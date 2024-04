En kjent situasjon for mange.

Køen er lang på utestedet, og du står der sammen med vennegjengen. Idet du når frem til vakten innser du at du har glemt et gyldig «leg» hjemme.

Førerkort-appen til Statens vegvesen er ikke gyldig ID. Det er heller ikke bankkortet ditt, som ikke lenger har navn, bilde og fødselsdato bakpå.

Du blir kastet ut av køen, og må gå hjem. Men alt dette kunne vært unngått om du hadde et gyldig, digitalt ID-kort på mobilen.

Nå finnes det. Men fungerer det ute på byen?

Kanskje snart.

Studentene ved Nord Universitet i Bodø fikk raskt lastet ned appen og registrert sin digitale ID. De tror det kan være en god løsning. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Millioner har appen

Godt over 180.000 mennesker i Norge har aktivert den nye ID-kort-funksjonen til Bank ID siden det ble innført i mars, viser ferske tall fra aktøren.

Det digitale «legget» kan så langt kun brukes på Posten og Vinmonopolet.

Men hva så med uteplassene?

Studentene Thea, Veronica og Karoline ved Nord universitet, er alle samstemt om at elektronisk ID kan være en god løsning.

Studentene Thea, Veronica og Karoline ved Nord universitet tror det er en veldig god idé å ha elektronisk legitimasjon. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Jeg tenker at det er bra. Man kan lett glemme leg når man skal ut på byen, så da har du som regel mobilen med deg. Jeg tror folk kommer til å syns det er positivt, sier Veronica Baltzersen.

– Har du glemt leg før?

– Nei, faktisk aldri, men jeg har vært med på at venninner har glemt leg. Det er kanskje litt krise der og da, sier Karoline Rosenlund.

Men de tror det er best om det er et alternativ til vanlig legitimasjon, og ikke en erstatning.

– Det er viktig at du fremdeles kan bruke vanlig ID som førerkort og nasjonalt ID-kort, men dette er fint som et tillegg til det som eksisterer fra før, sier Rosenlund.

Vekterne skeptisk

Danny Jalink driver vekterselskapet Heimdall Guard Service i Bodø. Han har opplevd det aller meste i kategorien «folk under 20 som prøver å komme inn».

– Det er noen hver uke som prøver seg. Noen ganger er det falsk leg, andre ganger er det bare noen som prøver å se om vi klarer å regne i hodet.

Danny Jalink, daglig leder i Heimdall, sier at en ny løsning for digitalt ID kan komme på plass raskt. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Han har ikke mye kjennskap til det nye tilskuddet, men sier det virker interessant.

– Det kan være et ekstra verktøy for å identifisere folk, men hvor sikkert er det? Er det mulig å forfalske? Kan en «wiz kid» lage en app som ligner, må vi gå rundt med en QR-skanner? Det er mange spørsmål jeg sitter igjen med, men det kan være interessant.

– Vil du gå med en skanner eller en app selv, utenfor utestedene?

– Må vektere ha en telefon i hånden hele tiden? Jeg er ikke noen stor fan av det. Men om man kan bare bruke appen i seg selv for å vise alder, så går det greit. Den har en bevegelig del, så det gjør det enklere å se at det ikke er en skjermdump, sier han.

Jalink sier at det er umulig å si når utestedene har mulighet til å akseptere den nye formen for ID, men at det kan gå fort.

– Det kan være bokstavelig talt nå til helgen. Hvis noen sier at det er greit, så greit nok. Det kan også bli tre måneder til. Alt kommer an på hva slags signaler vi får fra myndighetene.

Arild Vaag Prestøy (til venstre) og Danny Jalink snakker sammen i Bodø sentrum. De driver Heimdall Guard Service og er vektere utenfor flere utesteder i Bodø. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Trenger ikke godkjenning

NRK har vært i kontakt med Bank ID sin kommunikasjonssjef Hege Steinsland.

Hun sier at undersøkelser viser at spesielt unge mennesker ønsker seg leg på mobilen.

De ønsker seg det også hvis de skal på festival, på apoteket og i dagligvarebutikker og kiosker.

– 85 prosent av de unge vi har spurt sier «ja takk». Bransjer der kunder må legitimere seg ofte, vil få mer fornøyde kunder, kortere køer og færre avvisninger.

De tre studentene ved Nord Universitet sier at de aldri har glemt legitimasjon når de skal ut på byen, men de vet om andre hvor dette har vært et problem. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Tall fra Vinmonopolet viser at de sjekket alderen til 4,4 millioner kunder i 2023. Av disse ble over 16.000 avvist.

Både Vinmonopolet og Bank ID tror dette kommer til å være en åpenbaring, spesielt for unge.

Og det kan bli innført på utestedene i morgen, ifølge dem, hvis de vil ha det. Selskapet er i konkrete samtaler med store, nasjonale aktører i dette øyeblikk.

Hege Steinsland, kommunikasjonssjef i BankID BankAxept, mener den elektroniske ID-en også kan være til fordel for næringslivet. Foto: Sverre Chr. Jarild / BankID BankAxept

– Vi håper selvsagt at disse aktørene kommer på plass med tjenesten, slik at folk kan bruke det digitale ID-kortet overalt. Vi tror også det er andre relevante bruksområder, som eksamen, valg, klikk og hent og så videre

Det eneste utestedene trenger, er å kjøpe tilgang til en app som kan verifisere alder, bilde og navn til vedkommende.

– Trenger eksempelvis politiet å gi tillatelse til dette?

– Nei, de trenger ingen godkjenning fra politiet, bare en avtale om bruk av tjenesten med BankID BankAxept, sier hun og fortsetter:

– Vi håper utelivsbransjen omfavner digital legitimasjon i BankID-appen veldig raskt, både for å gjøre det enklere og raskere å sjekke leg, og for å oppfylle kravene om god alderskontroll. Vi ser at de unge gleder seg til å bruke digitalt ID-kort overalt så de slipper gå rundt med pass/nasjonalt ID-kort eller førerkort på byen.