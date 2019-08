Philip Manshaus oppsøkte læstadianske menigheter i tiden før terrorangrepet

Det bekrefter flere medlemmer overfor NRK. Han skal ha deltatt på flere gudstjenester og ungdomstreff for læstadianske menigheter. De hører til under den norske kirke, men følger læren etter presten Lars Levi Læstadius.

– Vi er rystet, hendelsen preger også oss, sier Vidar Bolle, pressekontakt for de førstefødtes menigheter i Norge.

Philip Manshaus er siktet for terrorangrep på Al Noor-moskeen i Bærum, og for drapet på sin adopterte stesøster, 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

– Vi fører ingen oversikt over hvem som møter eller hvor ofte de møter, men vi er kjent med at Manshaus har vært på noen av våre gudstjenester, sier Bolle.

Manshaus skal ha vært tilstede på en påskesamling til menigheten i Bryn bedehus i Oslo, og har deltatt på ungdomstreff rundt den samme tiden. Han skal ha fortalt at han kom dit sammen med en venn, og at det skal være den største grunnen til at han kom dit.

I tillegg skal han ha deltatt i samlinger hos menigheten nær Fosen folkehøgskole, nær Trondheim.

– Det vi er kjent med er at han har vært på våre gudstjenester i nærheten av folkehøyskolen han på gikk på, og på sitt hjemsted. Han er ukjent for våre menigheter andre steder, sier Bolle til NRK.

Menigheten i Oslo har rundt 200 medlemmer etter egne opplysninger.

I RETTEN: Philip Manshaus ble varetektsfengslet i fire uker 12. august, siktet for drap og terror. Han hadde synlige blåmerker etter slåsskampen i moskeen. Foto: Gunnhild Hjermundrud / NRK

– Fikk en mani

Manshaus gikk på linjen for selvberging på folkehøgskolen. Flere medelever har fortalt til NRK at han endret seg i løpet av året, og ga uttrykk for meninger som ble stadig mer ekstreme og kontroversielle.

– Plutselig fikk han en vanvittig mani rundt bibelen. Det var et vendepunkt, forteller tidligere medelev Benjamin Aas til NRK.

Han varslet en inspektør ved skolen om Manshaus holdninger, og skolen skal deretter ha gjennomført samtaler med Manshaus.

Medelevene har fortalt at Manshaus ga uttrykk for kvinnediskriminerende holdninger, og et syn på innvandring som beskrives som fremmedfiendtlig.

– Han snakket om at vi må forberede oss på rasekrig, sier Aas til NRK.

21-årige Manshaus skal ha vært aktiv i flere nettfora. En melding som hyller høyreekstreme terrorister ble lagt ut under hans navn, mindre enn ti minutter før angrepet på moskeen.

Forfatteren skriver om å ta rasekrigen ut i det virkelige liv, og antyder at han ble utpekt av New Zealand-skytteren Brenton Tarrant. Meldingen avsluttes med «Valhall venter».

– Manshaus har opptrådt helt vanlig, som en stille og beskjeden ungdom. Vi har aldri hørt om meningsytringer som har avslørt de holdninger som media har beskrevet at han har, sier Bolle.

– Under våre samlinger foregår ingen offentlig meningsutveksling. Hva han eventuelt har gitt uttrykk for i samtaler med enkeltpersoner, har vi ingen oversikt over, sier Bolle.

De medlemmene NRK har vært i kontakt med, som bekrefter at de har møtt Manshaus i menigheten, forteller at de ikke la merke til noe spesielt. Han skal ha kommet sammen med en bekjent, som hører til menigheten.

MOSKEEN: Glassdøren er knust i sideinngang til moskeen Al Noor Islamic center i Bærum. Politiet fant flere jaktvåpen i moskeen som de knytter til Manshaus. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Læstadianere i Norge

I Norge er læstadianerne delt i flere ulike retninger. De følger læren etter den svenske presten Lars Levi Læstadius, som levde på 1800-tallet og hadde sitt hovedvirke i Lappland.

Bolle sier at de tar sterk avstand fra handlingene Manshaus nå er siktet for og de ekstreme holdningene politi og medelever har beskrevet.

– Vi kjenner ikke til hans holdninger utover de beskrivelser vi har fått i media. Det er holdninger, og ikke minst handlinger, som er sterkt i strid med bibelens budskap og vår lære, sier Bolle.

– Vi tar sterk avstand fra slike syn og holdninger, og vil på ingen som helst måte forbindes med disse.

Manshaus har nå erkjent de faktiske forhold i avhør overfor politiet, ifølge hans advokat Unni Fries. Lørdag sitter han i avhør for andre dag på rad.