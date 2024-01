20 ungdommer tiltalt for Fosen-aksjoner

Loga sámegillii.

– Det er flaut av staten Norge å tiltale aksjonistene som var de eneste som sto opp mot myndighetene som valgte å bryte menneskerettigheter i Fosen-saken.

Det sier leder av Natur og Ungdom (NU), Gytis Blaževičius.

Leder av Natur og Ungdom, Gytis Blaževičius, sier de vil bistå aksjonistene økonomisk. Foto: Frida Myklebust Amdahl

– Å straffe de samiske ungdommene og deres støttespillere vil være nok et brudd på deres menneskerettigheter – brudd på deres ytrings- og demonstrasjonsfrihet, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

– Nasjonale minoriteter har et særlig sterkt vern for protester direkte rettet mot de ansvarlige i Regjeringen for menneskerettighetsbrudd gruppen blir utsatt for.

– Bitter smak i bunnen

Ella Marie Hætta Isaksen sier det er «absurd» å være tiltalt.

– Selv om det er med bitter smak i munnen at vi nå gjør oss klare til rettssaken, ser vi frem til å få lagt frem vår sak i retten, sier Isaksen.

Advokatfirmaet bekrefter til VG at aksjonistene er tiltalt for ikke å ha vedtatt bøtene.

Ella Marie Hætta Isaksen er en av de tiltalte. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Når statsadvokaten nå har valgt å fremme denne saken for domstolen vil vi få avklart hvilke rammer Grunnloven og menneskerettighetene gir norske borgere til å protestere mot myndighetene, sier Halvorsen Rønning.

I mars skal ungdommene møte i Oslo tingrett.

– Jeg har ikke oversikt over hvor mye penger som er samlet inn av folk over hele landet, men vi vil bistå aksjonistene økonomisk, sier NU-leder Blaževičius.