Petter Northug kommenterer vrakingen til verdenscupen på sosiale medier.

På Northugs Instagramkonto «jantelov1» sparker en tydelig indignert langrennsstjerne til både Løfshus og Hetland i en post publisert mandag kveld.

På et manipulert bilde spør Løfshus i en fiktiv samtale: «Vi tar vel ikke med Northug til Ruka?»

«Selvfølgelig ikke, vi må prioritere medaljegarantister i OL-sesongen! Kjør inn Golberg, Krüger, Holund, Tønseth, Fossli og Brandsdal. Mesterskapsløpere med X-faktor», svarer Hetland i en snakkeboble på bildet (se hele posten til høyre i artikkel).

Northug sender dermed også et lite stikk til sine lagkamerater på landslaget.

«Og vi får ikke pes i media?»

«Seff ikke. Papa Esten O. (Sæther, red. anm.) i Dagbladet kommer til å backe oss», sier «Hetland» i den høyst oppsiktsvekkende Instagram-posten.

– Visse grenser

Northug er kjent for å bruke sosiale medier, og utspillene har ofte gått utover landslagsledelsen. Da NRK spurte Løfshus om Petter Northugs kontroversielle Instagram-poster tidligere mandag, svarte han slik:

– Det er en humoristisk greie som han har, men han må holde seg innen visse grenser. Men, det går bra for meg ennå i hvert fall, sa han da.

Hva han synes etter kveldens utspill, er foreløpig ikke kjent.

Petter Northug er sterkt uenig i vrakingen til helgas verdenscup. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mandag ble det bekreftet at Petter Northug ikke får oppfylt sitt ønske om å gå verdenscupåpningen i langrenn i Ruka kommende helg.

– Petter var veldig skuffet. Han er nok litt irritert og er veldig ivrig på å komme seg i gang og vise seg fram. Han har vunnet skirenn i Ruka før, og sier jo selv at dette er løyper som passer han veldig godt. Da blir jo skuffelsen kanskje enda sterkere, sa Vidar Løfshus til NRK.

– Kritisk for Northug

Avgjørelsen har vakt sterke reaksjoner, og NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland var blant dem som mente det var feil å utelate Northug.

– Dette er kritisk for Petter Northug. Det er tre gode konkurranser for han i Finland der han har muligheten til å kunne vise seg fram, og nå må han endre opplegget sitt. Det er ikke en optimal oppladning for Northug, sier han.

Det har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Løfshus eller Hetland.

