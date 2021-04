Det er 10 søkarar som no kjempar om to jobbar. Heile åtte av dei bur nært Oslo. Sjølv om altså ikkje det er eit kriterium.

Søkartalet var ikkje heilt det som næringsministeren håpa på, men det er heller ikkje krise, meiner ho.

– Etter det eg har forstått, er det gode kandidatar som har søkt, så me kjem nok til å få tilsetja i desse engasjementa her, seier næringsminister Iselin Nybø (V) om søkarlista for dei to vikariata som departementet søker juristar i førstekonsulentstillingar til.

Åtte av ti bur nært Oslo

Av dei ti personane som har meldt si interesse, bur seks i Oslo, to i Viken, ei i Kristiansand og ei i Alta. NRK kjenner ikkje til heimstaden til alle søkarane. Men det vil altså seia at interessa ikkje er så stor frå juristar som allereie bur i distriktet.

– For meg så var det viktig å koma i gang. Altså prøva dette. Senda ut ei utlysing, og sjå korleis responsen var. Viss me fekk tilsett nokon utanfor Oslo, så kjem me sikkert til å gjera oss nokre erfaringar med det òg, seier Nybø.

Initiativet til Nybø er eit forsøk på å kunna få kollegaar frå nettopp distriktet, og målet er å gjera det meir attraktivt å bu i distrikta.

Ideen kom inn i Venstre frå distriktsprofilen deira i Vest, og frå ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo.

Ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), håpar at staten får ein strategi på at ein viss del av alle stillingar i sentrale direktorat skal lysast ut med fleksibel arbeidsstad. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Vil ha meir

– Det viktige no, er at ein kjem i gang og prøver dette ut. Og så er det viktig at dette no blir rulla ut i større skala, og at ein også lyser ut faste stillingar, seier han.

Bjørlo let seg heller ikkje imponera over søkartalet. Han og partikollega Nybø meiner tidspunkt på året og låg arbeidsløyse blant juristar kan vera noko av forklaringa på den låge interessa. To vikariat som førstekonsulentar er ikkje nok, meiner Bjørlo som vil ha meir.

– Ein må ikkje enda opp med at dette er satsinga. Tvert imot. Det viktige no er at staten får ein strategi på at ein viss del av alle stillingar i sentrale direktorat skal lysast ut med fleksibel arbeidsstad rundt om i landet, seier han.

– Burde vore mindre stor i kjeften

Til hausten er det stortingsval. Då må Venstre anten gjera det bra, eller så hastar det å få utført endringa. Bjørlo trur ikkje ei raud-grøn regjering er meir skikka enn Venstre til å få sett ideen hans ut i live.

– Erfaringane frå tidlegare regjeringar har jo vore at Arbeidarpartiet er det mest sentralistiske og statsbyråkratistyrte partiet i landet. Og det er klart at skal ein lukkast så krev det aktiv politisk vilje, seier Bjørlo.

Det får Arbeidarpartiet sin distriktspolitiske talsperson, Stein Erik Lauvås til å reagera.

Arbeidarpartiet sin distriktspolitiske talsperson, Stein Erik Lauvås, meiner dagens regjering er regjeringa som sentralisert mest i moderne tid. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Alfred Bjørlo burde vore mindre stor i kjeften, og så burde han bruka energi på å passa på sitt eige parti Venstre, som no har sete i den regjeringa som vel har sentralisert mest i moderne tid. Tvangssamanslegne fylke og kommunar, seier han.

– Dette er berre starten

Likevel meiner han at sjølve ideen ikkje er så dum.

– Eg reknar jo med at me kan få regjeringsmakt, og då kjem me til å satsa sterkt på distriktspolitikken. Me la fram 60 punkt for ein ny og betre distriktspolitikk for ikkje så lenge sidan i Stortinget, og det skal me sjølvsagt følgja opp dersom me kjem inn i regjering.

Næringsminister Nybø har derimot ingen planar om å gje opposisjonen ansvaret for at ideen blir sett ut i live.

– Eg skal vera i Nærings- og fiskeridepartementet også etter valet til hausten, så dette er ein start frå mi, Venstre og regjeringa si side.

Næringsminister Nybø meiner initiativet berre har sett starten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Denne saka er ein del av «Den store folkevandringa», eit samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK.