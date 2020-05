I dag startet rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett.

Da 22-åringen møtte opp i retten like før klokken 09.00 smilte han og gjorde den samme håndbevegelsen som gjerningsmannen bak angrepet på to moskeer på New Zealand i mars i fjor.

Under rettssaken innledet Manhaus også sin forklaring med å si at alle som ønsker å forstå, må lese det såkalte manifestet til New Zealand-terroristen.

Harald S. Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Alt tyder på at selve angrepet mot Al-Noor moskeen var et slags forsøk på å kopiere Brentan Tarrants angrep på New Zealand i mars 2019. Han drepte jo 51 mennesker og det var et av de verste høyreekstreme angrepene vi kjenner til, sier Harald S. Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter, til NRK.

Klungtveit ga nylig ut boka «Nynazister blant oss».

– Denne «hvit makt»-hilsenen, som startet som en slags ironisk spøk, har etter hvert har blitt et helt reelt nick ekstremister imellom. Og da Tarrant ble stilt for retten foran TV-kameraene på New Zealand viste han dette tegnet. Så det var nok ment fra Manshaus' side som noe som skulle være en direktekobling.

KOPIERTE TARRANT: Redaktør i Filter Nyheter, Harald S. Klungtveit, tror håndbevegelsen som Philip Manshaus viste i retten var ment å være en direktekobling til Brenton Tarrant. Foto: Mark Mitchell / AFP

Høyreekstremt symbol

Håndbevegelsen er det såkalte «OK»-tegnet, som danner bokstavene O og K ved at pekefinger og tommel møtes og de andre tre fingrene strekker seg fritt.

Men håndhevelsen kan også tolkes på en annen måte.

Ved å vri litt på hånden kan man skimte to andre bokstaver, nemlig W og P, og dette tegnet blir nå brukt av hvite nasjonalister til å uttrykke såkalt «white power» eller hvit makt.

Ifølge Cynthia Miller-Idriss, sosiologiprofessor ved American University, som regnes som en av verdens fremste eksperter på symbolbruk i høyreekstreme miljøer, bruker personer i disse miljøene symboler bevisst og er flinke til å utnytte tvetydigheten i dem, skrev Aftenposten fjor.

– Symbolet fungerer veldig godt for dem, fordi det tidligere ble forbundet med noe uskyldig. Det blir en slags lek for hvite nasjonalister: De kan posere på bilder mens de viser håndbevegelsen, og hvis noen konfronterer dem med symbolikken kan de bare si at de ikke mente noe annet enn «OK». De utnytter gråsonen som ligger i hvordan man tolker symbolet. Innad i gruppen vet jo alle likevel hva det betyr.

Andre skjulte symboler som brukes av samme miljø er blant annet tallene 14 og 88. «De 14 ordene», er en setning som handler om bevaringen av den hvite rase. Tallet 88 står for «heil Hitler», der bokstaven H er den åttende i alfabetet.

Har tidligere utført nazihilsen

Det er ikke første gang Manshaus uttrykker ideologiske symboler.

22-åringen har flere ganger utført nazihilsen med høyre arm da han har ankommet fengslingsmøter. Det var heller ikke første gang han utførte det samme tegnet som han gjorde i dag.

Han gjorde det samme ved et tidligere fengslingsmøte.