Etter åpningsseremonien av Bodø som europeisk kulturhovedstad ble det bråk:

Mange reagerte på at det var for mye samisk under åpningen, og flere uttrykte sin misnøye på sosiale medier med rasistiske kommentarer.

Til slutt ble det så ille at Bodøs ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) så seg nødt til å be folk skjerpe seg.

Artisten Ella Marie Hætta Isaksen provoserte mange under åpningen av Bodø som europeisk kulturhovedstad da hun på scenen viste frem teksten «This is Sami land». Foto: NRK

Nå skal Bodø kommune finne ut hvordan det oppleves å være same i byen.

De skal nemlig ha en lokal oppfølgning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Oppleves som nødvendig

Aleksandra Kjenner (17) fra Bodø og synes det er fint at de nå skal ha en lokal gjennomgang av rapporten.

– Mange samer i Bodø opplever å høre kommentarer, så det er bra, sier hun.

Aleksandra Kjenner fra Bodø er glad kommunen nå tar grep. Foto: Elena Paulsen / NRK

Hun husker godt kommentarene under åpningsseremonien.

– Når det ble så ille at ordføreren måtte si ifra mot samehets så synes jeg vi trenger det, sier hun.

Hun forteller at hun oftest synes det er fint å være same i Bodø, men ikke alltid.

– Jeg får høre ting som gjør det skummelt å gå i kofte eller bare å si at jeg er samisk, sier hun.

Trenger en lokal oppfølging

Bodø nå skal ha er en lokal gjennomgang av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

– Den avdekket en årrekke med systematisk og ganske aggressiv assimilerings- og fornorskningspolitikk som var bestemt og finansiert av Stortinget.

Slik beskriver Dagfinn Høybråten rapporten som han var leder for til NRK.

Dagfinn Høybråten leverte rapporten til Stortinget. Foto: Torgeir Varsi / NRK

Han er glad for at kommunen nå skal ta en gjennomgang.

– Jeg tror mange lokalsamfunn i Norge trenger en lokal oppfølging hvor man spør seg hvordan dette berører vårt samfunn i dag og hvilke spor og konsekvenser av fornorskningen vi ser iblant oss nå, sier han.

Rapporten er på rundt 700 sider og den kom med flere oppsiktsvekkende funn, som blant annet at fornorskningspolitikken enda pågår i Norge.

– Det som har med hets og diskriminering har kommisjonen avdekket, er av stort omfang. Så det er i høyeste grad nødvendig at vi alle tar tak i det hvis vi ønsker å gå mot et mer forsonet samfunn, sier Høybråten.

– Jeg synes det er veldig positivt

Det sier Sametingsråd Runar Myrnes Balto om at Bodø kommune skal gjennomgå rapporten.

Sametingsråd Runar Myrnes Balto er glad for at kommunene tar Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport på alvor. Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det er et godt eksempel på hvordan kommunene i samiske områder burde jobbe. Vi har fra Sametingets side oppfordra alle kommunene til å gå gjennom rapporten og også se på sin egen virksomhet i lys av rapporten, sier han.

Sametinget har ikke full oversikt over hvilke kommuner som skal, eller har tatt en gjennomgang av rapporten.

– Men jeg vet at Tromsø kommune har i gang en prosess. De har blant annet

hatt sånne åpne møter der de har fått innspill fra den samiske og den kvenske befolkninga i byen, sier han.

Behov for kunnskap

Bodøs ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier til NRK at det er viktig at alle i Bodø føler seg til rette i lokalsamfunnet.

Odd Emil Ingebrigtsen er ordfører i Bodø kommune. Foto: Oda Viken / NRK

– De aller fleste har toleranse for mangfold og andre nasjonaliteter. Også for det samiske, sier han.

Det er viktig at man diskuterer vanskelige tema, og det er behov for å tilføre ny kunnskap for å få mer respekt for hverandre, mener han.

Ordføreren er håpefull for resultatet av gjennomgangen.

– Vi håper det kommer noe godt ut av det. Jeg har veldig tro på at det er viktig å snakke sammen og diskutere både vanskelige ting og ikke fullt så vanskelige ting, sier Ingebrigtsen.