det gjør meg urolig fordi man setter et internt skille i den samiske befolkningen, og dette sårer begge sider, sa han.

PRESIDENTDUELL: Se hele debatten her.

Blir gjort narr av Ap-medlemmer

Da Aili Keskitalo ble konfrontert med at det finnes røster i NSR som også mener at språket representerer den ekte identiteten, svarte hun:

– Jeg har jo selv vokst opp med norsk som førstespråk og har lært samisk etter hvert. Og selv om Arbeiderparti-medlemmer på Facebook gjør narr av meg fordi jeg ikke snakker perfekt samisk, så anklager jeg ikke Ronny Wilhelmsen eller Ap for det.

NSR-kandidaten sa at det må være opp til velgerne å vurdere hvilke kvalifikasjonskrav de setter til sine politikere.

– Hver gang jeg snakker med Aili om dette blir jeg betrygget, kommenterte Wilhelmsen.

– Og det er fordi hun har en veldig god holdning til dette.

Har begynt på samiskkurs midt i valgkampen

Ap-kandidaten har selv – midt i den travleste valgkampen – startet på kurs for å lære seg samisk. Et av målene hans er å holde nyttårstalen på samisk hvis han blir ny sametingspresident.

– Men for å forstå hva denne debatten handler om, så har jeg meldt meg på samiskkurs. Jeg gjør det for å skjønne utfordringene som ligger i denne saken, sa Ronny Wilhelmsen.

Og han fikk et anerkjennende svar fra sin største politiske rival.

– Jeg mener bestemt at sametingspolitikere som har norsk som førstespråk, kan jobbe til det beste for samisk språk, og Ronny skal ha all kred for at han har begynt på kurs. Og det første skrittet for han vil jo være å snakke samisk så godt at ingen trenger å snakke norsk på grunn av han, sa Keskitalo.