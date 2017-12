Trekker kontroversielt spill fra butikkene

På søndag var Gunnhild Folgerø fra Stavanger i familieselskap, og brettspillet Politisk ukorrekt ble åpnet. Folgerø og de andre voksne i familien reagerte raskt på ordbruken i spillet.

– Jeg mener spillet ufarliggjør temaer som dyresex og incest. Dette er ikke humor og underholdning, sier Folgerø.

Politisk ukorrekt består av ulike kort med setninger på. Poenget med spillet er å lage humor og drøye setninger ved å sette sammen de ulike kortene. En av deltakerne i spillet fungerer som dommer, og avgjør hvem som vinner.

– Misforstår

Eksempler på setninger på kortene er «å gi abort med strikkepinner», «å bruke barns sikkel som glidemiddel» og «å bli voldtatt av en hingst».

Ifølge Vennerød forlag som gir ut spillet, har Politisk ukorrekt blitt produsert i fem opplag på seks måneder. Daglig leder i forlaget, Christian Vennerød, mener Folgerø har misforstått spillet.

– Skal man diskutere ytringsfrihet så må noen eksempler være over grensen. Hvis du leser bruksanvisningen og ser hva spillet handler om, så er det hvor ytringsfriheten går, sier Vennerød.

– Skal man diskutere ytringsfrihet så må noen eksempler være over grensen, sier forlegger Christian Vennerød. Foto: Kristian Rostad, NRK

– Men det er ikke slik at Vennerød forlag anbefaler disse ytringene eller handlingene som ligger bak. Dette handler kun om ytringer, og da må noen være uspiselige, legger han til.

– Flere skriver de vil bytte spillet

Brettspillet ble raskt ryddet vekk fra familieselskapet hos Folgerø. Gunnhild Folgerø tok et bilde av noen av kortene i spillet hun mener er blant de drøyeste, og la bildet ut på Facebook søndag kveld. Innlegget hennes er delt mer enn 40 ganger, og til slutt måtte hun moderere kommentarene på sin egen Facebook-side.

– Det var verre kort i spillet enn de jeg tok bilde av. Mange voksne reagerer på lik linje med meg, mens de som er positive til spillet, er de under 30 år, sier hun.

– Det var verre kort i spillet enn de jeg tok bilde av, sier Gunnhild Folgerø. Foto: Privat

Brettspillet selges hos vanlige bokhandlere, og Folgerø mener produktet bør fjernes fra butikkhyllene. Hun mener det er feil at alt skal være lov, bare man kaller det for humor.

– Dette spillet kommer til å havne under manges juletrær i år. Men noen skriver på Facebook at de skal gå og bytte det.

Trekker spillet fra butikkene

Bokhandleren Ark sier de er glad for at kundene engasjerer seg og gir tilbakemeldinger på hva de synes er greit eller ikke.

– Etter å ha gjennomgått de aktuelle kortene, har vi nå besluttet å trekke spillet og utvidelsespakkene i nåværende form fra butikkene. Vi kommer til å gjennomgå resterende spillsortiment og rutinene våre for kontroll og innkjøp av lignende spill i framtiden. Dersom kunder ønsker å returnere spillet til oss, så er kan de gjøre det og få pengene tilbake, sier markeds- og netthandeldirektør i Ark, Kjartan Dannatt.

Ark opplyser til NRK at de trekker spillet fra markedet. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Han sier bokhandelen ikke har et redaktøransvar som selger av spillet, og kan derfor ikke sensurere innhold i bøker eller spill. Men at de, som andre aktører, må ta et ansvar for å opptre innenfor gode etiske rammer.

Christian Vennerød i Vennerød forlag reagerer på at bokhandlerkjeden trekker spillet fra markedet.

– At Ark fjerner spillet forteller noe om at vi har fått et klima for hva som er politisk korrekt som har blitt knallhardt, sier forleggeren.

– Det viser at det er større behov for spillet enn hva vi hadde tenkt oss. Hvis det ikke engang er lov å diskutere grensen for med eksempler hvor ytringsfrihet går, så er vi ille ute å kjøre, legger han til.

Tenker på døtrene

Folgerø har selv to unge døtre, og ønsker ikke at temaer som incest og overgrep skal bli gjort til underholdning.

– Spesielt i disse #metoo-tider, med så mye fokus på seksuelle overgrep og trakassering, skjønner jeg ikke at verken produsenten eller butikkene tør å lage eller selge et spill som dette, sier Folgerø.

Brettspillet bruker også ordet «neger».

– Også denne ordbruken undrer jeg meg over, sier Folgerø.

Kjempesuksess og terningkast seks

Ifølge Vennerød forlag er spillet landets desidert mest solgte brettspill. Noe som har gjort det til en kjempesuksess for forleggeren. I 2016 meldte Hegnar.no at forlaget solgte spill for 15 millioner kroner.

– Når jeg spiller spillet så kaster jeg flere av kortene, ettersom jeg er en gammel, forsiktig mann, sier Christian Vennerød.

I fjor ga Stavanger Aftenblad spillet terningkast seks i en større anmeldelse av brettspill.

«Aller morsomst er spillet når man er helt på grensen, eller til og med over grensen for hva som går an», skrev anmelderen.

Vennerød er tydelig på at spillet ikke er noe for barn. Det har fått aldersgrense 18 år.

– Det er ganske klart at dette ikke er noe spill for barn. Men folk som kan se andre mennesker bli partert og voldtatt på kino, må kunne tåle å spille dette spillet, sier han.