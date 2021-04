Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Therése Selvaag Smerud og Johannes Selvaag har bodd i Oslo i rundt 15 år. Nå flytter de.

Det yrende livet de var vant til i hovedstaden, tok brått og plutselig slutt den 12. mars 2020.

Samtidig så de at familie og venner på mindre steder, levde et mer vanlig liv, særlig utover i pandemien.

– I Oslo var alt stengt, men samtidig var det masse folk over alt. Det føltes etter hvert kvelende, sier Therése.

ST. HANSHAUGEN 2021: Mye folk, tross et nedstengt samfunn. Therése og Johannes sier at det til tider har vært vanskelig å vite hvor man skulle gjøre av seg. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

En studie utført av OsloMet slår fast at folk i store byer har slitt mer enn folk på bygda (i bred forstand – omfatter også mindre byer) under pandemien.

Rundt halvparten av de spurte rapporterer om emosjonelt stress.

Samtidig pågår det en rekordflytting ut av Oslo: Aldri før har så mange forlatt hovedstaden til fordel for mindre steder.

Bedre på landet

Paret er ikke de eneste som har følt på negativiteten en nedstengt storby kan gi.

Undersøkelsen fra OsloMet viser at folk i storbyer har trivdes dårligere enn folk utenfor de store byene under koronaen.

Rundt halvparten av de spurte i storbyene meldte om emosjonelt stress. Til vanlig ligger nivået på én av fem.

HAR UNDERSØKT: Amy Østertun Geirdal, professor ved OsloMet, har forsket på hvordan folk har hatt det under koronapandemien. Foto: Pål Arne Kvalnes / OsloMet

– De som bor på landsbygda rapporterer om bedre livskvalitet og mindre ensomhet enn de som bor i de store byene, forklarer professor Amy Østertun Geirdal, som har ledet arbeidet med studien.

Hun sier at de tror det har en sammenheng med at korona-innstrammingene har vært mer merkbare og vedvarende i de store byene. Andre områder har knapt hatt smitte, og dermed også færre inngripende tiltak.

Østertun Geirdal tror imidlertid at svarene vil endre seg når byene åpner opp igjen, og at ikke alle som har rapportert om stress har behov for profesjonell hjelp.

Hun tror heller at det er et uttrykk for situasjonen folk står i nå, og at sosial distanse har en betydningsfull påvirkning på mental helse.

Fakta om studien Ekspandér faktaboks Studien er et samarbeid mellom forskningsmiljøer i Norge, Australia, USA og Storbrittania, initiert fra Oslomet av professor Amy Østertun Geirdal i april 2020.

Data ble samlet inn i april og November 2020.

3810 svarte på undersøkelsen i april 2020.

3473 svarte på undersøkelsen i november 2020.

Studien har undersøkt om livsendringer som følge av covid-19-ubruddet kan ha påvirket befolkningens helse og livskvalitet. I studien er det innhentet data fra både Norge, USA, England og Australia.

Undersøkelsen går på tvers av landegrenser og det kommer tydelig frem at vi har det bedre i Norge enn USA og England.

I det norske utvalget svarer cirka halvparten både i april og november at de har emosjonelt stress.

I ordinære tider har til sammenligning cirka 20 prosent av befolkningen i vestlige land, også hos de fire som er inkludert i studien, psykisk uhelse eller emosjonelt stress i løpet av et år.

De unge rapporterer om høyere emosjonelt stress enn voksne i befolkningen.

Studien viser også at å bo sammen med ektefelle eller partner er av betydning for den opplevde psykisk helsen, livskvalitet og ensomhet.

Flytter til barndomsbyen

I Oslo jobbet Therése Selvaag Smerud som produsent og koordinator på et kulturhus. De stengte aldri helt ned, og gikk raskt over til digitale produksjoner. Likevel endra livet seg totalt over natta.

– Arbeidsdagen forandra seg. Fra hundrevis av folk innom, til kanskje fem, forklarer hun.

Også for mannen hennes, Johannes Selvaag, som jobber med film, endra livet seg da koronaen slo til.

Paret har datteren Tora (1,5), og et nytt barn er ventet i mai.

STENGT BY: Therése og Johannes beskriver Oslo som helt stengt, og samtidig veldig folksomt. Hvis de for eksempel skulle gå en tur rundt Sognsvann, møtte de hundrevis av andre. Det var ingen steder å gjøre av seg, sier de. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

En drøm begynte å gjøre seg gjeldende. Noe de hadde tenkt på lenge. Et liv utenfor Oslo, kanskje tilbake til Johannes' barndomsby Lillehammer?

Med koronaen som det siste «puffet» tok de avgjørelsen. Johannes søkte, og fikk jobben som teknisk leder, på filmskolen på Lillehammer. Therése skal forsøke å finne seg en jobb mens hun er i permisjon.

– Det var mange grunner til at vi ville flytte. Å bo i Oslo i en liten leilighet med to barn er ikke så fristende. Ikke alle har råd til store hus i hovedstaden, sier hun.

Rekordflytting ut av Oslo

Mange gjør nå som Therése og Johannes, og vender hovedstaden ryggen. Knut Vareide i Telemarksforskning har fulgt flyttestrømmene i Norge, og også inn og ut av Oslo, i årevis.

Aldri før har han sett slike tall som siste kvartal 2020: Rekordmange flyttet ut av hovedstaden.

– Like mange flytter til byen som tidligere. Endringen er at så mange flere flytter ut, sier han, og legger til at han ikke har funnet noen annen årsak til endringen enn pandemien.

FØLGER MED: Det var 8785 personer som bodde i Oslo og flytta ut fjerde kvartal. Det er mer enn 2000 personer sammenligna med fjerde kvartal 2019, da 6450 flyttet. Knut Vareide har ikke sett noe lignende byks tidligere. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Vareide har også studert hvor de som flytter ut, ender opp. Han forklarer at de flytter litt «overalt».

Særlig ser man en økt tilflytting til byene i Østfold og Vestfold. Men også på Vestlandet ser man en endring, ved at områder som Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får redusert nettoutflytting.

– Folk flytter både til mindre byer og tettsteder. Det tydeligste er byer i Vestfold, som Sandefjord og Tønsberg. Men vi ser også et byks i typiske hyttekommuner som Hemsedal. Så mange flytter kanskje dit de kommer fra. Eller til hytta.

Trivsel i småbyen

I Lillehammer har familien på snart fire funnet seg godt til rette.

De flyttet rundt påske. Paret beskriver det som et «før og etter», med overgang til stort hus, hage, natur og luft.

TRIVES: Familien som snart blir fire, angrer ikke på at de tok steget og flyttet «ut på landet». Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi ser veldig lyst på framtiden her nå. Det føles bra, og mer avslappet her. Jeg synes kanskje folk var litt vel avslappet, men det er jo ikke så rart, det er jo knapt smitte her. Det er kanskje derfor folk flytter også, ler Therése.