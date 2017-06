Trollpikken er ødelagt

Tidlig lørdag morgen oppdaget en gjeng på joggetur av Trollpikken har blitt ødelagt, skriver Dalane Tidende.

– I løpet av natten er det noen som rett å slett har funnet frem bore og kile, og kuttet av hele formasjonen, forteller Kjetil Bentsen til NRK. Han har stått i spissen for å gjøre Trollpikken om til kjent turistattraksjon i Eigersund.

Merkene tyder på at noen med vilje har kilt av fjellformasjonen. Foto: Kjetil Bentsen

Han forteller at det er flere merker som tydelig viser at det er noen som med vilje har kuttet av fjellformasjonen.

– Dette er forferdelig trist, og jeg er målløs over at noen kan gjøre noe slikt, sier Bentsen.

Både turistsjefen i Destinasjon Stavanger og lokale politikere har den siste tiden tatt til orde for at den spesielle fjellformasjonen kan bli en turistattraksjon som kan ta opp konkurransen med både Trolltunga og Kjeragbolten.

– Dette tar vi på mandag

Politiet i Eigersund har opprettet sak og vil starte etterforskningen av saken på mandag.

– Bevisene ligger jo der og vi har fått inn bilder. Vi har opprettet en undersøkelsessak på dette forholdet, så få vi ta det videre på mandag i forhold til vanlig saksgang med eventuelt avhør av vitner og alle relevante parter i saken, forteller Magnar Sandstøl, fungerende stasjonssjef Eigersund politistasjon.

Blir først og fremst trist

– At noen ødelegger et slikt potensial gjør meg først og fremst trist. Oppmerksomheten og tilstrømmingen til denne turistattraksjonen har vært formidabel bare de siste ukene, forteller ordfører i Eigersund kommune Odd Stangeland.

– At noen ødelegger et slikt potensial gjør meg først og fremst trist, sier Odd Stangeland ordfører i Eigersund. Foto: Eigersund Ap

Han er usikker på hva som vil skje videre og hvordan kommunen skal håndtere situasjonen. I dag er ordføreren mest opptatt av at regionen har mistet en stor turistattraksjon.

– Jeg er litt usikker på hva som skjer fremover nå. Det første er jo å snakke med grunneier og finne ut hva vi skal gjøre. På dagen i dag kjenner jeg bare en vond magefølelse og en dyps skuffelse, sier Stangeland.

Sjefen for NHO Reiseliv, Kristin Krohn-Devold mente den nyoppdagede fjellformasjonen ville kunne gi mange gode muligheter for Eigersund. Slik så den ut for bare noen uker siden.

Denne uken ble det også kjent at den lokale sjokoladefabrikken vurderer å lage trollpikksjokolader.