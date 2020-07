Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Spania kan bli «rødt» i slutten av denne uken dersom det ikke skjer endringer de nærmeste dagene, melder FHI i en pressemelding.

– Det betyr at reisende fra Spania til Norge kan måtte gå i 10 dagers karantene ved hjemkomst når nye reiseråd presenteres fredag. Nordmenn som er på reise i de aktuelle områdene må følge lokale råd, og oppføre seg slik at de har minst mulig risiko for selv å bli smittet, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

Karantenereglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men vil i så fall gjelde fra tidspunktet folkehelseinstituttet melder om nye reiseregler på fredag.

Vil gjøre reisende oppmerksomme

De siste dagene rapporteres det om økte smittetall i Spania. Det er særlig økning i smitte i de nordlige regionene Aragón og Catalonia.

Økningen av antall tilfeller i Spania gjør at landet overstiger grenseverdien som FHI har satt på 20 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Spania ligger nå på 20,7, viser tall fra EUs smittevernbyrå European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) per 19. juli.

– Vi har gjort en vurdering av smittesituasjonen i Spania, og reiserådene vil bli vurdert av regjeringen i slutten av uka. Men vi ønsker allerede nå å gjøre reisende oppmerksomme på at Spania kan bli rødt dersom det ikke skjer endringer frem til da, sier overlege Berg.

Smittetallene i de fleste andre regionene i Spania er fortsatt lave.

MANGE PÅ STRANDA: Flere nøt solen i Barcelona søndag. Flere nordmenn har også bestilt reise hit. Foto: Nacho Doce / Reuters

Følger med på utviklingen

Det er flere områder i EU/EØS og Schengen-området som du kan reise til uten å havne i karantene.

– Vi legger ellers vekt på de generelle reiserådene; alle bør vurdere om de skal reise, all reise vil kunne innebære en økt risiko for smitte og situasjonen dit du reiser kan endre seg raskt. Derfor må alle sette seg godt inn i forholdene lokalt. Spesielt personer i risikogrupper må nøye vurdere reiser, sier Berg.

På fredag sa også overlege Siri Feruglio ved FHI at de har vært klare på risikoen det innebærer å reise, selv om et land er «grønt».

– Vi har sagt til de reisende at det er en risiko for at landet de reiser til kan bli «rødt» mens de er der. Da må de regne med karantene, sa Feruglio til NRK på fredag.

GRØNT OG RØDT: Her er FHIs kart over land som er unntatt det generelle reiserådet. Spania er foreløpig merket som grønt i modellen presentert 10. juli.

Les også: Gro Siren Nysæter har reist til Spania, noe hun daglig får kritikk for