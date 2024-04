Sol og varme hele året. Menyer på norsk, svensk og engelsk. Hyppige flyginger. Sangria. Kanariøyene er yndet reisemål.

Men folk som bor der fått nok. 55.000 mennesker tok lørdag til gatene på de syv kanariøyene, ifølge El Pais.

«Kanariøyene har en grense», er demonstrantenes slagord.

En grense på antall turister krever demonstranter. Dette bildet er tatt på Tenerife. Foto: Miguel Velasco Almendral / AP

De mener at mange ikke lengre har råd til å bo på øyene på grunn av turistene. Demonstrantene mener også at turismen ikke er bærekraftig for miljøet.

Dette krever de

– Vi har nådd et punkt hvor balansen mellom ressursbruken og velferden til befolkningen har brutt sammen. Spesielt det siste året, sier Víctor Martín, som er talsperson for gruppen «Kanariøyene har fått nok», til The Guardian.

Medlemmer fra gruppen har allerede sultestreiket i en uke.

På Tenerife har flere personer sultestreiket den siste uken. Foto: DESIREE MARTIN / AFP

Gruppen har flere krav:

Et tak for antall turister

Stopp i hotellbygging

En miljøskatt på overnattinger

Begrensninger for utlendinger som vil kjøpe boliger på øya

Mens turistene sitter på stranda, demonstrerer lokalbefolkningen. Dette bildet er fra Fuerteventura. Foto: AP

I 2023 besøkte 14 millioner personer Kanariøyene. Det er det nest høyeste antallet noensinne, ifølge Statista.

En tredjedel av øyenes økonomi er bygd på turisme.