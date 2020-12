Flytter til øy langt ute i havgapet; får billig hus og fadder

– Alt dette er jo nytt for oss, jeg vet ikke om vi har mobildekning hele veien en gang, ler Gusfre.

NRK snakker med familien mens de sitter på ferga på vei til sitt nye hjem.

De skal flytte til det lille øysamfunnet Træna som ligger utenfor Helgelandskysten, helt på kanten til storhavet.

Det er Norges eldste fiskevær og et av landets mest populære festivalsteder.

Her skal de bo i seks måneder.

Familien er spente på å komme frem til Træna, som vises i bakgrunnen. Foto: privat

Paret, som er fra Porsgrunn og Oslo, er glad i å reise, men var klare til å gjøre noe litt større denne gangen.

– I fjor hadde vi en minibuss som vi bygde om, og reiste rundt da jeg var høygravid. Det var helt topp og spennende, men det var litt begrenset plass i den. Derfor utvidet vi prosjektet.

Etter et tips for ei venninne bestemte de seg derfor for å sende inn en søknad til «Prøv en øy», som er et nyoppstartet prosjekt på Træna, hvor familier får prøve øylivet og erfare hvordan det er å bo langt ute til havs.

Øyværet Træna ligger midt ute i havgapet, klar for å ta imot den nye familien. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Gleder oss til at folk kommer på kaffe

Forventningene til oppholdet er det vanskelig å sette ord på, og familien vet ikke helt hva de begir seg ut på.

Den lille kommunen har litt over 400 innbyggere, og blir en omstilling for paret som har bodd i Kristiansand de siste seks årene.

– Vi gleder oss litt til det. Vi gleder oss til å ha åpne dører, at folk kan komme på kaffe og at vi kan få oss nye venner. Vi har et ønske om å være inkluderende og åpne.

Under oppholdet får familien substituert bolig, hjelp med barnehageplass, og faddere som skal hjelpe de med å komme inn i øysamfunnet. De kan også få hjelp til å finne jobb, for det er heller ikke alltid like lett.

– Jeg skal jobbe litt på museet, mer vet vi ikke. Vi er begge musikere og jeg er også lærer, så vi har muligheter og har snakket om alternativer, men ingenting er bestemt, sier de.

AIR TRÆNA Ekspandér faktaboks Siden 2015 har Træna hatt et «Artist in Residence»-program hvor kunstnere, designere, arkitekter og andre kreative aktører har søkt om opphold for å gjennomføre prosjekter. Siden da har de utvidet med «Business in Residence» for personer som ønsker å starte virksomheter eller samarbeide med lokale bedrifter, og Chefs in Residence som fokuserer på det matfaglige. Nå ønsker de også å synliggjøre Træna som bosted for familier som vil teste øylivet.

Flere hundre søknader om å flytte

«Prøv en øy», eller «Families in Residence», er organisert under Træna kommune sitt utviklingsprosjekt Tenk Træna.

Det ble startet som et tiltak for å lokke folk, spesielt barnefamilier, til å teste hvordan det er å bo på Træna.

Tidligere har det vært gjennomført lignende tiltak for folk som jobber med kultur, mat eller oppstart av bedrift.

– Vi ønsker flere folk ute i havgapet. Vi ser jo i hele Nord-Norge at vi trenger å gjøre ulike tiltak for å få folk til å forstå at det er attraktivt å bosette seg ute i distriktet.

Det sier Moa Björnson, utviklingssjef for Træna kommune.

Dette er et kjent syn blant annet for de mange som har vært på Trænafestivalen. Her vises Trænstaven i bakgrunnen på Husøya. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Hun er med i prosjektet som er inspirert av satsingen «Prøv en ø» på Anholdt i Danmark.

Björnson har selv både hus og hytte på Anholdt, og er også med i gruppen som driver prosjektet der.

– Jeg har selv sett at det kan gi resultater. Det er ikke alle gangene det leder til at folk flytter dit, men man må gjennom noen runder for å se om det faktisk blir noen tilflytning.

Tilbudet viser seg foreløpig å være populært på Træna.

Gjennom de fem årene Residence-programmene har eksistert, har det kommet inn like mange søknader som innbyggere på øya.

– Det sier noe om hvor attraktivt det er. Vi får veldig interessante personer fra hele verden, og har blant annet skapt samarbeid med designskoler i New York på grunn av dette. Så det gir oss fine muligheter.

Ble værende

Selv om ikke alle som er med i programmene har endt opp med å flytte til Træna, kan man merke ringvirkningene av det.

Anders Budde kom til Træna for første gang da han var med å høstet tang for The Northern Company, som var prosjektet til den første artisten som var med i Residence-programmene, Zoe Christiansen.

Anders Budde samler tang. Foto: Privat

– Jeg hadde aldri vært på Træna før. På grunn av programmet fant jeg ut av hvor fint det var og hvor godt jeg likte det, og mulighetene som er her.

Han har stor tro på at den nye familien vil trives i sitt nye hjem, og at innbyggerne vil ønske dem velkomne.

– Jeg vil tro de er vant til å ta imot nye folk. De har veldig mye på gang til å være et så lite sted, og er veldig engasjerte.

Hva planene etter oppholdet til Gusfre og Balducci er gjenstår å se, men de utelukker ikke mulighetene for å bli.

– Det eneste vi vet, er at når vi har fullført dette halvåret, er planen å reise litt rundt med bilen. Og kanskje komme tilbake eventuelt, vi er åpne for det. Men man vet aldri hva som skjer.