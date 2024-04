Var det en forsinket aprilsnarr?

Mange stusset over nyheten 11. april om søknaden som var sendt til EU-kommisjonen. Øst-Finnmarkrådet ville utvide døgnet til 26 timer i regionen.

Siden da har det vært medieoppslag verden over om forslaget, blant annet hos det amerikanske mediehuset Politico og britiske Daily Mail.

I en artikkel fra Aftenposten kommer det fram at det er PR-byrået Geelmuyden Kiese AS i Oslo som står bak prosjektet MERtid, der stuntet med den nye tidsregningen inngår. Summen de blir betalt er heller ikke liten: 750.000 kroner.

Marius Parmann, partner og byråleder i Storm Communications.

En som reagerer er byråleder for Storm Communications, Marius Parmann.

– Jeg blir oppgitt på vegne av PR-bransjen når jeg leser om stuntet til Øst-Finnmarkrådet, sier han.

– Jeg forstår at dette er en del av et større prosjekt, men tiltaket som er utviklet av kollegaer i PR-bransjen og finansiert av skattepenger, det syns jeg ikke noe om.

Må skape tillit

– Denne ideen om en egen tidssone må alle involverte ha skjønt at er totalt urealistisk.

Parmann mener PR-byrået har bommet på det mest grunnleggende.

Oppdraget til bransjen handler ikke om å få oppmerksomhet, men heller om å styrke tilliten mellom avsender og målgruppen, sier han.

– Det burde ha som mål å skape faktisk endring, ikke kun å skape oppmerksomhet. Dette mener jeg PR-faget bør holde seg for gode for.

– Kødder de med vilje?

Parmanns kritikk er en mild bris mot det som kommer fra Nordlys-redaktør Maja Sojtaric.

Hun mener kampanjen er en flau kopi av den som ble laget for Sommarøy i Troms for fem år siden.

Det så ut som et grasrotinitiativ da lokalsamfunnet ville kvitte seg med klokka og ha en tidsfri sone. Sannheten var at det var kokt sammen av PR-folk.

Sojtaric mener Øst-Finnmarkrådet bør nekte å betale fakturaen fra Geelmuyden Kiese.

«Ikke bare har de solgt dem noen andres idé. De har gjennomført den ved å sende ut en 66 år gammel ordfører til å fronte en ungdomskampanje», skriver hun på kommentarplass i Nordlys.

«Det er så lite faglig substans i dette at man lurer på om byrået kødder med Øst-Finnmarkrådet med vilje.»

Maja Sojtaric i Nordlys mener Øst-Finnmarkrådet bør nekte å betale PR-byrået for en resirkulert kampanje.

Kaster bort dyrebar tid i EU

Marius Parmann mener at når man først skal sende inn søknader til EU-kommisjonen, så må det være et faktisk forslag til hvordan man skulle sette i verk et 26-timersdøgn.

– Både som skattebetaler, og som en del av PR-faget, så reagerer jeg på hvordan PR-stunt blir misbrukt som metode i denne sammenhengen, sier Parmann.

– Dette vil også si at EU-byråkrater må kaste bort dyrebar tid på denne søknaden. For den, som alle andre søknader, må de behandles seriøst.

Noen har lurt på om brevet faktisk var sendt, eller om det bare var en røverhistorie. Men det var «i høyeste grad sendt», sier Wenche Pedersen. Hun er ordfører i Vadsø og leder av Øst-Finnmarkrådet.

– La meg si det sånn. Sløsing av EU-byråkratenes tid ... Det anser jeg ikke for å være en stor bekymring for meg. Det må jeg virkelig si.

Pedersen sier stuntet har oppnådd akkurat det de ønsket: Å få oppmerksomhet rundt tiltakssonen.

– Jeg ble intervjuet av en podkast i Dubai her om dagen. Det er jo ikke sånn at jeg tror at det kommer mange seilende fra Dubai, men vi får i hvert fall oppmerksomhet!

– Hva med skattebetalerens penger, da? De 750.000 kronene som går inn i dette PR-prosjektet?

Wenche Pedersen, leder av Øst-Finnmarkrådet og ordfører i Vadsø kommune.

– Vi har ikke brukt fem flate ører på å markedsføre tiltak på veldig mange år. Dette er et prosjekt som Øst-Finnmarkrådet har sendt inn søknad til fylkeskommunen om, og man er blitt enige om at man skal bruke noe penger på det, sier Pedersen.

– Det er dyrt å annonsere, og det er dyrt å kjøpe profesjonell hjelp. Og jeg mener at det er vel anvendte penger bare gjennom å se på den oppmerksomheten som vi får nå.

Men selv er hun ikke sikker på hvor mye stuntet vil ha å si for folketallet.

– Skråsikker kan man ikke være i sånne sammenhenger. Her får man prøve flere ting. Så får vi evaluere når det er gått en stund, sier Pedersen.

Ikke flere søknader til EU

Vadsø ordføreren holder kortene tett til brystet når det gjelder hva slags andre prosjekter de 750.000 kronene skal gå til. Men én ting er i alle fall sikkert:

– Det kommer ikke flere søknader til EU. Det kan jeg love deg.