Stilles for retten: – Vi er forberedt på fremtidige aksjoner

I februar 2023 satt Elle Rávdná Näkkäläjärvi (23) og flere andre aksjonister livet sitt på vent.

De okkuperte lobbyen til Olje- og energidepartementet (OED) i nesten fire døgn for å gi oppmerksomhet til Fosen-saken.

Nå står hun og 17 medaksjonister tiltalt for å ha brutt loven. Mandag skal de møte i Oslo tingrett.

Dette skjer fordi de ikke ville betale bøtene de fikk i forbindelse med okkupasjonen av OED og blokkeringen av Finansdepartementet og Keysers gate 6.

Aksjonister okkuperte lobbyen til Olje- og energidepartementet da det hadde gått 500 dager siden Høyesterett avga sin dom i Fosen-saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Staten bryter loven, og følger ikke sin egen høyesterettsdom, sier Elle Rávdna.

Hun mener at aksjonistene ikke bør straffes.

– Dere skal jo i tingretten fordi dere har gjennomført såkalt sivil ulydighet, og det er jo egentlig lovbrudd. Er det ikke da rett at dere bøtelegges?

– I forhold til sivil ulydighet må man se på hva som er årsaken til det. Vi har jo hele tiden hatt høyesterettsdommen som argument for at vi har brukt våre egne kropper til å bryte loven, svarer hun.

Frarøvet ungdomstid

Elle Rávdna hevder at det er en gave å være født som same, men at det kommer med spesielt én ulempe.

– Det kommer med at man blir født inn i de her kampene da, sier hun.

Helst skulle hun hatt mer til å være ute i naturen, drive med samisk håndverk og annen tradisjonskunnskap.

På en måte føles det som vår ungdomstid stjeles fra oss på grunn av dette. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Ansvaret hun føler overfor den samiske kulturarven, har gjort at hun flere ganger har blitt nødt til å sette det hun synes er gøy til siden.

– Det samiske samfunnet, reindrifta og språket er en stor del av hvem jeg er. Da har jeg også et behov for å sikre det videre, og jeg føler på et ansvar for å kjempe fram våre rettigheter.

Elle Rávdna legger også til at det er viktig for henne å respektere kampene generasjonene før henne har kjempet.

– Noen ganger kan jeg føle på at staten har tatt fra meg ungdomstida mi, sier hun.

Tror Fosen-aksjonene var avgjørende

Forrige onsdag ble det klart at Nord-Fosen sïjte har avsluttet meklingene med Fosen Vind og staten.

Leder i Nord-Fosen sïjte, Terje Haugen, mener at avtalen ikke hadde vært i boks uten aksjonistene.

– Hadde ikke ungdommene satt seg ned i Oslos gater, så hadde vi vel holdt på enda, sier han.

Terje Haugen møtte også opp under aksjonene i Oslo. Foto: Alf Simensen / NTB

– Staten har vel egentlig gjort et større lovbrudd med å ikke etterkomme høyesterettsdommen og stoppe vindturbinene så lenge saken pågikk, fordi de hadde en ugyldig konsesjon, legger han til.

Avtalen innebærer at Nord-Fosen sïjte får et tilleggsbeite, i tillegg må vindkraftselskapet betale 7 millioner i årlig kompensasjon ut konsesjonsperioden, til 2043.

Føler ikke anger

Da det ble kjent at aksjonistene ble bøtelagt, tok det ikke lang tid før de gikk ut med at de ikke ville godta bøtene.

– Det var unaturlig for oss bare å godta bøtene i denne saken, sa Mihkkal Hætta til NRK.

Mihkkal Hætta flyttet inn i en lavvo utenfor Stortinget da det hadde gått 700 dager siden Fosen-dommen. Foto: Javad Parsa / NTB

Elle Rávdna Näkkäläjärvi forteller at hun hele tiden har vært klar over hvilke konsekvenser aksjonene kunne få.

– Jeg angrer ikke ett sekund engang på at jeg har aksjonert og gjort alt som jeg har gjort. Om Amerika ikke lar meg komme inn eller sånne ting, så virker det som en liten pris å betale for det man kan sammenligne det med, sier hun.

Hvorfor må Fosen-aktivister i retten? 20 aktivister ble bøtelagt for å ha okkupert og stengt innganger til departementer i februar og mars i fjor. Nå skal 18 av de i retten fordi de ikke har godtatt bøtene de fikk.

Bøtene er mellom 3000 kr og 5000 kr.

Statsadvokaten i Oslo besluttet å bøtelegge aktivistene, selv om politiet anbefalte statsadvokaten å ikke bøtelegge dem. De fleste av de 18 tiltalte er unge samer. Hva avgjør retten? Saken skal i retten i Oslo tingrett 11. mars i år. Da vil retten ta stilling til om de unge aksjonistene skulle ha overholdt politiets pålegg om forlate ulike aksjonssteder. I retten vil forsvarer også få prøvd om de unge aksjonistene hadde rett til å protestere mot myndighetene i denne saken. Da det er snakk om protester mot myndighetenes manglende oppfølging av høyesterettsdom i Fosen-saken.

Lovligheten og nødvendigheten av politiets inngrep mot demonstrasjonen vil være tema i rettssaken.

Dersom tingretten dømmer aksjonistene, kan de i verste fall bli straffet med inntil 3 måneders fengsel. Hvilke aktivister må i retten? Statsadvokaten bøtela flere aktivister fra aksjonene i februar og mars i fjor. 18 av disse har ikke vedtatt boten og må derfor møtte i retten. De tiltalte er knyttet til aksjonene inne i Olje- og energidepartementet, utenfor Finansdepartementet og Keysers gate 6 i regjeringskvartalet. Blant de tiltalte er det både unge samiske aktivister og støttespillere fra Natur og Ungdom.

– F orberedt for fremtidige saker.

Rettssaken virker ikke å skremme Elle Rávdná og aksjonistene.

– Når det er slike store saker, så klarer vi å samarbeide og jobbe i samme retning. Det er veldig bra å vite. Jeg vet også at vi er veldig forberedt på fremtidige saker, sier hun.

Potensielle fremtidige saker kan være utbygginga av vindkraft i Porsanger kommune.

Hun håper at Fosen-aksjonene bidrar til å bygge opp den samiske bevegelsen, og at unge i Sápmi våger å kjempe for sine saker.

– At andre unge i andre deler av Sápmi også kan ta lærdom av det. Og vite at det finnes ressurser, og at man kan kjempe i sine områder, avslutter Elle Rávdna.

