Lillestrøms cuphelt var sjuk og forslått: – Vurderte aldri å bli byttet ut

Det er 100 år siden klubben ble stiftet. Ti år etter sist cuptriumf. I dag var Lillestrøm igjen seierherrer på Ullevaal – mye takket være en 39 år gammel veteran.

Sjuk matchvinner

Frode Kippe ble nemlig en svært sentral spiller. Kippe og Patrick Mortensen gikk først inn i en knallhard duell, og LSK-kapteinen måtte lappes sammen for å kunne fortsette.

Så gikk det drøye tre minutter før Kippe stanget inn det avgjørende 3–1-målet.

– Jeg vurderte aldri å be om å bli byttet ut. Det er bare å stifte det sammen det, jeg har gjort dette før, gliser matchvinneren.

– Jeg hadde lyst på mål i dag, og når jeg fikk muligheten satt jeg den. Jeg har ligget sjuk i en uke, så jeg har ikke veldig mye å gå på. De andre får ta seg av feiringen i dag, sier han.

Underholdende cupfest

– Det er den mest underholdende cupfinalen jeg har sett, ropte NRKs kommentator Christian Nilssen ut etter kampen.

Det tok faktisk bare 71 sekunder før den første ballen satt i nettet på Ullevaal. En håpløs klarering rullet ut til en Simen Kind Mikalsen i offsideposisjon. Linjemann holdt derimot flagget nede, og Kind Mikalsen banket kula i lengste hjørne.

– Det var helt fantastisk. Jeg er så utrolig stolt av å være en del av dette laget, sier målscoreren, som dermed står med tidenes raskeste mål i en cupfinale.

Og det satte standarden for resten av finalen.

Ti minutter senere var høyreback Mats Haakenstad med opp for de gule, og en ny svak Sarpsborg-klarering ga han skuddmulighet. Igjen satt ballen i lengste hjørne.

– Det er helt utrolig. Det har vært et eventyr for meg helt siden jeg kom hit. Vi visste hva som bodde i laget, og har hatt litt stang ut denne sesongen. Vi visste vi kom til å vinne. Vi skulle ta den bøtta, sier han.

Patrick Mortensen reduserte for Sarpsborg 08, men det var Kippe som skulle bli den store helten med sin avgjørende scoring. Så får det bare være at LSK-kapteinen også var sist på ballen på Sarpsborgs redusering – for resultatet holdt seg, og Lillestrøm ble norgesmestere.

– Nå er jeg i kjelleren. Det var en tung match, men en kjempejobb av gutta, sier Kippe.

– Jeg grein som et barn

Mannen bak 2-0-målet, Mats Haakenstad, er ikke veldig imponert over at Kippe vurderer å droppe gullfesten.

– Han må jo lappes sammen underveis her, så han er det snart ikke mer igjen av, sier han.

Sarpsborg presset hardt på mot slutten av kampen, og LSK-keeper Arnold Origi vartet opp med flere enorme redninger.

– Dette var helt sjukt bra. Jeg grein som et barn etter kampen. Jeg føler at jeg drømmer, og den som vekker meg skal få svi, sier sisteskansen.

En perfekt jubileumsgave til Lillestrøm Sportsklubb, som i år fyller 100 år.