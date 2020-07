Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag kommer regjeringen med nye reiseråd. Det er litt over en uke siden det ble åpnet for å reise til flere land i Europa, og tre regioner i Sverige.

Situasjonen har endret seg på den tiden, og det har kommet signaler om at Spania nå blir rødmerket.

Fire regioner i Sverige med lav smitte

Skåne, Kronoberg og Blekinge er de tre regionene som er grønne nå.

Nye tall fra Folkhälsomyndigheten viser at Värmland, Kalmar, Blekinge og Skåne har 20 eller færre nye smittede per 100.000 innbygger. Det betyr at regionene kan bli grønne.

Värmland har 10 nye tilfeller, Blekinge 12. Skåne og Kalmar har akkurat 20.

– Hvis en region, veldig tydelig, har under 20 nye tilfeller, taler det for at regionen kan åpnes, sier overlege ved FHI Are S. Berg.

Samtidig som at dette tallet må være under 20, må også mindre enn 5 prosent teste positivt for korona. I tillegg gjøres det en helhetlig vurdering.

Kriterier for grønne land Ekspandér faktaboks For at et land skal bli grønt må det tilfredsstille Folkehelseinstituttets kriterier. Det må være færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker.

Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.

– Smitten øker i hele landet

Smittevernekspert Ørjan Olsvik har sett på tallene og forteller om sine forventninger til nye reiseråd. Han er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

– Det eneste området jeg mener tilfredsstiller kravene er Värmland. De nye tallene var ikke hyggelig lesning, smitten har økt i hele landet, sier Olsvik.

Värmland er en av regionene som grenser til Norge.

Før de nye tallene kom, trodde han at Västerbotten skulle kom godt ut. Men regionen hadde 45 nye tilfeller forrige uke, mot syv uken før.

Professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik, forteller at smitten er på vei ned i Norden og Europa. Uansett er et noen steder der smitten øker. Foto: Linda Pedersen / NRK Foto: Linda Pedersen / NRK

Høye smittetall i Sverige

Olsvik blir bekymret for situasjonen i Sverige når han ser på tallene.

– Noen steder i Sverige går det greit, men så har du andre steder der det er veldig ugreit. Som for eksempel i Gävleborg som hadde 270 nye smittede på en uke. Dette er langt over land som Spania, sier Olsvik.

Samtidig peker han på at svenskene beveger seg gjennom landet, og at smitten kan spre seg.

– Områdene rundt byer med høy smitte som Stockholm, får også høy smitte fordi de ligger nært hverandre, sier Olsvik.

Fra grønn til rød

Generelt sier Olsvik at smittetallene i Norden og Europa er gode. Tallene er på vei ned de fleste steder.

– Mange land har hatt en forbedring i det siste. I England har smitten gått nedover hele veien, og fortsetter å gå nedover, sier Olsvik.

Det er uansett noen land der smitten øker.

Smitteverneksperten ser at smitten øker i Belgia, Østerrike, Sveits og Spania. Dette er land han tror står i fare for å gå fra grønn til rød.

– At Spania blir rødt må vi regne med. Sveits har hatt en betraktelig økning i det siste, og i Østerrike stiger også smittetallene, sier Olsvik.