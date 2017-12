10 engasjerende øyeblikk vi husker fra 2017

President Donald Trump, klima og stortingsvalget har preget nyhetsbildet i 2017, men vi ser også en annen tydelig trend – vi har blitt krenket ofte.

1) Steinfeld-show

Advokat Dag Steinfeld møter pressen

I kjølvannet av SSB-bråket skulle nå avgåtte Christine Meyer møte Siv Jensen i finansdepartementet. Men møtet ble avlyst fordi Meyer ville ha med seg advokat i møtet. Det ønsket ikke Jensen.

Ettersom det ble spekulert i at dette skulle være et oppsigelsesmøte, ønsket flere journalister en kommentar fra Meyers advokat, Dag Steinfeld.

Derfra og ut ble det en litt av en forestilling. Steinfeld hisset seg opp fordi han mente at det var NRK som sto i spissen for det han refererte til som «fake news».

Samme mann fornærmet også et par journalister, som senere sa at de følte seg krenket, samtidig som han belærte NRKs utsendte om embetsmenn. Steinfeld beklaget noen dager senere måten han svarte pressen på.

2) Hårsår frisørkrangel

Løgnaslaget får fortsatt bruke "nazi-frisør"

Frisør Merete Hodne havnet i medias søkelys etter at hun nektet å betale forelegg for å ha jaget en kvinne med hijab ut fra sin salong i fjor.

Saken tok en ny retning i år da Hodne gikk til sak mot revygruppa «Løgnaslaget». Hun fikk ikke medhold i Stavanger tingrett, og dermed kan de fortsatt bruke begrepet «nazifrisør» i sin revy.

– Yes, vi fikk medhold. Dette er veldig viktig for humoren og for ytringsfriheten. Vi kan spille revy og trenger ikke å bli sensurerte av en hårsår frisør fra Bryne, sa Per Inge Torkelsen i Løgnaslaget senere.

3) Provoserende pokal-lek

Vant banketten

Lillestrøm kunne feire cupgull etter å ha slått Sarpsborg i finalen på Ullevål stadion, men måten NM-vinner Aleksander Melgalvis (28) feiret cupgullet på, ble ikke godt mottatt av Norges Fotballforbund.

– Å vinne et cupgull er stort, og selvfølgelig skal det feires. Men det er fullt mulig å få til uten at man viser kongepokalen og det den representerer så lite respekt, sa kommunikasjonssjef i NFF Yngve Haavik til TV 2.

Melgalvis beklaget hvis han krenket noen, men understreket til NRK at han ikke angret.

4) Trollpikkens fall

Trollpikken vandalisert

– Jeg er målløs over at noen kan gjøre noe slikt, sa Kjetil Bentsen. Han har stått i spissen for å gjøre Trollpikken om til kjent turistattraksjon i Eigersund.

En lørdag morgen oppdaget en gjeng på joggetur av Trollpikken hadde blitt ødelagt. Den helt spesielle fjellformasjonen hadde blitt knekt rett av.

– I løpet av natten er det noen som rett og slett har funnet frem bore og kile, og kuttet av hele formasjonen, sa Bentsen til NRK.

5) Ulvemelk

Ulv på melk

Julemelkekartongene fra bondeeide Tine satte sinnene i kok. På helmelken hyler nemlig en ulv mot månen.

Meierikjempen ba selv om tilbakemeldinger på årets kartonger, og de har ikke uteblitt.

6) «Upassende» julesanger

Nylund skole snur i saka om julesanger

Nylund skole i Stavanger ønsket at elevenes foreldre skulle krysse av for hvilke sanger barna kunne synge på juleavslutningen.

Etter dialog mellom skolesjefen i Stavanger og rektor på Nylund skole, ble det bestemt å droppe skjemaet med avkryssing av julesanger.

Skolesjef Jørn Pedersen sa at skolen hadde de beste hensikter og har gjort et grundig arbeid med å utarbeide informasjon i forkant av julearrangementene.

7) Some-strategien til Northug

- Et grovt overtramp

På Northugs Instagram-konto «jantelov 1» sparket en tydelig indignert langrennsstjerne til både landslagssjef Vidar Løfshus og landslagstrener Tor Arne Hetland – i en post – etter å ha blitt vraket til verdenscupåpningen.

Tor Arne Hetland kalte det «et grovt overtramp», mens Northug-manager Are Sørum Langås har på sin side kalt det hele «humor i kampens hete».

8) Pocahontas-Siv

Omstridt indianerkostyme

Debatten raste under et Instagram-bilde finansminister Siv Jensen la ut av seg selv i indianerkostyme.

Hun var iført indianerkostymet under en fest i Finansdepartementet. Dette fikk flere til å reagere, mens andre mente kritikken var overdreven.

Statssekretær i Finansdepartementet Petter Kvinge Tvedt (Frp) forklarte at departementet hadde kostymefest med blant annet «ville vesten» som tema.

9) Ord som ikke lenger er ord

Indianer ut av leksikonet

Om man søker opp ordet «indianer» i Store norske leksikon i dag, kommer dette opp:

«Indianer er et vanlig, men misvisende begrep for urbefolkningen i Amerika».

Leksikonet bestemte etter en gjennomgang i sommer at ordet indianer måtte byttes ut.

10) Hvor er egentlig «Vestlandet»?

Hvor er "Vestlandet"?

Sogn og Fjordane og Hordaland blir slått sammen, og fylkestinget i begge fylkene har med klart flertall vedtatt at Vestlandet skal være navnet på det nye fylket.

Navnevalget møter sterk kritikk fra flere hold. I Møre og Romsdal føler både politikere og folk at de blir fratatt retten til å kalle seg vestlendinger.

Nesten alle stortingspolitikerne fra Møre og Romsdal reagerer på at det bare er Sogn og Fjordane og Hordaland som skal være Vestlandet.

PS: Denne listen kunne hatt langt flere punkter. Nå på tampen av året ble også folk krenket av et spill som handler om politisk ukorrekthet.