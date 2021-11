Nye tall: Færre separerer seg under pandemien

Da pandemien rammet Norge, fryktet samlivseksperter «skilsmisseboom». Ikke rart når folk gikk oppå hverandre i måned etter måned.

Men så langt peker tallene i en annen retning.

NRK har tidligere omtalt at Norge fikk en nedgang i separasjoner i starten av pandemien . Nå viser en ny kartlegging at denne trenden ser ut til å fortsette i 2021.

Bare siden starten av pandemien har den årlige bunken med separasjonssøknader blitt hele 15 prosent lavere.

Lang trend

– Spennende, svarer Rune Zahl-Olsen fra Sørlandet Sykehus når NRK viser ham tallene.

Forskeren og familieterapeuten har tidligere kartlagt 2,7 millioner norske ekteskap . Han forteller at NRKs tall er enda en pekepinn i retning av en trend han har sett over tid: at stadig færre skiller seg.

Norge opplevde skilsmisseboom fra 1960- til 1990-tallet, men siden har pila snudd.

– Andelen skilsmisser har gått markant ned de siste ti årene. En slik nedgang har aldri før skjedd i Norge, sier Zahl-Olsen.

Hvis man er i en vanskelig samlivssituasjon og får et inntrykk av at mange skiller seg, kan det påvirke valget man selv tar, påpeker Zahl-Olsen. Foto: Sara Høines / NRK

Helt nye tall

For 20 år siden ble rundt 13.000 ektepar separert hvert år, ifølge SSB. Etter dette har både separasjoner og skilsmisser sunket jevnt og trutt.

Denne trenden har altså fortsatt helt inn i den tunge innspurten av pandemien, viser tall NRK har hentet inn i forbindelse med podkasten «Havarikommisjonen» .

I 2019 søkte rundt 11.000 ektepar om separasjon. I 2021, rundt 9.300. Tallene er samlet inn fra alle landets statsforvaltere og dekker hele året fram til midten av oktober.

Det er verdt å huske på at disse tallene handler om ekteskap, ikke om samlivsbrudd generelt. Alt i alt har det faktisk aldri vært registrert flere alenepappaer og alenemammaer i Norge, ifølge NRKs store kartlegging av Singel-Norge .

Vi vet heller ikke hvordan pandemien slår ut på sikt. Men Zahl-Olsen ser ingen grunn til at tallene skal sprette opp igjen.

– Jeg tror egentlig ikke det, for noen studier viser at flere par har fått det bedre enn par som har fått det verre under pandemien.

Myte at halvparten skilles

Han har flere teorier om hvorfor stadig færre skiller seg.

Det kan for eksempel handle om at bare de mest dedikerte av oss går inn i ekteskap i dag, siden flere velger andre samlivsformer. Det kan også handle om at skilsmissebarn fra «boomen» vil spare egne barn for det samme. Eller det kan handle om at kvinner og menn er blitt mer likestilte, så vi krangler mindre.

Uansett er det altså en myte at halvparten av ekteskap ender i skilsmisse.

– Vi finner ingen årskull som er oppe i 50 prosent. Jeg tenker at hvis man står i en vanskelig samlivssituasjon og tror at annethvert ekteskap ender med skilsmisse, kontra at det kanskje er 30 prosent, så vil det gjøre noe med valget man tar, sier Zahl-Olsen.