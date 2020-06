Flere tusen mennesker i Norge har demonstrert for å vise motstand mot rasisme, etter George Floyds dødsfall i USA.

– Behovet for å konfrontere den rasistiske blindsonen er like stort i Norge som i USA, sier Ina Gravem Johnsen.

Hun er spaltist i avisen iTromsø og Folkebladet. I årevis har hun irritert seg over alt som samer må tåle av hatefulle ytringer.

Dette er noe som overses og bagatelliseres, samtidig som den kommer tydelig fram i statistikker, forklarer hun.

– Det er en rasisme som er der, selv om vi velger å se bort fra den, sier Gravem Johnsen.

– Kan ikke aksepteres

Denne uken ble en person i facebookgruppen «Medvind – bygg ut Øyfjellet» anmeldt for hatefulle ytringer.

Avisen Helgelendingen omtalte anmeldelsen først.

Dette er en støttegruppe for bygging av vindkraft på Øyfjellet i Nordland.

Der omtales samer blant annet som «apan» og «samesatan».

Sveip for å se eksempler fra kommentarfeltet i facebookgruppen.

– Det er bra at de rasistiske kommentarene anmeldes. Hatefulle ytringer om folkegrupper kan ikke aksepteres, sier Mikkel Berg-Nordlie.

DOKUMENTERER HETS:Mikkel Berg-Nordlie er også administrator for facebook-gruppen «Dokumenter samehetsen». Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han leder SVs Samepolitiske Nettverk.

37-åringen har fulgt nøye med på hva som skjer på nett når det gjelder hatefulle ytringer.

– Samfunnsdebatten i dette landet har sklidd helt ut, sier Berg-Nordlie.

Han mener at mange deltar i debatten kun for å provosere, som om det var et poeng i seg selv.

– Hatske og nedsettende ord og handlinger mot samer har ei stygg og lang historie i Norge, sier Berg-Nordlie.

I fjor kom den historiske dommen i Salten tingrett der en mann ble dømt for hatefulle ytringer. Og i mai i år ble også en mann fra Trøndelag bøtelagt for det samme.

Vant til stygge kommentarer

Reineier Ole Henrik Kappfjell har i offentlighet kjempet mot vindmøllene, som skal bygges på Øyfjellet der han driver med rein.

Han har hørt mange stygge kommentarer i forbindelse med det.

Selv om rasistiske ytringer har vært en del av hverdagen, så er det en påkjenning å lese om slikt.

HVERDAGSRASISME: Ole Henrik Kappfjell er så vant til hatefulle ytringer på nett, at han knapt nok reagerer på det i hverdagen. Foto: Liv Inger Somby

– Det blir til tider veldig slitsomt. Og det er ikke akseptabelt at det er sånn, sier Kappfjell.

Han vil likevel fortsatt stå opp mot netthat. Særlig nå når det demonstreres mot rasisme over hele verden.

En av tre samer har opplevd diskriminering viser en helserapport som nylig ble offentliggjort.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ser også alvorlig på dette.

Hun har signalisert at det må jobbes mer systematisk for å få kunnskap om hva samer utsettes for.

Ber om flere anmeldelser

MER KUNNSKAP: Leder for Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen ønsker mer kunnskap om rasisme mot samer, Foto: Finn Ståle Felberg / Antirasistisk senter

Leder for Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen bekrefter også at samer gjennom alle tider har vært særlig utsatt for rasisme.

Han ønsker å samarbeide med samiske institusjoner for å få en slutt på dette.

– Det er også viktig å anmelde slike ting. Det kan vi hjelpe til med, sier Steen.