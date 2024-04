Dette skjer med melka hvis du trener hardt når du ammer

Corinna Dannert bor i Trondheim og ble mor for ni uker siden. Hun er nå med i en studie som handler om trening og brystmelk.

Dannert så tilfeldigvis informasjon om studien på den lokale helsestasjonen og bestemte seg for å bidra. Ifølge 31-åringen er ikke den fysiske formen kjempegod, og håpet var derfor at dette kunne gi henne motivasjon til å gjenoppta treningen.

Nå er hun snart ferdig med 3 av 8 uker, og synes opplegget er kjempebra. Før hun startet, visste hun lite om hvilke effekter trening kunne ha på morsmelka.

– Det har jo vært noen rykter om at det å trene hardt og gå ned i vekt ikke nødvendigvis er bra. Og at hardtrening kan framkalle giftstoffer som kan gå i melka. Men jeg aner ikke om det er sant. Så nå håper jeg de finner ut at trening er bra for både meg og babyen, sier hun til NRK.

Corinna Dannert på ergometersykkelen. Hun håper forskerne finner ut at treningen er bra for både mor og barn. Foto: Trine Moholdt

Stor usikkerhet

Og ifølge NTNU-forsker Trine Moholdt, er mange usikre på hva trening kan ha å si for ammingen. Det er heller ikke mye forskning på denne tematikken fra tidligere.

I 2020 publiserte forskere fra Ohio i USA en studie hvor funnene blant annet viste at det å trene under svangerskapet kunne være bra for morsmelka. De mente moderat trening ville redusere barnets risiko for å utvikle diabetes, fedme og hjertesykdom.

Nå ønsker Moholdt og kolleger å finne nye og bedre svar på nettopp dette.

– Vi vet fra tidligere forskning at trening er bra for så å si alle organer og vev i kroppen. Det er forsket veldig lite på hvilken effekt trening kan ha på morsmelk. Det jeg håper at vi finner er at trening kan virke gunstig for ulike bestanddeler i morsmelka, og at dette kan føre til at babyene blir beskyttet mot overvekt eller fedme senere i livet.

Og nå er resultatene fra den første av flere studier fra forskerne på NTNU klare.

Ifølge funnene skal det å trene hardt være bra for babyen.

Morsmelk inneholder hundrevis av ulike molekyler som kan ha betydning for babyens helse. Derfor undersøker forskerne hvordan trening kan påvirke mange av disse ulike bestanddelene. Foto: Timothy Meinberg, Unsplash

Bra for forbrenningen

I studien deltok 20 ammende mødre. De avleverte til sammen 240 prøver med morsmelk.

Dette gjorde de i tre ulike runder. Både før og etter ei hard treningsøkt, før og etter en økt med moderat innsats og de avleverte melk etter å kun ha vært i ro.

Deretter ble innholdet i morsmelken sammenlignet på tvers av øktene.

Det viste seg at trening med høy intensitet ga gode resultater. Da ble nemlig et hormon som er bra for barnets forbrenning og stoffskifte utløst.

– Høy intensitet vil si at mor ble kraftig andpusten i perioder i løpet av treninga. Siden mange ikke har trent så mye på slutten av et svangerskap, vil man kunne oppnå dette ved å for eksempel gå litt fort i en motbakke. Så dette er ikke uoppnåelig for folk flest. Slik trening er også veldig effektiv for å komme i bedre form, sier Moholdt til NRK.

Studien viser videre at trening med moderat intensitet ikke hadde samme effekt.

Håper å finne flere effekter

Hormonet som forskerne fant i melka etter den harde økta, kalles adiponectin.

Det regulerer blant annet kroppens forbrenning av næringsstoffer. På denne måten sikrer det energitilførsel og stoffer som er nødvendige for at kroppen skal fungere.

Lave nivåer av adiponectin er forbundet med insulinresistens og diabetes type 2.

Moholdt mener mødre som ammer ikke bør være redd for å trene.

– Etter min mening trenger ikke nybakte mødre å bekymre seg for melkesyre i morsmelka. Det er ingen forskning som tilsier at dette er uheldig. Og melkesyre er energirik.

Trine Moholdt er treningsfysiolog og fysioterapeut. Hun jobber med forskning på hvordan trening kan være forebyggende og behandlende medisin for livsstilssykdommer. Foto: Karl Joergen Marthinsen / Karl Joergen Marthinsen

Begrense fedme hos barn

Det overordnede målet med denne forskninga er å finne ut om man kan begrense utviklingen av overvekt hos barn.

I 2020 beregnet Verdens helseorganisasjon at 39 millioner barn under fem år var overvektige eller hadde fedme.

Ifølge forskning kan ernæring tidlig i livet ha noe å si for hvordan helsen til den enkelte blir på sikt.

– Faktisk er perioden fra unnfangelse til to års alder ansett som den mest kritiske perioden for mulig utvikling av fedme, sier NTNU-forskeren.

Men en studie med 20 mødre er ikke ansett som et stort utvalg.

Har det noe å si for resultatene?

– Viktig å vite

Trine Moholdt forklarer at måten studien er designet på, gjør resultatene mer solide.

Det at deltagerne gjennomførte flere runder med trening på ulike intensitetsnivå gjør at man bedre kan sammenligne resultatene.

– På denne måten får vi redusert variasjonen det gjerne er mellom ulike personer. Men resultatene våre vil bare kunne generaliseres til personer som fullammer, og de som trener 6–12 uker etter fødsel.

– Vi holder nå på med to andre studier der vi skal ha med oss flere deltakere, sier Moholdt.

Og det er i en av disse Corinna Dannert deltar. Hun er spent på om de finner flere positive effekter.

– Det er noe som er viktig å vite, sier den nybakte mammaen.