Sunniva jobber med finans for San Francisco-selskap fra øy med 400 innbyggere

Arbeidsdagen hennes består av regnskap og økonomistyring i firmaet UserTesting, som har hovedkontor i San Francisco med avdeling i Oslo.

Sunniva Antonsen Remmen er siviløkonom, finansanalytiker, og har reist verden rundt.

Dette minner deg kanskje om dressjakker, trikkespor, cappuccino og høye bygg som skal se ut som en strekkode?

Vel, hun jobber fra et sted som kanskje er så motsatt som det får blitt, nemlig på ei øy langt ut i storhavet med cirka 400 innbyggere:

Træna.

– Jeg kan gjøre alt dette herfra. Her får jeg det beste fra to verdener, sier hun.

Mellom stakittgjerder, noen meget gjenkjennelige fjelltopper, og av og til en gjeng festivalglade mennesker, har hun nylig kjøpt seg hus – og en liten valp.

Men bolig, dét var ikke bare-bare.

– Det var kamp om det huset, ja.

Langs Helgelandskysten i Nordland, langt ut i havet, ligger Træna. En egen kommune bestående av flere øyer. Den største øya heter Husøy.

Hadde flyttet hvis ikke

Etterspørselen var stor og tilbudet er lite.

Faktisk er etterspørselen i disse dager så stor, at ordføreren gikk nylig ut og ba folk vurdere å selge ferieboligene sine slik at folk kan bo på Træna året rundt.

– Jeg tenkte på å bygge, men innså at det er ufattelig dyrt, sier Sunniva.

Hun er nemlig trænværing, og flyttet først hjem til mor og far i fjor høst.

– Jeg ga meg selv ut august i år. Hadde jeg ikke funnet egen bolig til da, måtte jeg flytte derfra.

Så da hun fikk muligheten til å kjøpe et hus, var hun veldig fornøyd.

En av Sunnivas fritidssysler: kajakkpadling i midnattssol. Foto: Privat

Ordfører: – I gang med plan for flere boliger

Ordfører på Træna, Jan Helge Andersen, sier han er veldig glad for at Sunniva har flyttet hjem igjen.

Han skryter av godt fibernett som gjør at man kan ha hjemmekontor derfra.

– Det er en av planene våre, å tiltrekke folk som Sunniva hit som kan ha hjemmekontor.

– Men dere har jo ikke boliger til folk?

– Nei, ikke akkurat nå. De er i alle fall veldig få. Men kommunen jobber med å utarbeide en plan sammen med det lokale næringslivet og Husbanken, sier han.

Jan Helge Andersen, ordfører Træna (Ap). Foto: Frank Nygård / NRK

Litt overraskende har flere og flere fått øynene opp for havfolkets øy, og i løpet av kort tid har mange boliger blitt solgt.

Nå ser kommunen på muligheter for å bygge mikroboliger, opplyser ordføreren.

Også Sunniva sier det har kommet overraskende mange tilflyttere til Træna på kort tid.

– Det er jo ikke kommunens hovedansvar å bygge boliger, men jeg håper de og utbyggere finner gode løsninger etterhvert, sier hun.

Her bygges det minst og mest: Ekspandér faktaboks Oversikten under viser i prosent hvor mange av boligene i en kommune som er bygd etter år 2000. Tallene er henta fra SSB oversikt over byggeår for boligene i kommunene. Her er det langt mellom hver nybygde bolig (i prosent): Vardø: 0,9 % Gamvik: 1 % Loppa: 1,4 % Værøy: 2,8 % Båtsfjord: 2,8 % Her er det tettest mellom de nybygde boligene (i prosent): Ullensaker: 48,5 % Svalbard og Jan Mayen: 47,3 % Time: 40,6 % Sola: 40,6 % Klepp: 37,9 % Kilde: SSB

Oppfordrer folk til å teste bygda

For Sunniva er den største utfordringen i arbeidshverdagen at hun ikke møter kolleger ansikt til ansikt, til tross for hyppige videomøter.

– Men slik er det vel for de fleste med hjemmekontor, sier hun.

Nå er hun spent på om den nye hverdagen står seg selv etter pandemien, men hun tror det skal gå bra. Uansett er ikke storbyen så langt unna, og den kan besøkes i ny og ned.

Nå oppfordrer hun alle som vurderer å flytte til distriktet om å ta sjansen:

– Hvis du har mulighet til å ta hjemmekontor og bosette deg i distriktet, synes jeg du burde prøve det.

– Ingen ny problemstilling

På torsdag sendte fylkestinget en samlet uttalelse om boligutvikling i distriktene til fylkeskommunen.

– Vi vil ikke at det skal være vanskeligere å etablere seg på bygda enn i by, og har derfor sendt felles uttalelse om at det må satses mer på boligpolitikk i distriktet.

Ordfører i Steigen, Aase Refsnes (SV). Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det sier Aase Refsnes (SV), ordfører i Steigen og fylkestingsrepresentant.

Problemet er at det er så store prisforskjeller på å selge boliger i distriktet i forhold til i byen. Derfor har flere allerede tapt store summer når de setter nøkkelen i døra.

Rett og slett fordi det koster mer å bygge huset enn man får solgt det for.

– Boliger er en flaskehals for å sikre vekst i distriktene, sier Refsnes.

Men mangel på boliger er ingen ny problemstilling.

Steigen-ordføreren holdt selv på å flytte fra kommunen for 10 år siden da hun ikke fant et sted å fortsette å bo.

– Heldigvis ble jeg reddet av noen som leide ut ferieboligen sin, sier hun.

Undersøkelse om boliger i distriktene og regulering Ekspandér faktaboks 1.323 bedrifter i distriktene har svart på undersøkelsen som Samfunnsøkonomisk analyse AS har gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret.

67 prosent av bedriftene som svarte sier at de har hatt utfordringer med å rekruttere arbeidskraft de siste fem årene.

av bedriftene som svarte sier at de har hatt de siste fem årene. Blant bedriftene som sier at de sliter med rekrutteringen, svarer én av fire at boligmangel er en viktig årsak til utfordringen. Kilde: Rapporten «Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft»

Også regjeringen er bekymret for utviklingen.

Flere har kritisert Husbanken for å ikke å informere godt nok om deres tilbud.

Like etter nyttår ba Regjeringen Husbanken om å gjøre tilbudet sitt bedre kjent.

– Husbanken er mulighet til å gi utvidede kreditter i Distrikts-Norge, når det private bankvesenet ikke stiller opp. Den ordninga er altfor lite brukt og den er altfor lite kjent, sier statssekretær Raymond Robertsen (H).

Dette sier Husbanken Ekspandér faktaboks I en e-post til NRK skriver fagdirektør Are Martin Sauren

blant annet følgende: «Husbanken har flere låne- og tilskuddsordninger som kan bidra, og bidar, til å styrke boligmarkedene i distriktskommuner. Nesten alle kommunene i de to nordligste fylkene har ubetalt startlån i 2020/2021. I tillegg kan Husbanken akseptere en høyere belåningsgrad til bygging av boliger i distriktskommuner enn vi gjør i andre deler av landet for kunder med tilfredsstillende betjeningsevne. Både utbyggere som bygger for salg og privatpersoner som skal bygge bolig kan få lån. Om den lave interessen fra det store flertallet av kommuner i den nordlige landsdelen knyttet til lån til boligkvalitet til oppføring av nye boliger skyldes manglende kjennskap til ordningene eller andre forhold, har vi ikke konkrete undersøkelser som kan si oss noe om. Uansett har Husbanken - i tråd med oppdraget vi fikk i årets tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - trappet opp innsatsen for å gjøre våre virkemidler bedre kjent i distriktene. Vi har gjort informasjon til privatpersoner enklere tilgjengelig på nettsidene våre, og sprer den aktivt via nyhetsbrev og sosiale medier. I dialog med kommunene (både i møter med enkeltkommuner og gjennom seminarer og konferanser), formidler vi kunnskap om hvordan virkemidlene våre kan brukes for å styrke boligmarkedene i distriktene. Vi oppfordrer også kommunene til å bidra til å spre informasjon lokalt om mulighetene Husbankens virkemidler gir for bransje og privatpersoner.»