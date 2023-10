Alta-aksjonister gikk også til kongen

Under Alta-kampen i 1981, for over 40 år siden, fikk samiske aksjonister audiens hos kongen.

I januar 1981 ba to av de samiske sultestreikerne om å møte kongen for å legge frem aksjonsgruppas syn på utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget.

Få timer etter henvendelsen til kongehuset fikk Mikkel Eira og Nils Gaup svar, kong Olav ville allerede dagen etter ta imot aksjonistene på slottet.

- Kong Olav er også samenes konge, sa Mikkel Eira rett etter audiensen til NTB.

- Vi samer har en god venn på slottet. Dette kom sterkt frem under samtalen. Jeg fikk et klart inntrykk av at han har dyp forståelse for våre problemer og at han hadde satt seg godt inn i problematikken, sa Eira.

