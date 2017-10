Hadia Tajik støtter Siv Jensens indianerkostyme

FORKLARER: Nina Lyons ønsker ikke at fremmede skal ta debatten under hennes Instagram-post, derfor har NRK valgt å fjerne profilnavnet hennes. Dette skriver hun under bildet: Til venstre: meg i min første tradisjonelle indianerdrakt, poserende med min oldefar Aubrey, en Leech Lake-ojubwe fra nordlige Minnesota. Aubrey ble født i 1913, tatt bort fra familien si som barn og tvunget til å gå på internatskole for indianerbarn. Der ble han slått regelmessig for å snakke språket sitt og "oppføre seg som en indianer". Han rømte tre ganger. Til høyre: Den norske finansministeren, Siv Jensen. En blond, hvit kvinne fra Oslo, kledd som en rødhudet på en kostymefest hos Finansdepartementet. Før du forteller meg at dette kun er et kostyme, spør deg selv om du hadde tenkt det var greit om hun var kledd ut som en mørkhudet, i burka eller som en fange fra Auschwitz. Min amerikanske side av familien er ikke maskoter, min kultur er ikke et tilbehør du kan prøve på og ta av som du selv ønsker. Dette er krenkende og sårende for urfolk og jeg er så jævlig lei av å si det igjen og igjen.

Foto: Skjermdump fra Instagram