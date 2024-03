Avtalen innebærer at det skal etableres et tilleggsbeite av samme kvalitet som det tapte vinterbeite på Roan.

Det kommer fram i ei pressemelding signert Terje Haugen, Elise Holtan Pavall og Sissel Holtan.

– Vi skulle gjerne ha kjempet videre for å vinne på nytt i Høyesterett, både for vår egen del, for andre reindriftsutøvere og for rettsstaten, men da ville reindrifta i mellomtida gått under.

Nord-Fosen siida sier prosessen etter høyesterettsdommen har vært meget vanskelig.

– Energidepartementet og Roan Vind tapte 11–0 i Høyesterett, men har etter vårt syn ikke respektert dommen i tilstrekkelig grad, noe vi mener utgjør en trussel mot rettsstatens grunnprinsipper.

Ber om gransking

Samtidig varslet det at Sametinget har bedt om en uavhengig gransking av Fosen-saken, fra første saksbehandling til og med oppfølgingen av høyesterettsdommen.

– Nord-Fosen siida slutter seg til dette kravet, skriver de i pressemeldingen.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort

I pressemeldinga presiserer de at det er viktig at man lærer av feil som dette og unngår at det skjer igjen.

Sju millioner årlig til Nord-Fosen sitje

Kommunikasjonsdirektør for Roan Vind DA, Stig Tore Laugen sier han er takknemlig for at de nå er kommet til en enighet som sikrer rettighetene til reindrifta på Nord-Fosen, både nå og i framtida.

– Perioden som har gått fra høyesterettsdommen falt i oktober 2021 til i dag, har vært krevende, spesielt for reineierne, som vi har stor respekt for. De har håndtert usikkerheten daglig, men vært konstruktive. Deres bidrag har vært avgjørende for at vi nå har fått en løsning, som alle slutter opp om. Endelig kan alle se fremover.

Det sier daglig leder Roger Beite Færestrand i Roan Vind i ei pressemelding.

For Roan Vinds del innebærer avtalen at produksjonen av fornybar energi på Roan fortsetter som i dag, og at selskapet betaler Nord-Fosen sijte sju millioner kroner i årlig kompensasjon i hele konsesjonsperioden, ut 2043.

Med dagens kroneverdi vil det totalt innebære 175 millioner kronder over 25 år. Utbetalingen skal imidlertid reguleres åprlig i takt med prisveksten.

Regjeringen vil i tillegg sette av 0,1 øre per kilowattime av verdiskapningen ved vindanlegget direkte til reindriften.

For reindriftseierne på Nord Fosen vil det innevære en sum på drøyt to millioner kroner årlig, opplyser Roan Vind til NRK.

Dermed ligger det an til at den totalte kompensasjonen blir på minst 225 millioner kroner i hele konsesjonsperioden.

Dersom det skal søkes om ny konsesjon etter 2043, kan det først skje om Nord-Fosen siida gir samtykke til at konsesjonssøknad kan sendes.

– Vanskelig

I pressemeldingen fra Regjeringen skriver de at de har opplevd prosessen etter høyesterettsdommen som vanskelig.

– Dette har vært en belastende og vanskelig sak, spesielt for familiene som driver reindrifta på Fosen. Jeg er glad for at partene har blitt enige om en framtidsretta løsning som ivaretar reindriftas rettigheter. Enigheten mellom partene legger til rette for at også nye generasjoner kan se mulighetene for å videreføre reindrifta, sier energiminister Terje Aasland.

Tar i bruk tilleggsareal

På samme måte som i avtalen på Sør-Fosen som ble inngått før jul, legges det opp til at Nord-Fosen siida skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.

Energidepartementet har allerede satt i gang en utredningsprosess for å identifisere mulige areal som følge av avtalen på Sør-Fosen.

Nord-Fosen siida samtykker til at Roan Vind gis adgang til å fortsette å benytte området på Roan til vindkraftproduksjon ut konsesjonsperioden.

Etter utløpet av konsesjonsperioden er det avtalt at Nord-Fosen siida får vetorett over vindkraftanleggets videre drift. Det betyr at rettighetshaverne ikke kan søke om forlengelse eller fornyelse av konsesjonen uten samtykke fra Nord-Fosen siida.

Det skriver Regjeringen på sine hjemmesider.

En stor kamp

– Jeg er først og fremst glad for at de har kommet fram til en avtale, slik at reindrifta kan planlegge framtiden bedre. Det har vært en stor kamp for Nord-Fosen siida, sier Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Hun mener at menneskerettighetsbruddet nå kan begynne å repareres.

– Med avtale både for Sør-Fosen siida og Nord-Fosen siida er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er brakt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres.

Ella Marie Hætta Isaksen er tydelig ikke fornøyd med utfallet.

– Dette er ingen seier, og jeg vet at mange hadde ønsket seg ast det skulle komme en lykkelig slutt på det her. Men dessverre kommer dette alltid til å bli et minne hos meg og jeg tror det blir et historisk minne for flere. Denne saken kommer til å bli igjen som et stort sår som vil ta flere tiår å lege.

– Hvorfor er du ikke fornøyd med denne løsningen?

– Jeg synes det er viktig å huske at reindriftssamene vant i Høyesterett i 2021 og siden da har staten tvunget de til å forhandle med vindkraftselskapene. Det er kritikkverdig og det kan man stille spørsmål til. For de vant jo, og om staten ikke hadde vært så rask med å bygge de vindturbinene, og den dommen i 2021 hadde kommet før de hadde rukket å bygge turbinene, så hadde de sannsynligvis aldri bygget de. Det viser jo at vi har en helt klar feil i systemet som må rettes opp i. Ellers er jeg helt sikker på at vi må tåle å se en ny sak der samenes menneskerettigheter brytes, sier Isaksen.

– Har menneskerettighetsbruddet opphørt nå?

– Nei, og det kan ingen tro. Det er helt feil å tro at menneskerettighetsbruddet har opphørt nå. Det er veldig viktig at alle vet at dette menneskerettighetsbruddet kan vare i flere år, frem til siidaen har fått beiteområdene i Fovsen-Njaarke. Først når de har tatt disse områdene i bruk så kan man si at menneskerettighetsbruddet har opphørt, og det er jo det som står i avtalen som Nord- og Sør Fovsen-Njaarke har signert.

– Saken har vært en katastrofe

– Saken har vært en katastrofe fra start, og reinbeitedistrikt skal ikke tvinges til å forhandle om oppfølgingen av en sak de vant enstemmig i høyesterett.

Det sier Sofie Marhaug i Rødt.

– Men vi er glade for at Nord-Fosen har fått en avtale som de mener gir dem tilstrekkelig trygghet for videre drift. Vi har stor forståelse for at man vil inngå en avtale, heller enn å risikere enda flere år i rettsaler.

Også Lars Haltbrekken i SV er for en gransking av prosessen.

– Det er bra partene har kommet til enighet, men det er trist at det har tatt så lang tid å få på plass en løsning etter at reindriftssamene vant mot staten i Høyesterett. Nå trenger vi en uavhengig gransking av prosessen, slik at vi kan unngå at dette skjer igjen.