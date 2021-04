På en litt merkelig måte er dette en sjelden gladnyhet fra Distrikts-Norge hva befolkning angår:

Træna kommune, med sine 444 innbyggere, mangler boliger til folk som vil flytte dit.

Man skulle tro det var motsatt; at det stod mange tomme hus langs gatene i kommuner som sliter med fraflytting.

Men på Husøy, den største øya i Træna kommune på Helgeland, er problemet stikk motsatt.

– Per dags dato er det ikke et ledig husvære å oppdrive, sier ordfører Jan Helge Andersen.

Husøy mangler hus. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

På søndag la han derfor ut et innlegg i Facebook-gruppa Det skjer på Træna hvor han ba folk med feriehus vurdere å selge eller leie ut.

Men responsen har ikke akkurat vært overveldende.

– Nei, ingen henvendelser så langt, sier han til NRK.

Og det kan bli kritisk. Spesielt når høsten bringer nye lærere, og et nytt oppdrettsanlegg på land som kan gi 10–15 arbeidsplasser.

– Vi venter folk som vil flytte hit. Problemet er også at flere som bor her nå, leier i sommerboliger, som jo må flytte herfra når sommeren kommer.

Det var Helgelands Blad som først omtalte saken.

Familien vil flytte til Træna – alt står og faller på bolig

Familien Herring Heep er noen av dem som vil flytte til kommunen med 444 innbyggere.

Et veldig kjærkomment tilskudd, og jobb er i boks, men – de mangler sted å bo.

– Det er kun et sted å bo som står igjen nå før vi pakker sekken og flytter nordover. Det er synd hvis det er mangel på bosted som gjør at vi slår fra oss planene, sier Marita Herring Heep.

Familien Herring Heep vil flytte til Træna. Utfordringen er ikke å finne jobb, men et sted å bo. F.v.: Mattis, Ella, Marita og Isabell. Foto: privat

– Jeg er kanskje ikke overraska over problemet, men det er litt større enn jeg hadde sett for meg i starten, sier hun.

Heldigvis har hun fått to henvendelser fra folk på Træna som vil selge eller leie ut boligen sin.

Også det etter et Facebook-innlegg.

– Det er veldig interessant for oss!

Nå bor de i Flatanger i Trøndelag, men ønsker seg nordover. Marita er selv nordlending, og Matti elsker å fiske. I tillegg til to døtre som bor og studerer på Helgeland, tar de med seg lille Ella (3) til øya.

– Vi har sett på Træna i noen år, faktisk. Det har jo vært hus til salgs der før. Så kanskje det er en rolig periode nå, eller begynner mange å få øynene opp for et annet liv enn bylivet ...

Lønner seg ikke å bygge nytt

Det lønner seg nemlig ikke å bygge nytt, i alle fall ikke i enkelte små distriktskommuner.

For bankene er lån til nybygg i distrikter folk flytter fra ofte dårlig butikk.

Derfor bygges det forsvinnende få nye hus på steder med lite folk langt fra nærmeste by.

Selv om koronapandemien har ført til en ørliten desentralisering, fordi det var kvelende i byen og mer frihet på bygda, er det fortsatt langt fra nok til at nye hus bygges.

Ordfører på Træna, Jan Helge Andersen, håper at folk selger boligen sin, slik at de kan ønske faste innbyggere velkommen.

Men, både han og Marita har full forståelse for at man ikke ønsker å selge fritidsboligen sin, som for mange også er barndomshjemmet.

– Jeg er selv fra Lofoten, og det satt langt inne å selge vårt barndomshjem der, så jeg har full forståelse for det. Det var litt som forventet at responsen var lav, sier han.

Jan Helge Andersen, ordfører i Træna (Ap), håper noen vil leie ut eller selge boligen sin til tilflyttere. Foto: Frank Nygård / NRK

Men Marita mener også at hvis Træna-samfunnet ønsker seg flere tilflyttere, må de også bidra med det de kan. Altså å selge.

Mye har blitt prøvd for å beholde folk i distriktene: alt fra gratis-helger, hjemmekontor fra hvor du vil, til prøveboing.

– Hvorfor mangler det så mange boliger på Træna?

– Jeg forstår det ikke! Nå har folketallet gått litt opp det siste året, men ikke så drastisk. Jeg har ikke noe godt fasitsvar på hvorfor, sier ordføreren.

– Men kan ikke Træna kommune bygge boliger til innbyggerne sine?

– Det er ikke kommunens primæroppgave å bygge boliger. Men vi må vi må bidra og legge til rette på ett eller annet vis. Saken er jo at hvis du skal bygge her ute, må du ha en langsiktig plan, hvis du skal få noe igjen for pengene. Det er fryktelig dyrt å bygge her ute.

– Det er litt paradoksalt at en kommune som ønsker tilflyttere ikke har boliger å tilby?

– Ja, det kan du si. Jeg vet ikke helt hva vi kommer til å gjøre, men noe må vi gjøre. Hvis oppdrettsanlegget er på plass om ett år med 10–15 nye arbeidsplasser, da er vi helt på hælene. Antakeligvis må vi bygge. For vi kommer aldri til å overta hus med tvang. Det er helt uaktuelt.

Mener det finnes løsninger

Samtidig, litt lenger nord, mener ordfører i Bø kommune i Vesterålen, Sture Pedersen, at det er flere løsninger for kommuner som ikke har nok boliger.

– Vi har lagt til rette for et godt samarbeid med Husbanken og utbyggere, og det er alfa og omega. Husbanken har mange gode løsninger, og det gjelder å få utbyggere med på å bygge boliger før arbeidsplassene kommer, for ellers mister man folk.

Fra januar i år ble Bø kommunen i Norge med lavest formuesskatt, et tiltak Pedersen mener har vært essensielt for å holde liv i kommunen: