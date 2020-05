Manshaus forteller om sin egen «forvandling»

NRK følger hele rettssaken i vårt direktesenter.

Rettssaken mot Manshaus startet i Asker og Bærum tingrett torsdag. Manshaus er tiltalt for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august i fjor.

Fredag morgen fortsatte utspørringen. Forsvarer Audun Beckstrøm gikk gjennom de siste to årene før angrepet, og ba 22-åringen fortelle om forholdet til studier, jobb og venner.

Manshaus studerte psykologi, men forteller at han etter hvert ble mer interessert i praktisk arbeid og natur, og at han gjerne ville etablere et småbruk.

Han var med på fester og gutteturer, men sier han tok gradvis større avstand fra rusbruk og alkohol, og at han likte å diskutere med vennene.

– Jeg ble kanskje oppfattet som «gammeldags». Det brukes i dag som et nedverdigende begrep, sier han.

Manshaus gikk i en periode på selvbergingslinja på folkehøgskole.

– Jeg var veldig besatt på å etablere et småbruk, få kone og barn, og oppdra barn med sunne og friske ideer, i motsetning til dagens, og forberede meg på den fremtiden jeg ser for meg.

«Mørketid»

22-åringens forsvarere viste blant annet til håndskrevne dagbøker der Manshaus skriver at han ble annerledes etter juleferien i 2017.

Manshaus sier han da utviklet en gudstro og «moralsk forankring», og omtaler det hele som en forvandling.

– Det europeiske folk har blitt fratatt sin identitet. Hvis man viser stolthet over å være europeisk, blir det møtt med dehumanisering og forakt. Når man fratas en form for fellesskap, fører det til en form for depresjon, eller isolert form for tilværelse. En ekstrem form for individualisme. Det påfører europeere stor lidelse i dag, sier han.

På våren skrev han at han følte han var inne i en «personlig mørketid». Manshaus forklarer det med en angivelig jakt på politiske dissidenter.

– Vi er i en drastisk situasjon. Det blir mer og mer vanvittig for hver dag. Det er ingen tegn til bedring for europeere, før det kommer en voldelig reaksjon. Fredelige forsøk på å bedre situasjonen blir møtt med kraftig motstand. Store plattformer som Facebook bestemmer seg for å renske ut alle med dette synet, sier Manshaus.

Rettssaken mot Philip Manshaus Ekspandér faktaboks * Rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus (22) starter i Asker og Bærum tingrett torsdag 7. mai. Det er satt av 12 rettsdager. * Manshaus forklarte seg torsdag, og skal være ferdig rundt 13.30 fredag. Da skal Muhammaf Rafiq, som overmannet Manshaus i moskeen, i vitneboksen. Les mer om hvordan terrordagen var her. * NRK følger hele rettssaken i vårt direktesenter. Det blir ikke gjengitt ord-for-ord, men et utvalg av forhandlingene. * På grunn av koronasituasjonen må presse og publikum følge saken på videolink. Rettens aktører vil være til stede i salen. * NTB har fått lov til å filme aktors innledningsforedrag. Det er ikke gitt anledning til å sende dette materialet direkte. * Manshaus skjøt og drepte sin stesøster Johanne Ihle-Hansen i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum 10. august i fjor. Politiet mener Manshaus drepte stesøsteren fordi hun ikke var etnisk norsk. * Deretter dro han til Al-Noor-moskeen med et haglgevær og en jaktrifle og løsnet flere skudd. I tiltalen mot Manshaus heter det at «formålet var å drepe så mange muslimer som mulig». * Det er totalt stevnet rundt 30 vitner i rettssaken. * Inne i moskeen rettet Manshaus våpenet mot Muhammad Rafiq, Mohammad Javed Iqbal og Mohammed Karim Rahimi. Han ble overmannet av Rafiq før han rakk å løsne skudd. Rafiq, Iqbal og Rahimi skal vitne etter Manshaus. * Ansatte fra Oslo politidistrikt skal forklare seg om pågripelsen og avhør av Manshaus. * Faren til Manshaus og moren til avdøde skal også vitne i saken. * Det er tidligere kjent at Manshaus var i kontakt med den nasjonalsositalistiske gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen før angrepet. Et tidligere medlem skal forklare seg om denne kontakten. * Manshaus har erkjent de faktiske forhold. Han nekter straffskyld, fordi han påberoper seg nødrett. * En bruker med samme navn som Manshaus hyllet New Zealand-terroristen Brenton Tarrant på nettforumet «endchan», kort tid før angrepet på moskeen. * Manshaus har sittet fengslet siden pågripelsen 10. august, uten tilgang på internett. * PST skal forklare seg om etterforskningen og vurdering av hvilke inspirasjonskilder Manshaus hadde. * Manshaus har blitt undersøkt av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Ann Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud. De sakkyndige, som vitner 19. mai, konkluderer med at Manshaus var tilregnelig på gjerningstidspunktet. * Strafferammen er fengsel i 21 år. Aktor Johan Øverberg har tatt forbehold om at det legges ned påstand om forvaring. Kilder: Oslo statsadvokatembeter, NTB, NRK

«På tide å våkne»

I sine egne notater omtaler han jøder som «avskyelig monstre», og skriver at man må hindre «raseblanding» for å sikre mangfold.

Han bekrefter at han mener «den europeiske rase» er bedre enn andre raser, men mener begrepet «rasist» brukes til å sverte mennesker og angripe ytringsfriheten.

I juli 2018 skrev han i en chat til kameratene at det var «på tide å våkne opp», og spurte dem hva de gjorde for å forberede seg på «den kommende borgerkrigen».

– Jeg ble på et tidspunkt veldig opptatt av å få frem hva som skjer i samfunnet vårt. Å formidle det jeg hadde lært. Jeg anså det som en plikt å forklare hva som faktisk skjer. Det gjorde jeg på det tidspunktet. Det er sjelden man treffer ordentlig. Folk må selv ta stilling til disse problemene, sier han.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble skutt og drept på sitt eget soverom hjemme hos familien i Bærum. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Oppsøkte læstadianere

Manshaus oppsøkte forsamlinger til den kristne trosretningen læstadianisme i tiden før terrorangrepet.

– Det var veldig forfriskende å møte et miljø som både var det jeg vil kalle kulturkonservativt, og prøvde å forsøke å bevare tradisjoner, noe jeg var tilhenger av. Det var etnisk homogent, med en betydelig vekt på den kristne tradisjon, sier Manshaus.

En tidligere medelev har fortalt at Manshaus fikk en «vanvittig mani rundt Bibelen».

Manshaus viste i går til New Zealand-terroristen Brenton Tarrant som en viktig inspirasjonskilde. Han bekrefter at han så videoen av angrepet der 50 personer ble drept.

– Det er en forventet reaksjon av det multikulturelle samfunnet, der etnisiteter må kjempe mot hverandre for å bevare egne interesser, fordi de er i samme geografiske område. Hadde de blitt separert av nasjonale grenser hadde det vært grunn til å anta at det ville vært færre hendelser som dette, sier han.

Manshaus mener Tarrants manifest beskrev en situasjon som var umulig å løse uten vold.

– Det som appellerte til meg var det stod at jeg hadde et personlig ansvar for den situasjonen vi befinner oss i, sier han.