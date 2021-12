Holdningene våre til sex og samliv påvirkes av dem vi omgås mest.

– Hvis vennepar skiller seg, øker risikoen de neste fire årene for at du og din partner også skiller dere med 75 prosent.

Det forteller forsker og familieterapeut Rune Zahl-Olsen ved Sørlandet Sykehus. Han har dykket ned i internasjonale studier som bekrefter trenden.

Familier og vennekretser kan dyrke noen felles oppfatninger av hvordan et forhold skal være. Og hva et brudd kan gi.

– Det er ofte historiene vi blir fortalt som smitter. Fortellingen om et nødvendig brudd, sier Zahl-Olsen.

Noen forhold skal ikke vare evig. Men å gå hver sin vei er ikke alltid den beste eller eneste løsning. Snarere tvert om, erfarer parterapeuter.

– Det er helt undervurdert hvor smertefullt skilsmisser kan være, sier psykolog Sissel Gran.

Vil du unngå skilsmisse-smitte, finnes det ikke bare én vaksine. Med tre gode råd byr terapeutene deg en multivaksine.

Dersom du selv har skilte foreldre, er risikoen for brudd dobbel så stor sammenlignet med par hvor begge har foreldre som ennå er gift. Illustrasjon: Sara Høines / NRK

1. Puss på juvelen

Veien fra forelskelse til en hverdag sammen, som par eller barnefamilie, byr på utfordringer.

Når vennepar går fra hverandre, er det lett å miste troen på at vi selv kan løse flokene sammen, forklarer Rune Zahl-Olsen.

– Mange jeg møter i terapi sier at de har vokst fra hverandre. «Så fint!», sier jeg da. For er det mulig å vokse fra hverandre kan man også vokse sammen igjen.

Første bud er å ta et titt i speilet, fremfor å peke på den andre.

Å gjøre det Sissel Gran kaller «å pusse din egen juvel». Stille deg spørsmålene: Bidrar jeg med noe som kan oppleves negativt? Er jeg dum, urettferdig eller vanskelig?

Parterapeuten ser at de fleste kommer langt ved å erkjenne egne feil og mangler.

Sissel Gran er en av psykologene som i podkastserien «Havarikommisjonen» gir råd til hvordan par kan komme seg gjennom kriser. Foto: Halvard Jakobsen / NRK

2. Ta din partners sorger på alvor

Sissel Gran er aktuell i andre sesong av podkastserien «Havarikommisjonen».

– Mannlig stahet og kvinner som kjefter er noe av det verste som finnes, sier hun.

I serien deler par sine samlivshistorier i håp om at du skal lære av deres feil. For selvinnsikt er en hovedingrediens i vaksinen mot brudd.

Med store doser selvinnsikt kan man lettere rydde opp før krangler blir verkende byller. Såkalte parforholdstraumer.

Andre bud er å sprøyte rikelige doser nysgjerrig nestekjærlighet inn i forholdet.

I serien hører vi blant annet om «De hellige TRE». Om å være Tilgjengelig, Responderende og Engasjert i din partners liv.

Skal du lykkes med det må du legge vekk mobilen. Lytte og by på råd. Forstå hvem din partner er og hva som trengs av trøst, oppmuntring eller raushet.

Men det er ikke alltid vi får det til alene.

– Alle parforhold har noen fastlåste og vedvarende konflikter. Det mange par trenger, er å møte noen som har troen på dem. Troen på at de skal klare å løse det sammen, sier Rune Zahl-Olsen.

Men det er ikke historien vi blir fortalt i dag, sier han.

Overskriftene som møter oss på nett kan fort lede mange på villspor, mener Rune Zahl-Olsen. Foto: Sara Høines / NRK

Familieterapeuten mener hovedfokuset i dagens samfunn ligger på jeg, meg og mitt. Ikke deg i et større fellesskap.

Det kan fort gå på familiefreden løs.

3. Vær klar over parforholdets verdi

Nær 70 prosent av konflikter i parforhold har alle én ting til felles. Samlivsforskere sporer dem tilbake til svært ulike personligheter med forskjellige behov.

Kontrastene mellom oss kan bli spiren til dyp fascinasjon og kjærlighet, men også turbulens. Mange kjører seg fast i et skadelig mønster.

– Følger man da avisenes råd, med overskrifter som «Skill deg i tide!», er det fort gjort å søke en frihet som ender i brutte relasjoner, masse gjeld og ensomhet, sier Zahl-Olsen.

Rune Zahl-Olsen ser en økt motivasjon hos enkelte til å kjempe for forhold. Han tror det hos noen kan ha sammenheng med at de selv har kjent smerten av en skilsmisse som barn Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Tredje bud er derfor å anerkjenne parforholdets verdi.

Å se deg, din personlighet og rolle i et større perspektiv. Med hensyn til også partner og eventuelt barns personligheter og behov.

Da vil du lettere kunne løse krangler og oppleve et givende familieliv.

– Å klare å si unnskyld er veldig viktig. Å greie å komme tilbake til den andre, overvinne egen motstand og holde forbindelsen, sier Gran.

Hun minner samtidig om at «it takes two to tango». At den sårede part da må klare å akseptere unnskyldningen. Anerkjenne partnerens fredsbestrebelser.

Parterapeutene erfarer at mange overvinner utfordringer gjennom økt kunnskap om hverandre og samliv generelt.

De ser det blant annet hos par der en eller begge har skilte foreldre. Når barn av skilte blir klar over at de har dobbelt så høy risiko for brudd, sammenlignet med par der foreldrene ennå er gift, tar noen grep.

Zahl-Olsen ser det både på sitt kontor og i statistikken.

Blant dem som velger ekteskap, er det nå stadig færre som skiller seg. Han mener det kan henge sammen med at folk oppsøker hjelp i tide. Terapeuten har derfor ett siste råd:

– Ikke mist motet!

Sprøyter du disse rådene inn i bevisstheten, tror parterapeutene at du vil være godt rustet mot skilsmisse-smitte.

