Skole dropper avkryssing av julesanger

Nylund skole går bort fra at foreldre krysser av for hvilke julesanger elevene skal synge ved skolens julearrangementer.

Skolesjef Jørn Pedersen sier at skolen hadde de beste hensikter og har gjort et grundig arbeid med å utarbeide informasjon i forkant av julearrangementene. Men at avkryssing av julesanger er unødig kompliserende.

Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger, har sammen med rektor kommet frem til at skolen skal droppe skjemaet. Foto: Ole Andreas Bø

NRK har fått tilgang til skjemaet som skoleledelsen ved Nylund skole i Stavanger har sendt ut til elevenes foresatte. Det var foreldrene gjennom FAU og driftsstyret som bestemte at årets julearrangement skulle ha aktiv påmelding, skriver Aftenbladet.

Rektor understreker at det er foreldrene gjennom FAU og driftsstyret som har bestemt at årets julearrangementer skal ha aktiv påmelding.

På skjemaet skulle de foresatte ikke kun krysse av for om ungene deres kan være med på årets julegudstjeneste, men også hvilke julesanger de ønsker at barna skal synge med på.

Her er skjemaet som ble sendt ut til foreldrene på Nylund skole.

Sangene med religiøst innhold er: «Tenn Lys», «Det lyser i stille grender», «Et barn er født i Betlehem», og spesielt for sjettetrinnselever: «Adventsnatt», «Pie Jesu» og «The Little Drummer Boy».

De andre sangene foreldrene må ta stilling til om barnet kan være med på er «Et lys», «På låven sitter nissen», «Juletrall», «Den lure nissen», «We Wish You a Merry Christmas».

Dialog med rektor

– Skolen har utarbeidet konkret og tydelig informasjon om de ulike arrangementene, med aktiv påmelding for alle tre. Det er veldig bra. Men avkryssing av julesanger er unødig komplisert både for lærerne og foreldrene å håndtere. I dialog med rektor er vi derfor blitt enige om at skolen går bort fra det, sier skolesjefen.

Stavanger kommune opplyser at foreldre som allerede har fått informasjonsskrivene om julearrangementet, kan se bort fra de to arkene med avkryssing av julesanger. Øvrige foreldre vil få informasjonsark uten avkryssing av julesanger.

Nylund skole kom i søkelyset i julen for ett år siden da en musikklærer på skolen hadde skrevet versjoner av kjente julesanger uten ordene «jul» og «nisse».

Dårlig idé

Human-Etisk Forbund i Stavanger mener det er unødvendig å regulere hvilke sanger som skal synges under juleavslutningene på skolene.

Leder for lokallaget i Stavanger Heino Blanckaert synes det er bra at kommunen grep inn.

– Dette var i utgangspunktet en dårlig idé fra skolens side, sier Blanckaert.