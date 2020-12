– Regjeringen står fullstendig bak det samiske folk sin rett til å bruke sitt språk, og bevare og utvikle sin identitet og kultur, slår kulturminister Abid Raja fast.

Han reagerer sterkt på denne saken.

Sist lørdag var 20-åringen på veg hjem med bussen i Tromsø. Der traff hun to bekjente. De vekslet noen ord på samisk. Idet hun går av bussen, tar den eldre medpassasjeren kontakt.

Ungjenta fikk klar beskjed om at samisk ikke skulle høres på bussen:

«Samer hører ikke til noen steder, og i hvert fall ikke på bussen, der alle kan høre språket»

Det er ikke første gang samer i Tromsø opplever hets.

En debatt om kommunen skulle være med i en ordning som sidestiller bruk av norsk og samisk, skapte hat og splittelse for 10 år siden. Etter den debatten opplevde mange det som vanskelig å være same i Tromsø.

Flere har også opplevd fysiske angrep på grunn av deres samiske bakgrunn.

UNNGÅR KOFTE: – Min datter, tross sin unge alder på 20 år, har allerede opplevd såpass mye at hun kvier seg for å bruke kofte offentlig, forteller Lisa Pedersen. Foto: Privat

Lisa Pedersen (48) er mor til den unge kvinnen som ble refset.

Hun skrev om hendelsen på Facebook. Og ble overrasket over at kulturministeren var blant dem som responderte.

– Jeg hadde jo aldri trodd at et medlem fra regjeringen ville reagere. Virkelig ikke, sier hun.

– Hører ikke hjemme i 2020

Tobarnsmoren er fra Skånland i Sør-Troms, men har bodd i Tromsø i flere år. Datteren er fortsatt preget av hendelsen og ønsker ikke selv å bli intervjuet nå.

Pedersen er også rystet over datterens opplevelse sist helg. Hun delte historien på Facebook.

Det var der hun også fikk svar fra Kulturministeren.

SKJERMDUMP: Skjermdump av det Abid Raja skrev på sin FB-side. Foto: NRK / Skjermdump

– Da jeg så denne saken ble jeg rystet. Derfor skrev jeg også på Facebook. Selv om slike historier ikke hører hjemme i 2020, er det ingen tvil om at det er viktig at de kommer frem i lyset. At man tør å dele, skriver Raja til NRK.

Raja hadde ikke anledning til å stille til intervju med NRK dag, men har kommentert saken på e-post.

Mangler statistikk

Statsråden synes det er vanskelig å vite eksakt hvor omfattende dette problemet er for samene.

FORTELL: Kulturminister Abid Raja (V) oppfordrer alle samer til å melde fra til Likestillings- og diskrimineringsombudet om slike saker. I alvorlige saker bør også politiet kontaktes, mener han. Foto: Heiko Junge

– Vi har lite statistikk om samer, fordi man i Norge ikke registrerer personer etter etnisk tilhørighet.

Han viser også til at mange samer ikke melder fra når de opplever diskriminering og trakassering.

– Dette betyr ikke at diskriminering av samer ikke skjer. Samehets ser vi blant annet gjennom saker i media. Og ikke minst i kommentarfeltene til ulike nettaviser og på Facebook, skriver Raja.

– Håper det ikke bare blir med ord

Pedersen forventer at Raja følger opp saken ytterligere.

– Jeg håper at dette er en vekker for resten av regjeringen. Og også for sentrale deler av Oslo, men også samfunnet vi lever i. Interessen for samisk kultur og samiske språk er veldig liten, sier hun.

I skoleverket er det fortsatt også altfor lite innholdet om samer og samisk kultur, mener hun.

At mangel på kunnskap og fordommer slår ut som i dette tilfellet, gjør henne redd og sint.

– A det å synliggjøre at du snakker samisk er grunnlag for å bli angrepet etter en tur med bussen, at språket i seg selv skal være en trigger, det synes jeg er kjempe skummelt, sier hun.

«Fornorskning er bra for samene»

Det er ikke første gang Pedersens datter opplever hets.

Hun tok til motmæle og sa ifra om at samer har like stor rett til å snakke samisk, som nordmenn har til å snakke norsk.

Den eldre damen ble da enda sintere.

Slik gjengir moren deler av kjeftingen datteren da opplevde:

«Damen hevdet at nordmenn gjorde samer til bedre personer med fornorskning. Og at Norge hadde vært et forferdelig land om samer ikke ble fornorsket.»

Foto: Skjermdump / NRK

Håper barnebarna går fri

Pedersen ønsker fokus på hva slike opplevelser gjør med mennesker.

Selv om hennes datter er trygg på sin samisk identitet, er det en grense for hvor mye man skal tåle.

– Min opprinnelige drøm om at mine barn skulle bli skånet for samehets, som jeg selv har opplevd, er allerede knust. Nå håper jeg at mine kommende barnebarn skal gå fri.