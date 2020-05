Mann bøtelagt for hatefulle ytringer – Hanne tror dette kan bremse samehets

En mann fra Selbu har godtatt en bot på 13.000 kroner for å ha kommet med hatefulle ytringer om samer.

Det var Svinsås Magga som anmeldte mannen.

Hun var så lei av netthets og harselering av samer, at hun i 2017 startet en facebook-gruppe som dokumenterer hetsen. Det var også her de fanget opp den hatefulle ytringen som mannen fra Selbu nå er bøtelagt for etter rasismeparagrafen.

Det er bare ett år siden den historiske dommen i Salten tingrett, der en mann i 50-årene ble dømt for hatefulle ytringer.

Bøteleggingen av selbu-mannen er andre gangen noen i Norge blir straffet for slike ytringer om samer.

– Viser at det får konsekvenser

Svinsås-Magga er glad for at også denne anmeldelsen resulterte i en straffereaksjon.

– Jeg tror det er veldig viktig at det viser at det får konsekvenser. At dette faktisk ikke er greit, sier hun.

Det var etter at mannen hadde lest et Facebook-innlegg om stenging av skuterløype i Holtålen kommune i fjor, at han skrev kommentaren som han ble tiltalt for.

SKJERMDUMP: Dette er skjermdump av kommentaren som mannen er bøtelagt for. Foto: Skjermdump / Facebook

Dette er teksten i sin helhet:

«Ja reindriftsnæringa kom først, men hvem var hær å ga lappen mat når dæm kom sigendes inn over landegrensen som en pæst. Å i dag har dæm tatt urættmæssig overtatt alt utaforr gulstripa.»

Det er ordet «pæst» som statsadvokaten mener er brudd på rasismeparagrafen. Den sier det er straffbart å ytre noe som rammer personer på bakgrunn av hudfarge, nasjonalt eller etnisk opphav.

– Ingen kommentar

Det var statsadvokaten i Trøndelag som tok ut tiltalen.

Aktor, politiadvokat Thomas Berg, har tidligere påpekt overfor NRK at det er viktig å straffeforfølge hatefulle ytringer.

På grunn av koronasituasjonen kan det i saker som ville endt med under 45 dagers betinget fengsel, i stedet gis bot.

Politiets påstand i denne saken ville blitt under 45 dager. Dermed møtes ikke partene i retten.

– Mannen har godtatt boten, og dermed blir det ingen rettssak, opplyser Berg til NRK.

FORSVARER: Advokat Erik Vatne opplyser til NRK at hans klient ikke ønsker å gi noen kommentarer i denne saken. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Advokat Erik Vatne er den tiltaltes forsvarer.

– Jeg har snakket med ham, og har ingen kommentar utover at jeg har vært hans forsvarer, sier Erik Vatne.

– Hva slags kommentar har din klient til at han har fått 13 000 i bot?

– Min klient har ingen kommentar i denne saken overhodet, sier Vatne til NRK.

– Skulle gjerne møtt ham i retten

Selv om Svinsås Magga er fornøyd med at anmeldelsen ført frem, er det noe viktig hun ikke får gjort.

VIL BREMSE NETTHETS: Hanne Svinsås Magga vier flere timer i uken til å dokuementere netthets mot samer. – Det er mange stygge kommentarer om samer, sier hun. Foto: Privat

– Jeg skulle så veldig gjerne fått stått i en rettssal. Jeg skulle sagt direkte til den her personen, hva det er som jeg opplever som såpass grovt. Hvorfor jeg reagerer, sier hun.

Svinsås Magga bruker mye av hennes fritid til å dokumentere netthets mot samer.

– Jeg bruker altfor mye tid, og blir veldig lei og frustrert innimellom. Får av og til behov for å steng ned alt, sier hun.

49-åringen som nå bor på Røros, med røtter i Sør-Varanger i Øst-Finnmark, synes likevel dette arbeidet er viktig.

Hun håper at dette utgjør en forskjell i det lange løp.

– Når vi da får den drahjelpen ved at folk faktisk dømmes for å ha trått over en grense, da får jeg jo håp. Et håp om at man skal kunne bremse opp det her, sier Hanne Svinsås Magga