– Jeg står her fordi i dag har det gått 700 dager med menneskerettighetsbrudd på Fosen. Jeg har valgt å markere det ved å sette opp en lavvo og flytte inn i den her, utenfor Stortinget.

Det sier aksjonist Mihkkal Hætta.

Han har reist fra Kautokeino til Oslo med ryggsekk og lavvo, og har satt livet på vent.

Han er innstilt på å bli utenfor Stortinget til reindriftsutøverne får tilbake sine vinterbeiter på Fosen.

ÉNMANNSAKSJON: Mihkkal Hætta skal i utgangspunktet aksjonere alene utenfor Stortinget, men i dag har han fått besøk av tidligere aksjonister, der iblant, Ella Marie Hætta Isaksen. Foto: NRK

– Jeg blir her så lenge menneskerettighetsbruddet pågår, jeg forventer å være her en stund, sier han til NRK.

Det er i dag på dagen 700 dager siden Høyesterett slo enstemmig fast at vindkraftanlegget på Fosen krenker samenes rettigheter.

Siden da har reindrifta holdt fast ved at de vil ha tilbake tapte vinterbeiteområder.

Regjeringen på sin side har gjentatt at de gjennom dialog håper å finne en løsning, som gjør at vindturbinene i de berørte områdene på Fosen kan få stå.

500-DAGERS FOSENMARKERING: Fosen-aksjonen i februar i år vokste dag for dag, og stadig flere kom til Oslo for å demonstrere. Aksjonene ble avsluttet utenfor Slottet.

– Det går for sakte

I oktober er det to år siden Høyesterettsdommen. Aksjonistene har hatt flere markeringer i Oslo, for å vise sin motstand mot regjeringens plan om å bruke lang tid på dialog, og til mer kartlegging av saken.

At aksjonistene mener alvor ble tydelig for alle da de inntok regjeringskvartalet, og demonstrerte i over en uke i februar.

Statsministeren innrømmet at dette dreier seg om et menneskerettighetsbrudd, og aksjonistene øynet håp at det ble fortgang i saken.

Mihkkal Hætta mener de har vært tålmodige lenge nok.

– Jeg håper at de tar en beslutning om at menneskerettighetsbruddet ikke kan pågå lenger, og at de velger å rive ned vindturbinene på Fosen. Jeg håper på fort gang i saken, nå går det for sakte.

Reindrifta: – Positivt for vår del

Arvid Jåma i Sør-Fosen reinbeitedistrikt bekrefter at de vet om at det starter en ny aksjon utenfor Stortinget i dag.

POSITIVT: Arvid Jåma i Sør-Fosen reinbeitedistrikt er glad for nye Fosen-aksjoner i Oslo. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Jeg syns det er bra og positivt for vår del og for saken, sier han.

Selv er han travelt opptatt, og har ikke tid til Oslotur.

– Jeg kunne tenkt meg å ha vært med på det selv, men akkurat nå har jeg ikke tid til det, vi skal ha høstslakting. Vi har det travelt.

Olje- og energidepartementet viser i en kommentar til Klassekampen at det pågår mekling om saken. (Ekstern lenke)