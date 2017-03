– Yes, me fekk medhold. Dette er veldig viktig for humor og for ytringsfriheten. Me kan spela revy og treng ikkje å bli sensurert av ein hårsår frisør fra Bryne, seier Per Inge Torkelsen.

Det var Merete Hodne som gjekk til sak mot revygruppa Løgnaslaget. I revyen deira «Løgnasevangeliet», syng dei om «nazifrisøren» frå Bryne, og det var dette omgrepet Merete Hodne gjekk til retten for å få fjerna. Men ho vann ikkje fram.

Tingretten ville ikkje sensurera

Til no har Løgnaslaget spelt «Løgnasevangeliet» nesten 60 gonger, og 25.000 har sett førestillinga. Då Merete Hodne forklarte seg i retten på onsdag, sa ho at ho har hatt det fælt sidan ho blei omtala som «nazifrisør».

– Det går ut over foreldra mine, ungane syntest det røyner på, kundar skjemst. Eg vurderer å stengje salongen for å bli kvitt nazifrisør-stempelet, fortalde Hodne.

Men medhald for sitt krav fekk ho ikkje, det kjem fram av rettsavgjerda frå Stavanger tingrett som kom i dag.

Løgnaslaget må likevel betala sakskostnadar.

– Det er greit nok. Det er ikkje det viktigste, og me skal stå i og betala, men jeg trur Brynjar Meling kjem til å anke det. Eg føler ikkje at det er riktig at me skal måtte betala når det er ho som har satt i gang dette, seier Torkelsen.

Har varsla erstatningskrav

Merete Hodne vann ikkje fram med kravet om å få fjerna bruken av omgrepet «nazifrisør». Foto: Ole Andreas Bø / NRK

NRK har så langt ikkje fått ein kommentar frå Merete Hodne, men ho har tidlegare sagt at ho vil krevja erstatning dersom ho ikkje vinn fram med kravet om å få omgrepet fjerna, og at det kravet vil auka for kvar gong Løgnaslaget brukar det.

Frisøren Merete Hodne frå Bryne blei kjend då ho blei dømd for å ha nekta ei muslimsk kvinne med hijab tilgang til frisørsalongen sin. Den saka har ho anka til høgsterett.