Boligmangel i distriktene: Vurderer å bygge brakkerigg for å gi arbeiderne et sted å bo

FLERE ÅRSAKER: Ordfører i Værøy Susan Berg Kristiansen innrømmer at kommunen har manglet en boligplan. – Vi må ha det for å kunne legge til rette for boligbygging. Også vet jeg at det har vært vanskelig å få lån når unge har ønsket å bygge ny bolig, så det kan være en av årsakene.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen/NRK