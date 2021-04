– Vi får aldri igjen pengene. Vi må bo her resten av livet.

Sara Mathisen (26) sier det med en liten latter. Men det er litt sant i det og.

60-tallshuset ligger i «sentrum» av Værøy i Lofoten. Sara er butikksjef for den lokale dagligvarehandelen. Joachim jobber som fisker, slik folk her har gjort før ham i hundrevis av år.

Værøy er en øykommune ytterst i Lofoten i Nordland fylke. Foto: Ole-Fredrik Lambsertsen/NRK

Egentlig drømte de om å rive alt og bygge nytt, der farens gamle barndomshjem sto.

Men for bankene er et lån til nybygg i distrikter folk flytter fra ofte dårlig butikk.

– Allerede da vi søkte om det første lånet ble det vanskelig. Det var på 1,3 millioner totalt. Begge hadde penger på BSU, fast inntekt og egenkapital. Likevel ble det et problem. Da tenkte vi at å bygge nytt hus her – vi har ikke en sjanse.

Samboerne Joachim Christensen (30) og Sara Mathisen (26) med sine to barn.

Hadde de derimot ønsket å bygge i en by, kunne det trolig latt seg gjøre. Men det var på Værøy de ville bo.

Løsningen ble å legge alt av tid og penger i det gamle huset. Sara innrømmer at de har ofret mye.

– Med penger vi har lånt, betalt selv og med arbeidstid, er vi på 5 millioner kroner. Vi kunne nok egentlig bygget nytt for samme sum.

– Standarden var stort sett fra 60-tallet. Vi startet på scratch og har gjort vesentlige forandringer på nesten hele huset, sier Sara. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

Får mindre lån på bygda enn i byen

I dag er det syv år siden de kjøpte 60-tallshuset. De fikk raskt et inntrykk av hva de hadde begitt seg ut på.

– Det første vi tok tak i da vi flyttet inn var septiktanken. Som 20-åring brukte jeg altså 70.000 kroner på kloakk. Det var sure penger som jeg gjerne hadde brukt på noe annet, sier Sara.

Det meste er byttet ut. Bare husets skjelett ble beholdt.

Sara var 19 år og Joachim 23 da de skjønte at de ikke fikk bygge nytt, men måtte pusse opp det gamle huset. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK Fra loft til kjeller har de tatt vegger ned, for så å sette opp nye. Bare da tilbygget ble satt opp, flyttet de ut for en periode. Begge har også fulltidsjobber. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK Det eneste som står igjen av det originale kjøkkenet er bærebjelken i midten av rommet. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK – Jeg har tenkt at hvis jeg skal bo her ute, så er dette en veldig fin plass. Det er en fin tomt, langt fra vegen. Man kan slippe unger rett ut for å leke, sier Sara. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK Hver tredje bolig på Værøy er i dag en sekundærbolig, og det er ingen hus til salgs eller leie på internett. Et glissent boligmarked gjorde det tilnærmet umulig for Sara og Joachim å å få byggelån her. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

Nå kaller hun det en del av «sjarmen» ved å pusse opp noe gammelt.

Men det er det ikke alle som orker eller har mulighet til. Da kan det være enklere å få lån til å bygge hus i en by, sier Olav Kasland i Forbrukerrådet.

– Den største forskjellen på å bygge i by og på bygda er tomteprisen. Materialer koster det samme. Men hvis huset koster 4 millioner å sette opp, får du mindre igjen på bygda enn i byen. Hvis du ikke kan tape de pengene er du bundet til boligen resten av livet.

Derfor får man kanskje bare låne 3 millioner, selv om huset kan koste en million mer å bygge, forklarer Kasland.

– Det gjør at kravet til egenkapital blir høyt i distriktene, sier han.

På Værøy er det ikke noe salgsmarked å snakke om, dersom man skal selge hus. Siden 60-tallet har antallet innbyggere blitt halvert.

Med dagens 698 innbyggere er det mer tørrfisk enn folk.

Det hører til sjeldenhetene at et hus på Værøy legges ut for salg. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

– Om vi må selge vil vi aldri få igjen alle pengene. Halvparten, hvis vi er heldige. Da er det syv år med sparing og hardt arbeid som går til spille. Å selge huset vil være å selge sjela, sier Sara.

Sara og Joachim har slik sett gått mot strømmen, selv om det er god bruk for både arbeidsfolk og familier på øya.

Saras far er leder for den største bedriften på Værøy. Han mener de stadig går glipp av folk som egentlig kan tenke seg å bli.

Arne Mathisen er daglig leder i Lofoten Viking på Værøy i Lofoten, der de produserer både tørrfisk, pelagisk og hvit fisk. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

– Får beskjed om å flytte til Bodø

I dag er Arne Mathisen avhengig av å hente arbeidskraft til bygda. Mer enn halvparten av hans ansatte i Lofoten Viking kommer ikke herfra, men flere har sagt at de ønsker å bosette seg.

– I distriktene er ikke boligene høyt priset. Likevel vet jeg av mange ansatte og andre som har vært i banken og fått blankt avslag. De får beskjed om å flytte til Bodø for å få lån, sier Arne Mathisen.

– Særlig etter at vi fikk unger, må hjemmet fungere i hverdagen. Da er det viktig at man ikke fryser på føttene fordi det ikke er godt nok isolert. Vi har fått en helt ny hverdag nå, sier Sara. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

Skulle de få grønt lys fra banken, kan det også være vanskelig å finne en tomt. Eldre hus kommer også sjelden for salg. Hvert tredje hus eies som sekundærbolig, og mange av dem brukes som hytte.

For å skaffe tak over hodene har Mathisen kjøpt, restaurert, leid lokalt og hos turistnæringen, men det er likevel ikke nok.

Nå vurderer han å bygge en brakkerigg.

– Boligmarkedet gjør jobben som bedriftsleder komplisert. På Finn ligger det ikke ute noen ting. Vi ønsker jo stabil arbeidskraft og gjerne familier. Men de fleste vil jo ikke bo i en brakkerigg over tid. Det er en stor utfordring.

De siste 20 årene er det registrert tre nye hus på Værøy, ifølge en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge kommunen er ikke tallene oppdaterte, siden det er etterslep på innrapporteringen.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

Likevel er det færre nye hus her enn de fleste andre stedene i landet.

Ordfører Susan Berg Kristiansen innrømmer at kommunen ikke har gjort nok.

Hun sier de vil forsøke å skaffe flere tomter til veie, men skal det bli nye hus på Værøy må folk også få byggelån.

– Husbanken kunne ha lempet på kravene til egenkapital for å få boligbygging i distriktene. Nå har det vært motsatt. Har man ønsket å bygge i distriktene, så har kravet til egenkapital vært høyere enn om man vil bygge i by.

Dersom man velger å kjøpe gammelt og pusse opp isteden, som Sara og Joachim, kommer det andre krav i tillegg. Som til vilje og gjennomføringskraft.

Til sommeren skal Sara og Joachim male huset, men først må de bli enige om fargen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK

All ferie og fritid er bygget inn i huset, forteller Sara.

– Vi har holdt på siden vi flyttet inn, og tatt rom for rom og prosjekt for prosjekt. Betalt litt ned på lånet undervegs. Lånt litt mer, betalt litt ned og så lånt litt igjen. Prioritert bort goder, som ferie, og heller brukt pengene på tapet, gulv, isolasjon og strøm.

– Hva mener du skal til for at flere skal bosette seg i distriktene?

– Slik det er i dag betaler man kanskje litt for dyrt for et hus som har omfattende behov for renovering. Man må veie om det er verdt det eller ikke. For vår del har det vært det, men det har vært en lang vei å gå.

Sjekk din kommune - andel nye boliger de siste 20 årene Ullensaker

Svalbard og Jan Mayen

Time

Sola

Klepp

Øygarden

Gjerdrum

Nannestad

Bjørnafjorden

Vestby

Sandnes

Hå

Ås

Askøy

Hvaler

Eidsvoll

Gjesdal

Skaun

Giske

Våler (Viken)

Iveland

Austevoll

Hitra

Stjørdal

Strand

Randaberg

Lørenskog

Grimstad

Froland

Bardu

Alver

Sula

Bodø

Lillestrøm

Aurskog-Høland

Nes

Hole

Vennesla

Tysvær

Øvre Eiker

Sveio

Ulstein

Birkenes

Melhus

Lillesand

Malvik

Austrheim

Tromsø

Aukra

Alta

Fitjar

Bjerkreim

Bømlo

Lyngdal

Hemsedal

Tønsberg

Frøya

Sogndal

Kongsberg

Kristiansand

Stord

Nittedal

Trondheim

Karmøy

Asker

Holmestrand

Nesodden

Enebakk

Råde

Brønnøy

Lier

Lindesnes

Eigersund

Bokn

Ørland

Sunnfjord

Stange

Arendal

Verdal

Moss

Indre Østfold

Modum

Hammerfest

Ålesund

Haugesund

Osterøy

Vindafjord

Vegårshei

Skiptvet

Nordre Follo

Sandefjord

Tvedestrand

Frogn

Stavanger

Nærøysund

Kvitsøy

Farsund

Horten

Rælingen

Jevnaker

Ørsta

Ringsaker

Tysnes

Levanger

Hjelmeland

Samnanger

Midt-Telemark

Hægebostad

Lurøy

Lund

Oppdal

Volda

Åmot

Bykle

Lunner

Frosta

Lillehammer

Orkland

Rakkestad

Åseral

Elverum

Kvinesdal

Fredrikstad

Bærum

Hustadvika

Luster

Etne

Evje og Hornnes

Flekkefjord

Herøy (Møre og Romsdal)

Masfjorden

Målselv

Færder

Sortland - Suortá

Molde

Drammen

Voss

Tynset

Vestre Toten

Hareid

Flesberg

Sør-Odal

Midtre Gauldal

Averøy

Aurland

Inderøy

Siljan

Kvinnherad

Vågan

Bygland

Vinje

Bergen

Selbu

Marker

Stad

Bamble

Hamar

Lom

Flatanger

Hurdal

Larvik

Halden

Gjøvik

Ringerike

Trysil

Røros

Gloppen

Oslo

Sirdal

Kinn

Åfjord

Gjerstad

Stryn

Porsgrunn

Vestvågøy

Modalen

Løten

Gran

Solund

Os

Flakstad

Nordreisa

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono

Deatnu - Tana

Utsira

Gulen

Lærdal

Indre Fosen

Drangedal

Leirfjord

Vestnes

Overhalla

Øyer

Gol

Sarpsborg

Gausdal

Gildeskål

Steinkjer

Nord-Fron

Kvam

Sykkylven

Sør-Varanger

Tingvoll

Risør

Skien

Østre Toten

Fjaler

Øystre Slidre

Nissedal

Lierne

Sømna

Kragerø

Grong

Fedje

Herøy (Nordland)

Sørreisa

Suldal

Alvdal

Senja

Surnadal

Eidfjord

Aure

Alstahaug

Nord-Aurdal

Beiarn

Fauske - Fuosko

Gjemnes

Namsos

Flå

Sande

Hol

Vågå

Sokndal

Kristiansund

Balsfjord

Etnedal

Seljord

Kongsvinger

Askvoll

Vik

Hemnes

Steigen

Karlsøy

Åmli

Hamarøy

Tolga

Ål

Heim

Nesbyen

Sauda

Vang

Guovdageaidnu - Kautokeino

Vefsn

Rauma

Bremanger

Eidskog

Hadsel

Harstad

Hyllestad

Høylandet

Dønna

Vanylven

Smøla

Sigdal

Sør-Fron

Grane

Stor-Elvdal

Lyngen

Rana

Porsanger - Porsángu - Porsanki

Skjåk

Notodden

Loabák - Lavangen

Rollag

Rennebu

Holtålen

Rindal

Kárásjohka - Karasjok

Øksnes

Tjeldsund

Unjárga - Nesseby

Rødøy

Nord-Odal

Sel

Meløy

Aremark

Gratangen

Meråker

Vaksdal

Sunndal

Krødsherad

Hjartdal

Måsøy

Valle

Salangen

Nome

Saltdal

Snåase - Snåsa

Engerdal

Fjord

Stranda

Kviteseid

Nesna

Ibestad

Osen

Bø

Kvænangen

Evenes

Åsnes

Ringebu

Nordre Land

Ulvik

Skjervøy

Sørfold

Andøy

Tydal

Namsskogan

Grue

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono

Vestre Slidre

Vevelstad

Narvik

Ullensvang

Vega

Lebesby

Folldal

Fyresdal

Årdal

Lesja

Dyrøy

Nore og Uvdal

Vadsø

Sør-Aurdal

Hattfjelldal

Kvæfjord

Rendalen

Søndre Land

Tinn

Tokke

Raarvihke - Røyrvik

Leka

Bindal

Hasvik

Lødingen

Våler (Innlandet)

Dovre

Træna

Berlevåg

Høyanger

Moskenes

Nordkapp

Røst

Værøy

Båtsfjord

Loppa

Gamvik

Vardø Her er kommunene med høyest andel boliger bygd de siste 20 årene Tabell en av en Kommune Arbeidsledighet i prosent Ullensaker 49 % Svalbard og Jan Mayen 47 % Time 41 % Sola 39 % Klepp 38 %

Hei! Har du noe på hjertet etter å ha lest om Sara og Joachim? Ta gjerne kontakt med meg eller en av mine kolleger.

Denne saken er en del av «Den store folkevandringa», et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK.