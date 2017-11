Steinfeld beklager «arrogante og aggressive kommentarer» overfor pressen

«Kan ikke du bare slutte å bable?»

«Jeg føler at jeg driver med voksenopplæring overfor NRK.»

Det var noe av det Steinfeld sa til journalister da han møtte pressen etter det planlagte møtet mellom Meyer og Siv Jensen tidligere i november.

I kommentarfeltet til et bilde publisert på Facebook av TVNorge sjef Harald Strømme, gir Steinfeld sin opplevelse av situasjonen.

Steinfeld beklager måten han svarte pressen på. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

«Harald, den gang som idag har jeg et utmerket forhold til den tenkende del av journaliststanden», skriver han, og fortsetter:

«Sist torsdag hadde imidlertid en stor del av media som en ren «saueflokk» fulgt NRKs desinformasjon om at Meyer allerede hadde gått av slik at det ville være en avsatt og avskiltet Meyer som ville komme ut fra finansministerens kontor neste formiddag. Media var da rigget for å dramatisere den slagne, avgåtte Meyer da hun kom ut fra finansministeren fredag formiddag sammen med meg.»

Dette skriver Dag Steinfeld i kommentaren på Facebook. Foto: Skjermdump

Anklager NRK for «fake news»

Det var i forbindelse med uroen rundt omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå at nå avgåtte Meyer skulle møte Jensen til et møte i finansdepartementet, men møtet ble avlyst fordi Meyer ville ha med seg advokat i møtet, mens Jensen ikke ønsket det.

Det ble spekulert i om dette skulle være et oppsigelsesmøte, og flere journalister ønsket Steinfelds kommentar.

«Da «saueflokken» gjenoppdaget virkeligheten – Meyer hadde ikke sagt seg opp eller blitt oppsagt – var flokkens «fake news» avslørt», skriver Steinfeld.

Han mener det er NRK som står i spissen for det han refererer til som «fake news» – altså spekulasjonene om at Meyer skulle sies opp eller gå av i dette møtet.

En «stresset situasjon»

Han skriver videre at pressen oppførte seg aggressivt og glefsende mot Meyer.

«Slike flokker har jeg sett før uten å bli vettskremt», skriver han og innrømmer at tabben var at han lot seg omringe av journalistene.

«(...) hvoretter jeg dessverre alene og i en «noe» stresset situasjon i tre enkle men for arrogante og aggressive kommentarer, ble like lite «tenkende» som sauen og like glefsende som ulveflokken som hadde omringet meg.»

Videre beklager han overfor de journalistene som kommentarene var siktet til.

Nettavisens journalist, Heidi Schei Lilleås sier til egen avis at hun er takknemlig for beklagelsen.

– Jeg har fått en beklagelse fra Steinfeld. Det syntes jeg var på sin plass, og det setter jeg pris på, sier hun til Nettavisen.