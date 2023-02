– Jeg har opplevd at kvinner kommer inn i banken og lurer på om de har råd til å gå fra mannen, sier Stina Månestråle Hopsdal.

Hun er banksjef for privatmarked i DNB Stavanger.

Det er ikke alltid to som bodde sammen, har råd til å kjøpe bolig hver for seg.

– Jeg husker et tilfelle der vi ikke kunne gi finansiering på grunn av redusert inntekt. Da valgte hun å bli i det forholdet, sier Hopsdal.

Da rentene økte og prisen på strøm og mat gikk opp, merket banken at færre velger å gå fra hverandre. Banken opplevde en bruddtopp i oktober i fjor.

– Det har nok sammenheng med økonomien. Av erfaring ser vi at folk holder litt tettere på partneren når det blir dyrere å være alene, sier Hopsdal.

Økonomi er tema på familievernkontoret

Bruddtoppen banken opplevde i oktober, er kanskje ikke så overraskende. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at oktober var den måneden flest par tok ut separasjon fra 2011 til 2021.

Familievernkontoret opplever at økonomien kan spille en rolle når par ønsker å skille lag.

– Noen blir i et forhold fordi de ikke har økonomi til å gå. Jeg har hatt klienter som har sjekket med banken, og forteller at de ikke har økonomi til å være alene. Er forholdet greit nok er kanskje økonomi en faktor som holder igjen, men er det en stor belastning vil flere gå på tross av økonomien, sier Stine Elisabeth Skogvold, psykolog på Bodø familievernkontor.

På Familievernkontoret for Haugalandet sier daglig leder Randi Orhammer at det ikke finnes et entydig svar.

– Vi har over tid erfart at økonomi har vært ett av de aktuelle tema for parene vi møter. Når de kjemper for forholdet, men også når det går mot en slutt og vi møter dem i mekling. Trang økonomi kan både bringe oss nærere og gjøre avstanden større og vanskeligere, sier hun.

Hverken banksjefen eller Skogvold på Familievernkontoret i Bodø kjenner til at menn i samme situasjon har gjort det samme.

Lønnsforskjellen økte noe

Økonom Lene Drange råder par til å snakke om økonomi tidlig i forholdet.

– Kanskje ikke på første date, men hvis man skal kjøpe noe sammen eller den ene skal kjøpe seg inn i den andres leilighet, så er det veldig viktig å sette seg ned og gjøre det, sier hun.

SIKRE DEG TIDLIG: Økonomi Lene Drange sitt viktigste råd er å skrive samboerkontrakt. Foto: Privat

Kvinner tjener i snitt dårligere enn menn. 14,1 prosent dårligere, ifølge SSB-tallene fra 2022, som nylig ble publisert.

I 2018 var lønnsforskjellen 14,3 prosent og gikk ned til 13,9 prosent i 2019, opp igjen til 14,2 i 2020 og ned til 13,8 i 2021.

Tallene er snittet av hel- og deltidsstillinger. Men ser en kun på heltidsstillinger, tjente fulltidsarbeidende menn 11,9 prosent mer enn fulltidsarbeidende kvinner i 2022.

Økonomisk likestilling

Men er økonomisk likestilling at begge bidrar med like mye penger?

– Det er ulike måter å gjør det på. Men dersom begge bidrar likt, og den ene sitter igjen med 15.000 kroner og den andre med 2000 kroner, blir det også skjevt, sier Drange.

En mulighet er at den med høyest inntekt betaler de største regningene, råder hun.

Eller at en regner ut prosentandelen basert på nettolønning. Tjener dere 60.000 kroner totalt og den ene tjener 40.000 av dette, kan det være en løsning å regne ut sin prosentandel av totallønn og fordele utgiftene i samme prosentandel som lønnen utgjør.

– Bør man rett og slett forberede økonomien på et brudd?

– Ja, i starten av et forhold er det veldig viktig at man setter seg ned og skriver kontrakt, sier Drange.

Hva bør være med i samboerkontrakten? Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK Ekspandér faktaboks Det finnes flere samboerkontrakt-maler som kan lastes ned og fylles ut på nett. Disse punktene er viktige å få med i kontrakten: Boligen Hvem eier boligen eller hvilken eierandel har dere dersom den andre skal kjøpe seg inn? Eller skal den andre parten betale leie?

Felleskostnader Hvordan fordeler dere regningene? Om begge parter tjener ulikt kan dere avtale hvordan dere fordeler utgifter og skrive det i kontrakten.

Felles lån Tar dere opp felles lån, få med i samboerkontrakten hvor stor andel av lånet dere står ansvarlige for hver for dere.

Hvem får boligen ved brudd? Bli enige på forhånd og skriv i kontrakten hvem som skal bo i felles bolig ved et eventuelt brudd.

Kilde: Huseierne.no

Og dersom den ene parten jobber redusert en periode, for eksempel når barna er små, er det viktig å ta gode økonomiske vurderinger.

– Ofte jobber man redusert for å få hverdagslogistikken til å gå opp. Da bør man som par sette av ekstra pensjonssparing til den som er hjemme. Hvis man går fra hverandre når barna er større, blir det urettferdig også frem i tid hvis man ikke sparer ekstra til pensjon, sier hun.

Par krangler om økonomi

Parøkonomi er ikke et uvanlig tema på kontoret til Frode Thuen. Han er psykolog og parterapeut.

– De fleste par opplever at økonomi kan være en utfordring i noen situasjoner. Det varierer mye, men for noen er det absolutt et stort problem, sier han.

KJENT PROBLEMATIKK: For psykolog og parterapeut Frode Thuen, er økonomi en problemstilling som ofte dukker opp i terapi. Foto: Sindre Helgheim / NRK

Ofte tar det størst plass i forhold med dårlig økonomi.

– Økonomien er på en måte et bakteppe for hele familielivet og tilværelsen. Og hvis man da har ulike oppfatninger og måter å forholde seg til økonomien på, vil det være et evig tilbakevendende stridstema, sier han.

Han ser også at det oftest er unge par som krangler om økonomi.

– De har gjerne litt lavere inntekt og mer utgifter med barn og etablering. Også har de kanskje ikke helt funnet ut av hvordan de skal forholde seg til de økonomiske utfordringene som for så vidt alle par må ta hensyn til, sier Thuen.