Fredag ettermiddag kom nyheten om at luftrommet i store deler av Nord-Norge ble stengt.

Grunnen er et fiberbrudd hos nettleverandøren Telenor på Avinor sine systemer fra Bodø.

Feilene og bruddene på fiberkablene er nå funnet og reparert, skriver Avinor i en oppdatering klokken 20.30.

– Alle systemer er testet grundig, og vi kan gå tilbake til normal drift. Vi beklager konsekvensene disse feilene har fått for de som ikke har kommet seg dit de skulle i kveld, og til alle andre som har blitt rammet av manglende flytrafikk i Nord-Norge.

Problem i Bodø

– Det er oppdaget et fiberbrudd fra Bodø og nordover, og dette påvirker teknisk utstyr fra Bodø og nordover. Alle tilgjengelige ressurser jobber med saken og vi har satt sentral krisestab.

Det sa markeds- og kommunikasjonssjef i Avinor Cathrine Framholt til NRK.

Markeds – og kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor. Foto: Avinor

Hun sa at det ikke er fare for flysikkerheten for fly som allerede var i luften.

– Vi har systemer som helt uavhengig sørger for at det er en trygg avvikling for de flyene som allerede er i luften. Så flysikkerheten er ikke i fare.

– Hva skal folk gjøre nå? Hva slags konsekvenser får dette?

– Det er tidlig å si, men det er fint at passasjerer som blir usikre på å reise nå, må forholde seg til informasjonen de får fra sitt flyselskap.

Problemet stammer fra Bodø lufthavn. Der ligger kontrollsenteret til Avinor. Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

Ikke sammenheng med problemene i Sør-Norge

– Utfordringen er fra Bardufoss og nordover. Vi er usikker på årsak, siden det er såpass ferskt. Vi fikk vite det for 15 minutter siden, sa lufthavnsjef i Tromsø, Ivar Helsing Schrøen, like etter at de ble kjent med problemene.

Han sa at det ikke er noe inntil videre som tyder på at det er samme problemer som har vært sørover i landet denne uken.

– Det er ingenting som tyder på at det har sammenheng med det som var i sør i går, nei.

Flere ankomster til Tromsø lufthavn var enten forsinket eller innstilt fredag ettermiddag. Foto: Skjermdump / Avinor.no

Også pressesjef i Telenor, Anders Krokan bekreftet feilen.

– Vi har folk på stedet som jobber med feilretting, og vi håper på å få rettet feilen i løpet av kort tid, sier han til NRK kvart over fire.

– Mistenker dere sabotasje på disse fiberkablene?

– Det er ikke mistanke om at dette er forårsaket fra noen utenfra, nei. Det er snakk om en teknisk feil, sier Krokan.

Julia Helena Sundström, på Tromsø lufthavn, var en av dem som skulle ut å fly fredag ettermiddag.

– Jeg skal til søsteren min og besøke tanteungene mine. Det er viktig for meg. Det hadde vært kjipt om jeg ikke kom meg dit i dag.

Julia Helene Sundström på Tromsø lufthavn er en av flere som er rammet av stengt luftrom i nord. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Flere innstillinger

Widerøe opplyser tidligere til NRK at de hadde flere innstilte avganger fredag.

– Foreløpig har vi innstilte avganger til Hammerfest, Honningsvåg og Alta. I tillegg har vi en innstilling fra Tromsø til Trondheim, sa pressevakt i Widerøe Lina Lindegaard Carlsen.

De berørte passasjerene ble kontaktet og ombooket til nærmeste mulige flyavgang.

– Hvis du ikke har fått noen beskjed fra flyselskapet så skal du møte opp på flyplassen som normalt. Vi vet jo ikke hvor lenge dette vil vare, sa hun.