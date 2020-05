Åpner for jobbreiser i Norden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi letter på smittevernregler fra 1. juni. Det betyr at færre personer må gå i karantene enn tidligere. Fra første juni er det personer som er i samme husstand med en som er smittet og personer som har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt som fortsatt må i karantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie under regjeringens pressekonferanse torsdag.

Han forteller at målet er å åpne så mye som mulig før sommeren.

ÅPNER MER: Pilene peker riktig vei og helseminister Bent Høie åpner derfor opp enda mer. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

I går fortalte Høie at de midlertidige endringene i helselovgivningen som ble innført i forbindelse med korona, blir opphevet med umiddelbar virkning.

– Vi har nå sammen fått kontroll på smittespredningen. Det betyr at helsetjenesten kan gå over i mer normal drift. Jeg er glad for at vi derfor kan oppheve de midlertidige endringene og gjeninnføre pasientrettighetene, sa Høie.

I dag er det registrert 236 døde på grunn av covid-19 i Norge, 35 mennesker er innlagt på sykehus og 8401 er bekreftet smittet.

Arbeidsreiser i Norden uten karantene

– Vi har en gladnyhet om at passasjerer kan ta Color Line til Kiel, men de kan fortsatt ikke gå i land ennå, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun forteller også at fornøyelsesparker, barer og uteserveringer får åpne dørene igjen fra 1. juni.

– Min oppfordring er å benytte seg av disse mulighetene, dra på restaurant, ta med ungene på fornøyelsesparker, mange kan nå unne seg en tur på byen med gode venner. Det bidrar til at bedriftene tjener penger, og får folk tilbake i jobb, sier Nybø.

BARNEFAMILIER OPPFORDRES TIL Å BRUKE TILBUDENE: Næringsministeren anbefaler alle å dra på byen, spise ute og dra i fornøyelsesparker når det åpner. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fra 1. juni åpner regjeringen også for at man kan dra på jobbreiser i hele Norden uten å være i karantene i ti dager.

– Det er veldig viktig for næringslivet. Arbeidskraften vår flyter over landegrensene.

Nybø forteller at de også er i gang med å se på hva som kan gjøres for å i større grad gjenåpne arbeidsplasser i Oslo og Bergen fysisk.

– Vi har satt ned arbeidsgrupper som skal se på hvordan folk i større grad kan møtes fysisk på jobb. Denne rapporten skal leveres 15. juni.

Åpner opp for alle barneidretter

Også kulturminister Abid Raja (V) hadde en gladnyhet torsdag ettermiddag.

– Fra 1. juni åpnes det for trening for alle barne- og ungdomsidretter under anbefalte smittevernregler, men ikke arrangementer og kamper.

TETT: Barn og unge kan fra 1. juni trene fysisk sammen i en gruppe på 20. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Så lenge man er inntil 20 personer kan dermed barn og unge ha normal fysisk kontakt på trening under en meter. Raja presiserer at det ikke bare handler om utendørs, men også innendørstrening.

Også svømmehallene vil åpne 1. juni, forteller kulturministeren.

– Men i idretter hvor man er veldig tett på hverandre som i bryting, er det viktig med faste treningspartnere. Her har vi egne veiledere som må følges.

Helsedirektør Bjørn Guldvog presiserer at grupper på 20 personer kan samles, men bør holdes adskilt i i to grupper.

– To grupper på 20 kan derfor trene på samme sted.

Onsdag åpnet regjeringen for at det er slutt på enmetersregelen, og at fra 2. juni kan hele skoleklasser igjen være samlet