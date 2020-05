En ny rapport om samers og kveners folkehelse er klar.

21 000 personer fra Troms- og Finnmark har svart på spørsmål om levekår, språk, kultur og helse.

Resultatene viser blant annet at en av tre samer har opplevd diskriminering de siste to årene.

– Dette er nedslående. Fortsatt tror man at noen er bedre enn andre. Vi må jobbe enda hardere mot slike holdninger, sier faglig leder ved Senter for samisk helseforskning, Ann Ragnhild Broderstad.

Det er Senter for samisk helseforskning som har laget rapporten på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Skjer i alle kommuner

LEGE OG FORSKER: Ann Ragnhild Broderstad er lege og daglig leder ved Senter for samisk helseforskning. Foto: Ellen Berit Dalbakk / UiT Norges arktsiske universitet

De fleste samer som har opplevd diskriminering, oppgir at de er diskriminert på grunn av sin samiske bakgrunn.

– Det som er spesielt er at når det skjer diskriminering, så har det som oftest med etnisitet å gjøre, sier Broderstad.

Undersøkelsen viser også at diskriminering av samer skjer i alle kommuner i fylket.

Kun én av ti kvener rapporterer om at de har blitt diskriminert i denne perioden.

Hets på sosiale medier

Gjennom tidene har det samiske og kvenske blitt sett på som mindre bra. Dette er noe som fortsatt henger igjen, påpeker Broderstad.

– Vi må i den offentlige debatten bli mye tydeligere på hva som er akseptabel adferd og hva som ikke er det, sier hun.

I undersøkelsen er det ikke spurt om i hvilke sammenhenger diskrimineringen skjer, men Broderstad sier at det finnes ulike varianter av diskriminering.

– I dag skjer mye av den utilbørlige adferden via kommentarfelter i sosiale medier og andre medier. Det er mer avansert enn det var før, fordi dette foregår på nettet, sier hun.

MØTER SAMETINGET:Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm møter Sametinget i slutten av juni. Sammen skal de jobbe for å skaffe mer kunnskap om diskriminering av samer. Foto: Kim Saatvedt

– Er dessverre ikke overrasket

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm synes rapporten gir grunn til bekymring.

– Dette er jo veldig alvorlige tall. Jeg er overhodet ikke overrasket, dessverre. Vi hører stadig om denne type saker, sier hun.

Bjurstrøm mener det er viktig å få frem mer systematisk kunnskap om hva samer utsettes for.

NRK forklarer Hvorfor blir samer hetset? for svar En teori er at gamle fordommer og usannheter om samer har overlevd gjennom generasjoner. Fortsatt har mange liten kunnskap om hvordan samer lever i dag. Hva er egentlig samehets? Det kan være ondsinnet og usaklig oppførsel mot noen, bare fordi de er samer. Våren 2019 ble en mann dømt for å hetse samer i et kommentarfelt på Facebook. Hvor opplever samer dette? Der man synlig viser at man er same: På skolen, i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. Mange har møtt krenkelser i møte med det offentlige, på internett, i butikken eller på restaurant. Hvor vanlig er samehets? Samer blir mye oftere diskriminert enn nordmenn. Som same har du fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen. Kan noen utsettes for vold fordi de er samer? Ja, samiske menn har dobbelt så høy risiko for å utsettes for vold som majoritetsnordmenn. En undersøkelse viste at 49 prosent av samiske kvinner har vært utsatt for vold. Hva kan du gjøre hvis du oppdager eller selv utsettes for samehets? Ta problemet seriøst. Si i fra hva som ikke er greit. Rapporter inn til ledelse på skole eller arbeidsplass, og krev at handlingene følges opp. Åpenhet hjelper! Har du opplevd samehets? Ja Ja 77% Nei Nei 23% 195 stemmer Forrige Neste

– Det er forbausende lite undersøkelser gjort av denne kategorien. En av grunnene kan være at det har ligget en stolthetskultur i dette. Man vil ikke si ifra om at man blir utsatt for hat og hets.

– Det oppleves som å gi den som hater, hetser og diskriminerer litt overtak over deg, hvis du definerer dette som et problem. Det må vi få ned slik at vi får frem historiene, sier hun.

Den samiske hverdagen

Heller ikke sametingspresident Aili Keskitalo er overrasket over tallene om diskriminering.

MÅ TA PÅ ALVOR: – Dette er en utfordring som vi alle må ta på alvor, sier sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Dette sier noe om hvordan den samiske hverdagen dessverre er, mener hun.

– Det setter i gang tanker om hvordan dette påvirker oss, både fysisk og psykisk. Og om hvordan vi takler det at vi opplever mer diskriminering enn andre, sier hun.

Forskning har vist at hvis barn og unge er trygge på seg selv og sin egen identitet, så er de bedre rustet til å takle utfordringer som diskriminering.

– Derfor tror jeg det beste vi kan gjøre for våre barn er å styrke deres identitet og selvfølelse, slik at de blir robuste nok til å takle dette, sier Keskitalo.

Viktige domfellelser

Ombudet er glad for at rettssystemet slår ned på de verste ytringene mot samer.

Nylige domfellelser gir håp, mener Bjurstrøm.

– Vi har jo fått en del viktige avgjørelser fra domstolene i den senere tid. Personer som har uttalt seg hatefullt mot samer, har blitt dømt for det etter bestemmelsen i straffeloven. Det er et veldig viktig signal, sier hun.

Disse omfatter de absolutt mest alvorlige sakene, men det er den såkalte hverdagsrasismen mot samer som samfunnet også må ta tak i, mener hun.

– De vil jo ikke rammes av straffeloven. Derfor trengs det mye mer kunnskap om hva man kan gjøre. Kunnskap om hvem det er som snakker og oppfører seg på denne måten. Og et systematisk arbeid for å gjøre noe med dette, sier Bjurstrøm.