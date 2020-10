– Klarer du å gjøre denne ene tingen kan du nå sjukt langt, sier psykolog Catrin Sagen.

Parterapeutene har rådene klare. Om du så er nyforelsket, nygift eller vil beskytte et livslangt ekteskap mot tabbene som kveler kjærligheten og tar knekken på familien.

Samlivsterapeutene ser daglig på sine kontor knutene som ofte ender i skilsmisse.

– Mannlig stahet og kvinner som kjefter er noe av det verste som finnes, sier psykolog Sissel Gran.

Først og fremst må du bestemme deg for å prioritere parforholdet, råder de erfarne terapeutene. De gir tre stikkord verd å bore dypere i: «De hellige TRE», «Kjærlighetskart» og «Parforholdstraumer».

Psykolog Catrin Sagen har blant annet vært med på å utvikle «VI-appen», som er et gratis verktøy for par som ønsker å styrke forholdet sitt. Foto: Sara Høines / NRK

Tabbe 1: Du klarer ikke å legge vekk mobilen

Nær 20.000 par giftet seg i fjor. Samtidig endte over 9600 ekteskap i skilsmisse. I tillegg kommer alle samboerskap som rakner hvert år.

– Det er helt undervurdert hvor smertefullt skilsmisser kan være. De fleste kommer på bena igjen, men mange sørger i årevis, sier Gran.

Veien til brudd og skilsmisse er ofte fylt med varseltrekanter. Tegn på at forholdet kan ta slutt, dersom man ikke tar grep.

Parterapeutene ser at mange par overvinner utfordringer ved å fokusere på det som kalles «De hellige TRE»: Tilgjengelig, Responderende, Engasjert.

Legg fra deg mobilen og vær tilgjengelig for den praten i sofakroken om kvelden. Vis at det din utkårede prater om engasjerer og berører deg. Gi respons.

– Det handler om å ta imot partneres invitasjon til kontakt, sier Sagen.

Det kan være lettere sagt enn gjort.

Tabbe 2: Du er ikke oppdatert på din partners interesser

I starten av et parforhold skjer det som oftest helt av seg selv. Vi spør og graver i den andres liv. Nysgjerrige på alt fra familie og barndom til vennskap, studier og jobb.

Slik danner vi oss et bilde av hvordan du ble deg.

Det parterapeuter kaller et «kjærlighetskart». Kartet viser hva du setter pris på. Hva man kan gjøre for å vise kjærlighet. Hvordan vi kan trøste og løse konflikter, når det stormer som verst.

Og hvilke sprell og gaver man for all del bør styre unna, skal man unngå å tråkke deg på tærne.

– Den kunnskapen trenger vi jevnlig å oppdatere fordi vi hele tiden forandrer oss, sier Sagen.

Blir hverdagen for travel, med krevende jobber, våkenetter eller et logistisk sirkus, må man sette av tid til disse samtalene. Hvis ikke risikerer man å gli fra hverandre, og i verste fall såre hverandre dypt.

– Hvis ikke kartet er oppdatert bommer vi når vi skal gi partneren vår respons.

Da gir man kanskje de treningsklærne i gave. Ment som et tegn på at du skal få litt egentid, men som oppfattes som en pekefinger til tilstanden rundt midjen.

Én bommert kan lede til et stort sår i forholdet. Skal man unngå brudd, må det repareres.

Sissel Gran er en av psykologene som i podkastserien «Havarikommisjonen» gir råd til hvordan par kan komme seg gjennom kriser for å unngå samlivsbrudd og skilsmisse. Foto: Halvard Jakobsen / NRK

Tabbe 3: Du har feid problemer under teppet

Fødsler, død, sykdom og utroskap vekker sterke følelser og reaksjoner som kan sette forhold og familier på prøve.

Er skaden først skjedd har man med et såkalt parforholdstraume å gjøre. Da er det avgjørende at den som gjorde feilen innser det.

– Man må rett og slett ned på kne og si at jeg har såret deg voldsomt. Jeg har ikke skjønt det og jeg er kjempe lei meg, sier Gran.

Det kan sitte langt inne for mange.

– Noen ser på det å legge seg flat som ydmykende. De skjønner ikke at det i et ekteskap er en soningsgest du er nødt til å gjøre hvis du skal rydde opp.

Den sårede har da også en plikt. De må makte å ta imot beklagelsen. Slike forsoningsprosesser er hverdagskost på Sissel Grans kontor.

– Det som ofte skjer er at den sårede part også ser at de hadde et bidrag i dette: «Jeg jobbet for mye, glemte deg. Det var vel grunnen til at du skled bort og rotet deg bort i den dama». Eller «jeg har hakket for mye på deg i alle år uten at jeg har sett det».

Terapeutene erfarer at uløste parforholdstraumer ofte blir spøkelser i parforhold. De dukker opp hver gang det blir vanskelig og kan gjøre bagateller til store krangler.

– Vi synes jo det er litt trist, for noen ganger skal det så lite til for å løsne det. Men mange par har gått med det i så mange år, de er blitt så krenket og hårsåre at alt kan oppfattes ironisk eller negativt, påpeker Gran.

Mobiltelefonen er blitt en forstyrrelse i mange parforhold. Den stjeler verdifull tid man kunne hatt sammen. Foto: Sara Høines / NRK

Skilsmisser du kan lære av

NRK har intervjuet seks par som har gått fra hverandre og bedt fagpersoner grave i deres historier for å undersøke hvorfor det endte med brudd. I podkastserien «Havarikommisjonen» forteller parene ærlig om sine dyrekjøpte erfaringer.

Håpet er at du skal slippe å gjøre de samme.

– Det er veldig modig og raust av disse parene å dele sine erfaringer for at andre skal kunne lære av det, sier Gran.

Sissel Gran og Catrin Sagen gir i serien konkrete råd til hvordan du kan unngå brudd.

Parene som holder seg oppdatert på hverandre og ikke stikker hodet i sanden når problemer dukker opp, kommer langt erfarer samlivsterapeutene. For når to legger ut på en livslang vandring sammen gjelder det samme prinsippet som i Fjellvettreglene:

«Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er».

