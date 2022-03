Nyhetssenter Nordland

Frifunnet for voldtekt

En mann i 20-årene ble i tingretten dømt til fire års fengsel. Retten mente han hadde voldtatt en kvinne.

Mannen valgte å anke dommen. Nå har Hålogaland lagmannsrett besluttet at mannen skal frifinnes.

Tre av sju dommere stemte for frifinnelse. Dermed skal mannen frifinnes. I lagmannsretten er det slik at minst fem av dommerne må stemme for at man er skyldig, før man blir dømt.

Mindretallet mente at det ikke var bevist utover enhver rimelig tvil at det hadde skjedd en voldtekt. Mindretallet mente at begge partene hadde gitt troverdige forklaringer, og de kunne ikke utelate at tiltaltes forklaring var riktig.

Samtlige dommere mente imidlertid at mannen skal betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen. Her holder det med sannsynlighetsovervekt før man blir dømt.