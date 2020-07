Spania blir «rødt»- flere svenske regioner åpnes

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nye «grønne» regioner i Sverige er: Kalmar, Värmland, Örebro, Östergötland, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad på fredagens pressekonferanse.

Hun er til stede sammen med assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

De nye regionene kommer i tillegg til de tre som allerede var grønne: Skåne, Blekinge og Kronoberg.

I enkelte av den «grønne» regionene i Sverige har smittetallet totalt ligget noe over grensen på 20 smittede per 100.000 innbyggere de to siste ukene, men reiserådene blir nå endret etter en «helhetsvurdering».

– Grunnen til at vi har rådet om dette, er at vi har sett en sterkt nedadgående trend den siste tiden. Disse regionene vil komme under 20 tilfeller i uke 30 dersom utviklingen fortsetter, sier Are Stuwitz Berg.

Nye tall fra Folkhälsomyndigheten viser at Värmland, Kalmar, Blekinge og Skåne har 20 eller færre nye smittede per 100.000 innbygger. I Kronoberg har antall smittetilfeller derimot økt noe i det siste, og antall smittetilfeller er nå noe over 20.

Det er også en endring for Ungarn som går fra å være et rødt land til grønt. Det vil si at karanteneplikten ved innreise fra Ungarn dermed er opphevet.

– I Ungarn har det vært en god trend over tid, og vi har også fått dataene vi manglet ved tidligere vurdering, sier Berg.

Bollestad opplyste også om at Tom Cruise og den siste Mission Impossible-filmen får unntak fra innreiserestriksjonene i Norge, og til høsten vil deler av filmen spilles inn i Norge.

Dette kartet viser hvilke områder som nordmenn nå kan reise til, og hvilke som er røde. Foto: Grafikk: Hilda Klaveness / NRK

Spania og Andorra blir rødt

Regjeringen bekreftet fredag også det Folkehelseinstituttet varslet om tidligere i uken - at Spania nå blir «rødt». Det samme gjelder Andorra, opplyser Bollestad.

– De to landene oppfyller ikke lenger kriteriene og har økende smittetrend, sier Bollestad.

Spania blir «rødt» ettersom det har vært en smitteøkning i landet de siste dagene, særlig i de nordlige regionene Aragón og Catalonia.

Økningen av antall tilfeller i Spania gjør at landet overstiger grenseverdien som FHI har satt på 20 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Spania ligger nå på 30,9, viser tall fra EUs smittevernbyrå European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) per 23. juli.

– Vi vet dette er skuffende for nordmenn som har feriehus i Spania og andre som ferierer der. Men disse kriteriene er satt for å hindre smitte inn til Norge, sier Bollestad.

På grunn av varierende datagrunnlag i ulike regioner i Europa, ønsker ikke helsemyndighetene å gi regionvis vurdering for resten av EØS- og Schengen-området.

– Like fullt, vi vil vurdere om reiseråd kan gis på regionnivå i større deler av Europa i framtida, sier Berg.

De nye reiserådene gjelder fra midnatt.

Rett på sykepenger

Det betyr at reisende fra Spania til Norge må gå i 10 dagers karantene ved hjemkomst. Karantenereglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men gjelder fra iverksettelsestidspunktet på fredag.

Nordmenn som reiste til Spania da landet hadde grønn status, har rett til sykepenger om det trengs i karantenetiden, opplyser landbruks- og matministeren.

Bakgrunnen for dette er at de som reiste før statusoppdateringen for Spania, ikke har brutt regelverket, understreker hun.

21 nye dødsfall i Sverige

Det er registrert 21 nye koronadødsfall i Sverige det siste døgnet.

78.997 svensker har til nå fått påvist viruset, en økning på 234 det siste døgnet. Tallet på døde har steget til 5.697.

Sverige ligger på femteplass i verden, målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbygger.

Landet har nå 56 dødsfall per 100.000 innbyggere.