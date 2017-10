IKKE ET KOSTYME: Christina Henriksen sier hun ikke hadde likt det om finansministeren kledde seg ut som en same for å ha det gøy på fest. – Koften vår er det fineste vi kan ta på oss, det samme for amerikanske urfolk. Både her og der har disse klærne vært gjemt bort, fordi man har tilhørt en undertrykt kultur. Først nå har man igjen vist seg frem med stolthet.

Foto: NSR