Møtte Manshaus i moskeen: – Han kom for å drepe

Følg rettssaken direkte her.

Det var Mohammad Iqbal og Muhammad Rafiq (66) som overmannet Philip Manshaus da han tok seg inn i Al-Noor-moskeen i Bærum i august i fjor, bevæpnet med en jaktrifle og en hagle.

Manshaus dro til moskeen for å «drepe så mange muslimer som mulig» etter å ha skutt og drept stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) hjemme i familiens hus.

22-åringen filmet hele angrepet med et GoPro-kamera. Videoen, som ble vist i retten i forrige uke, viser hvordan Manshaus skjøt mot og knuste en glassdør i sideinngangen til moskeen.

Iqbal forteller at de hørte skuddene utenfor da Manshaus forsøkte å ta seg inn, og at de forsto at moskeen var under angrep.

Manshaus ble raskt møtt av Rafiq og Iqbal, og havnet i et basketak på gulvet med Rafiq, der to hagleskudd ble avfyrt.

– Han skjøt mot meg. Kulene gikk like ved meg på den ene og den andre siden. Det var bare jeg som sto der, og han ønsket å skyte meg. Han kom for å drepe, sier han.

Iqbal sier han sto to meter unna da skuddene gikk av.

– Buksa jeg hadde på meg flagret da skuddet gikk forbi, sier han.

Kulehull i veggen i Al-Noor-moskeen. Foto: Tore Linvollen / NRK

Redd for å gå ut

Iqbal fikk tak i det ene våpenet, og slo Manshaus to ganger i hodet med geværkolben.

– Jeg hadde gitt ham to slag, og på det tredje så tenkte jeg at hvis han skader hodet, så kom politiet til å spørre oss om det. Han kunne dødd også, sier Iqbal.

75-åringen sliter med blodtrykksfall, og måtte på et tidspunkt forlate moskeen fordi beina begynte å skjelve. Manshaus ble da holdt fast av Rafiq, og etter hvert bundet på beina av en tredje person, ifølge Iqbal.

Iqbal sier han fortsatt er redd, og at angrepet har påvirket helsen hans. Han bruker nå krykker fordi beina har blitt svakere.

– Jeg ble redd for å gå ut, og jeg gikk ikke ut på tre uker. Jeg blir redd når jeg ser ut vinduet på badet, eller biler utenfor kjøkkenvinduet. Jeg har også sagt at vi må selge boligen, fordi den er rett ved veien. Jeg har angst, og er fremdeles engstelig når det stopper biler på veien, sier han.

Philip Manshaus er tiltalt for drap og terrorhandling. Han har erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld fordi han påberoper seg nødrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ser på alle med tvil

Iqbal sier han fortsatt får «flashbacks» og sliter med å sove hver kveld. Han forteller også at han sjelden går ut og er redd for å være på offentlige steder.

– Hvis jeg hører en lyd, våkner jeg opp. Jeg tenker at det skal komme noen med våpen. Jeg blir veldig engstelig, særlig om jeg ikke vet hvem det er. Jeg har bodd på samme sted i 49 år, og jeg har ikke hatt denne frykten tidligere, sier han.

Iqbal reiste til Pakistan i seks måneder etter angrepet.

– Jeg var redd. Jeg flyktet. Jeg sa til barna mine at de måtte sende meg dit. Nå klarer jeg ikke å komme meg ut. Jeg ser på alle med tvil, og tenker at noen kommer til å utsette meg for noe, sier han.

Iqbals sønn forteller at han følger faren overalt fordi han føler seg utrygg.

– Han er ikke den personen han var. Han har blitt veldig stillesittende, ler ikke så mye og blir fort sint. Da han gikk ut i begynnelsen, fortalte han at alle liknet på tiltalte, sier han.

Sønnen hadde også med seg pose med jakke da han kom til retten i dag. Jakka har hull i seg, og sønnen forklarer at det er kulehull, ettersom jakka hang i gangen der Manshaus skjøt seg inn.

Ble hedret

Rafiq vitnet i retten fredag. Han fortalte hvordan han resolutt angrep Manshaus da han kom inn i moskeens bønnerom med to våpen. Etter å ha overmannet Manshaus, lå Rafiq og sloss med terroristen på gulvet i over 20 minutter, før politiet kom.

Rafiq sier at han var redd for å dø, og at Manshaus blant stakk en finger i øyet hans, slo, sparket og spyttet på ham.

– Jeg tenkte om han bare slapp unna én gang, så var det min død, sa Rafiq fredag.

Manshaus var sterkt forslått i det første fengslingsmøtet. Rafiq og Iqbal ble hedret på politihuset i Sandvika og takket for sin livreddende innsats.

Manshaus er tiltalt for drap og terrorhandling. Han har erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld fordi han påberoper seg nødrett.

Aktor Johan Øverberg har tatt forbehold om at det legges ned påstand om forvaring.