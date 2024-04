– De er veletablert og har holdt på siden 2013, så jeg tenker at de burde ha ting på plass.

Det sier Sondre Aleksandersen (20) til NRK. Lørdag skulle han vaske morens bil i finværet, men resultatet var skuffende.

Bilen var nemlig fortsatt skitten.

For å gjøre opp for seg, ga Wash World Sondre en gratis vask, som han benyttet seg av dagen etter. Det gjorde ting enda verre, forteller 20-åringen.

For denne gangen forble ikke bilen bare skitten, den ble også full av riper.

Nede kan det derimot se ut til at børsten ikke har børstet godt nok. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK Litt lengre opp ser det ut til at børsten ikke har strekt seg helt til. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK Litt lengre ned kan det derimot se ut til at børsten har nådd litt for godt til. Foto: Privat Og også på siden av bilen ser det også ut til at børsten har børstet vekk litt mer enn bare støv. Foto: Privat På taket har bilen fått sitt eget kjennemerke. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK Og det samme gjelder på panseret. Her ser det kanskje ut som en hånd har tatt på bilen. Men nei, det er bare vaskehallen som har gitt bildøren en ekte "high-five". Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK Og tilbake på bakenden av bilen ligger det enda støv. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Gravde seg ned i lakken

Sondre oppdaget en stor ripe opp på taket og flere mindre riper rundt hele bilen.

– Det virket nesten som vaskebørstene hadde gravd seg ned i lakken. Jeg vil ikke si det er et plaster på såret med en oppripet bil. Dette ødela dagen min, sier han fortvilet.

Sondre Aleksandersen fortviler etter og ha fått ripet opp bilen til moren sin. Han har ennå ikke hørt noe fra bilvaskeriet. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Han regner med at det vil koste rundt 40.000 kroner å fikse bilen.

– Det blir dyrt å betale for dette, som student som lever på deltidsjobber ved siden av og stipend, blir det vanskelig.

Han har nå meldt inn skaden til «Wash World», men han har ikke fått svar. Det kan ta fem til syv virkedager, ifølge selskapet.

Wash World Bodø har mottatt flere klager på kort tid. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

På sosiale medier skriver flere om lignende opplevelser. Riper, dårlig kundeservice og biler som ikke er blitt rene.

Den danske kjeden kom til Norge i 2020 og har ni vaskehaller i landet. Wash World er en av Nordens største selskaper innenfor bilvask og har over 200 vaskehaller fire land.

Ville prøve billig alternativ

Aleksandersen er ikke imponert over selskapets kundeservice.

– Jeg har ennå ikke fått svar fra de. Det er også for dårlig at man ikke kan kontakte de på telefon eller e-post, men kun gjennom et skjema på nettsiden deres.

En annen som ble lokket av de billige prisene er Sander Hokland. Bilen hans trengte en vask og bodøværingen kjørte velvillig til Wash Land sist fredag.

Heller ikke han hadde en god opplevelse.

For 99 kroner fikk Sander dårlig vask og riper i retur. Foto: Privat

– Jeg så at de var et nytt billig alternativ i byen, og tenkte meg for å teste de ut. Men når børstene begynte å vaske mot lakken med begrenset mengde vann, så skjønte jeg at det var noe som ikke stemte, sier Hokland til NRK.

Bilen hans ble påført flere overflate riper i lakken. Hokland hoppet på tilbudet om 99 kroner for en vask. Det angrer han på.

– Bilen ble ikke ren i det hele tatt. Det eneste som skjedde var at børstene gnidde dritten utover.

– Vi tar klager på alvor

Det danske selskapet skriver i en e-post til NRK at de ikke kommenterer enkeltsaker, men at det i de fleste tilfeller er feilbetjening av maskinene som er årsaken til klagene de får.

Markedssjef Natascha Christiansen presiserer at de tar klager svært alvorlig og behandler dem innen fem til syv virkedager.

De bruker kameraovervåkning både inne og ute ved alle vaskehallene for å sikre god dokumentasjon.

– Wash World er Skandinavias største bilvaskkjede med omtrent 200 vaskehaller fordelt over Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. En slik markedsposisjon henger naturlig sammen med å være en seriøs virksomhet som tar klager på alvor.

Flere kunder mener bilene er både skitne og skadet etter en bilvask her. Foto: Kai Jæger Kristoffersen

I Bodø alene har de vasket rundt tusen biler i uken siden åpningen i midten av mars.

Christiansen mener at det ikke er uvanlig at det vil oppstå klager med tanke på hvor mange biler de vasker.

– Selv om selskapet er lei seg for hver eneste klage vi mottar, vil klager aldri kunne unngås fordi de vasker rundt 3 millioner biler i året, skriver hun videre.

Har du krav på erstatning?

Sondre Aleksandersen mener bilvaskeriet bør betale for skadene på bilen.

Men har han krav på det?

Jens Christian Riege, jurist hos NAF, svarer på generelt grunnlag at brukerne har krav på erstatning hvis det er feil på utstyret som har ført til skadene.

– Er det feil på børster, utstyr eller andre årsaker som dårlig informasjon som har ført til skadene er det i utgangspunktet eierne av vaskehallen som har ansvaret for å erstatte skadene.

Jens Kristian Riege sier det kan være lurt å ta bilde av instruksjonene ved bilvaskeriet, samt skadene og kvitteringen. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Har du imidlertid gjort noe feil selv, som å glemme å lukke vinduet eller ta av takboksen, kan det fort være du må dekke det selv.

– Det finnes store muligheter for å gjøre feil i en slik hall. Og det er den som er ansvarlig for skaden som har ansvaret for å dekke skaden.

Om du har fått skader som du mener ikke er din egen feil bør du ta bilder av skadene og kvitteringen slik at du så raskt som mulig kan sende et skriftlig krav.

– Det kan også være fornuftig å ta bilde av instruksjonene i vaskehallen hvis det er noe som potensielt ikke er informert om.

Må regne med småskader i vaskehall Ekspander/minimer faktaboks Hvis man vil minimere risikoen for skader – hva bør du gjøre? Jan Harry Svendsen i NAF sier til NRK at du bør gjøre jobben selv. – Det desidert mest skånsomme er å gjøre håndvask selv, sier han og påpeker flere fordeler: – Du oppdager også lakk- og steinsprutskader som ofte blir oversett om bilen bare kjøres gjennom vaskehall. Håndvask gir også det beste resultatet. Bilen blir ordentlig ren. Svendsen understreker at automatiserte vaskehaller sliter vesentlig mye mer på bilen, og at du må regne med småskader. – Hvis du vasker bilen i en hall med børster så vil du få langsgående riper fordi de beveger seg langs bilen. Det er ikke sikkert de er dype, men du vil få merker. Til tross for det finnes det situasjoner der det kan være lurt å ta turen til vaskehaller. – Hvis alternativet er at du aldri får bilen vasket bilen så er det fornuftig å få tatt vekk det verste. I tillegg har de underspyling av bilen, og det er de færreste vanlige bilister som har utstyr til å gjøre dette hjemme.

– Men slitasje på bilen virker uunngåelig når du kjører bilen gjennom en automatisk vaskehall. Blir ikke dette bare ord mot ord?

– Det kan være, men er det feil i vaskehallen vil man fort komme opp i skader som er utenfor det som kan påregnes. Diskusjoner vil kunne oppstå, og derfor er det viktig at man tar bilder og dokumenterer, svarer Riege og legger til:

– Hvis det er flere kunder som reklamerer i forbindelse med vask hos samme stasjon vil det også gi en indikasjon på at det faktisk er noe galt med vaskehallen.