Karanteneplikt etter ferietur? Dette kan ikke sjefen kreve av deg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige uke åpnet regjeringen for å reise til flere europeiske land og tre regioner i Sverige. Men i løpet av de siste dagene har smitten økt i Belgia, Østerrike, Sveits og Spania.

Trolig vil Spania gå fra grønn til rød på fredag. Det betyr at nordmenn som er i disse områdene, blir pålagt ti dagers karanteneplikt når de kommer hjem igjen. Det kan også skje endringer i de svenske regionene.

Så, hva gjør du hvis du må i karantene, men ikke har flere feriedager til gode?

– Dette er noe som arbeidstaker må ta ansvar for selv, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

– Til deres forsvar, så var Spania grønt og hadde ikke karanteneplikt, da 12 000 nordmenn reiste dit tidligere i uken. Hvorfor må de ta ansvar for at reiserådene endres underveis?

Nina Melson i NHO mener arbeidstakere bør i forkant planlegge for at de har muligheten til å gå i karantene tilfelle smittesituasjonen endrer seg. Foto: Terje Bendiksby

– Myndighetene har hele tiden vært tydelige på at ting kan endre seg. Når man likevel velger å reise utenlands, så bør man ta forholdsregler, sier Melsom og legger til:

– Ellers kan man sette både kolleger og arbeidsgiver i en vanskelig situasjon.

– Du har tre alternativer

Det finnes ikke force majeure-bestemmelser i arbeidsmiljøloven som regulerer denne situasjonen.

– Så det er ingen ekstraordinære løsninger hvis du blir pålagt karantene etter en reise i koronatider, sier Ida Kindseth, senioradvokat hos Codex Advokat Oslo AS.

Ida Kindseth har spesialisert seg på arbeidsrett, og har representert både arbeidsgivere og arbeidstakere under koronakrisen. Foto: Codex

Ifølge arbeidsrettsadvokaten finnes det tre alternativer, dersom du ikke har flere feriedager til gode.

Hjemmekontor Ulønnet fri Sykemelding

For dem som kan jobbe fra hjemmefra, trenger ikke karanteneplikten å by på store problemer. Men hjemmekontor er ikke et alternativ for dem som fysisk må være til stede på arbeidsplassen.

– Vi oppfordrer våre arbeidsgiverklienter til å være rause med ulønnet fri i slike tilfeller, om mulig, sier Kindseth.

«En mulighet er å be arbeidsgiver om å godta en utvidet bruk av egenmelding. Jeg er ikke kjent med at det finnes andre alternativer enn de som er nevnt ovenfor verken i lov, tariff- eller lokale avtaler om akkurat denne situasjonen pr. i dag», skriver LO-advokat Katrine Rygh Monsen i en e-post til NRK.

Arbeidsgiver står fritt til å innvilge ulønnet fri, mens det er opp til legen å avgjøre om man har rett på sykemelding i karantenetiden.

Men vær obs, hvis du må i karantene fordi du bevisst har trosset myndighetenes reiseråd, har du ikke krav på sykepenger, verken fra arbeidsgiver eller Nav.

Dette kan arbeidsgiver ikke kreve

I utgangspunktet har ikke arbeidsgiver noe med hva arbeidstaker gjør på fritiden.

– Hvis myndighetene har åpnet for utreise til et land, så kan ikke arbeidsgiver forby den ansatte å reise, sier Kindseth.

Det betyr at sjefen ikke kan nekte deg å reise til et land på den grønne lista til norske helsemyndigheter.

– Arbeidsgiver kan imidlertid tilby arbeidstaker kompensasjon for å ikke reise, sier Monsen.

Både NHO, LO og arbeidsrettsadvokat Ida Kindseth er tydelige på at det er en ting arbeidsgiver absolutt ikke kan gjøre.

Sjefen kan ikke kreve at du trosser karanteneplikt og kommer på jobben, selv om «det er krise på jobb» og «du føler deg helt frisk». Dette vil være et klart brudd på smittevernreglene.

– Hvis arbeidsgiver krever det, så bør du ta kontakt med fagforening eller med arbeidstilsynet. sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Dersom du er i en situasjon hvor du må i karantene etter ferien, er anbefalingen at du kontakter arbeidsgiver snarest mulig.

– Mitt beste råd er å ha en åpen og ærlig dialog med arbeidsgiveren din og bli enige om en løsning som fungerer for begge, sier Kindseth.