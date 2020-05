Videoen som ble avspilt i retten den første dagen viste at Muhammad Rafiq kom i mot Philip Manshaus etter at han hadde skutt seg gjennom en sideinngang i moskéen. Sammen med to andre overmannet han Manshaus og hadde kontroll på ham til politiet kommer nesten en halv time etter angrepet startet.

Med tolk forklarte Rafiq med egne ord hva han opplevde 10.august 2019.

– Det var tre ganger jeg ikke hadde overtaket, og da følte jeg at han skulle ta våpenet og drepe meg. Jeg så døden i øynene tre ganger og tenkte «nå skjer det», sa Rafiq i retten.

– Svært uheldig

Manshaus er tiltalt for å ha skutt sin stesøster Johanne Zhangija Ihle-Hansen 10.august 2019. Han drepte henne i deres felles hjem på Eiksmarka før han reiste til Al-Noor-moskeen på Skui.

Der skjøt han fire skudd i døra for å komme seg inn. Han brukte lang tid på dette, og tok ikke ladegrep idet han gikk inn.

– Du tok aldri ladegrep etter at du avfyrte det fjerde skuddet mot døren. Derfor fikk du ikke skutt da du prøvde å avfyre haglen. Hva tenker du om det var så lite som skilte? spurte bistandsadvokat Olle Nohlin.

– Det er svært uheldig. Etter alt å dømme hadde dette fått et annet utfall om jeg hadde ladet om først, svarte Manshaus, som torsdag sa at målet var å ta livet av så mange som mulig.

Philip Manshaus fortalte i retten i dag at han ikke ladet geværet da han gikk inn i moskeen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Rcanpix

Flere motangrep

Inne i moskeen var det tre menn, som på grunn av skuddene hørte at de ble angrepet.

– Han veivet først med våpenet, og da var det ikke så veldig stor avstand mellom ham og meg. Da jeg tok tak i ham, mistet han ammunisjonen og begge våpnene. Så kastet jeg ham ned, fortalte Rafiq.

Han fikk raskt hjelp av Mohammad Iqbal, som også var til stede i moskeen. Det ble løsnet et skudd i basketaket, men ingen ble truffet. Manshaus ble slått flere ganger, også med sitt eget våpen.

Han fortalte at slåsskampen varte i flere minutter. Manshaus forsøkte gjentatte ganger å kjempe og slå seg løs.

– Jeg hadde kontroll på ham, og han drev og angrep. Jeg hadde et motangrep for hvert angrep han kom med, sa Rafiq.

Banket i bordet

Politiet har tidligere sagt at stesøsteren ble drept fordi hun hadde asiatisk opprinnelse – noe Manshaus bekreftet i retten tidligere fredag.

Manshaus svarte at hun «representerer en gruppe som utgjør en trussel».

– Hun har ikke valgt å komme hit til landet, sa bistandsadvokat Elisabeth Hagen.

– Det spiller ingen rolle hvordan disse menneskene har kommet hit. Jeg setter mitt folk foran andre, svarte Manshaus, som hevet stemmen og slo i bordet to ganger.

De sakkyndige har konkludert med at Manshaus var strafferettslig tilregnelig da han drepte sin egen stesøster og gikk til angrep mot moskéen.