Å gi slipp er ofte smertefullt. Om du så skal ta farvel med din første kjæreste eller avslutte et langt samliv. Men smerten betyr ikke at beslutningen er feil.

– Noen ganger skal ting ta slutt, sier psykolog Sissel Gran.

Parterapeuter ser at mange får det bedre etter å ha gått hver sin vei, men at det krever en innsats fra begge parter. Ofte på områder som kommer brått på.

I en tid der det ikke lenger er tabu å skille seg, oppleves forventningene om en lykkelig skilsmisse nå overveldende for mange.

– Det er nesten en ny type skilsmisseskam som er knyttet til at man ikke er flink til å være skilt. Til reaksjoner som «Å, feirer dere ikke jul sammen?», sier psykolog Catrin Sagen.

Å etablere en ny normal på strak arm er ganske urealistisk, påpeker de to erfarne samlivsterapeutene.

De færreste stiller helt forberedt til oppgaven det er å skulle starte et nytt liv. Både mentalt, praktisk, økonomisk og juridisk. Men psykologene vet råd, og har tipsene til deg som vil gjøre prosessen så god som mulig for store og små.

Psykolog Catrin Sagen ser at det har sneket seg inn en ny type skilsmisseskam i vår tid, som knebler mange i å komme videre i sorgprosessen. Foto: Sara Høines / NRK

1. Ta sorgen på alvor

Skilsmisser og brudd kan utløse et skred av følelser: alt fra lettelse og en følelse av frihet, til ensomhet, skam, sinne og sorg.

Dette går ikke over av seg selv.

Det mange opplever og tolker som forventninger til fraskilte, hindrer noen i å snakke åpent om det som er vanskelig.

– Det er helt undervurdert hvor smertefullt skilsmisser kan være. Vi sørger i årevis, sier Gran.

Samlivsterapeuten ser at sorg etter skilsmisser er voldsomt underkommunisert i vårt samfunn.

Kombinert med inntrykket av vellykkede skilsmisser på alle kanter, ofte med «mine, dine og våre barn», blir det en ekstra belastning for mange.

– Det høye presset på en lykkelig skilsmisse blir en ekstra sorg, fordi de selv ikke føler det sånn, sier Sagen.

Terapeutenes råd er å anerkjenne og akseptere følelsene, og våge å dele dem med noen.

Husk også at din mentale helse henger nøye sammen med den fysiske. Klarer du å være fysisk aktiv, opprettholde normal døgnrytme og spise sunt vil det hjelpe deg. Vær også oppmerksom på fristelsen til å bruke rusmidler for å takle situasjonen.

Sissel Gran er en av psykologene som i podkastserien «Havarikommisjonen» gir råd til hvordan par kan komme seg gjennom kriser. Foto: Halvard Jakobsen / NRK

2. Vær forberedt på flere forandringer som koster

Sissel Gran og Catrin Sagen er aktuelle i podkastserien «Havarikommisjonen», som handler om samlivsbrudd. Der møter vi blant annet en tobarnsmor, som i serien kalles Kristin.

– Jeg tenker det er mye sorg i samfunnet vi ikke helt tar inn over oss. Vi skal liksom gå så kjekt av sted, sier Kristin i dag.

Kristin gjorde også nettopp det. Travet videre i full jobb med to små barn, uten å legge merke til faresignalene. Hvor mye prosessen frem mot skilsmissen hadde kostet av krefter, og hvor vanskelig omstillingen faktisk var.

Men så sa det stopp. Totalt utkjørt møtte Kristin til sist veggen.

– Det jeg tror mange ikke forstår med skilsmisse er sorgen over alt det andre du også mister. Nettverket dere hadde som familie, sier Kristin.

Relasjoner til både familie og venner påvirkes av brudd på godt og vondt, forklarer Sissel Gran:

– Noen sier; jeg visste ikke hvor beskyttet jeg var. Ekteskapet ga en beskyttelse mot vær og vind. Mot ensomhet. Når det er borte føler jeg meg som midt ute på vidda, og ikke inviteres man i parmiddager lenger. Man får en følelse av at det var paret som var interessant, ikke han eller henne.

Det sosiale livet forandrer seg for de fleste etter en skilsmisse. For mange kommer denne endringen overraskende.

– Jeg følte meg veldig alene, både i morsrollen og som menneske, forteller Kristin.

Hun og eksmannen lyktes likevel med å skape en ny, god normal for barna. Det skjer ikke automatisk.

I årets julekalender fra NRK «Stjernestøv», møter vi skilsmissebarnet Jo. Han savner sitt gamle liv og har vanskelig for å tilpasse seg alt det nye. Foto: NRK

3. Ikke tramp på graven

Flere tusen voksne og barn forbereder i disse dager sin første jul etter et samlivsbrudd. Det er også tema i årets julekalender hos NRK, «Stjernestøv».

Barnas beste kan ivaretas også ved en skilsmisse, men det krever aktiv innsats fra begge foreldre.

– Vær så snill å snakke pent om hverandre til barna, sier Gran.

Føler man seg forlatt og forrådt kan det være vanskelig å holde munn, men det hjelper ikke barna å høre nedsettende gloser om mamma eller pappa. Svarere tvert om.

– Unger blir helt utslitt i den kryssilden, sier Gran.

Statistisk sett opplever barn av skilte foreldre flere problemer med helse og atferd en periode etter samlivsbruddet. De sosiale og akademiske prestasjonene påvirkes også.

Klarer foreldrene å unngå et høyt konfliktnivå, kan veien til en ny normal bli kortere og mindre strevsom for barna. Det kan også hjelpe barna med å dele egne følelser, noe mange vegrer seg for i frykt for å såre mamma eller pappa.

Vennskapet mellom Jo og den magiske jenta Elly står sentralt i «Stjernestøv». Foto: NRK

Livet tar også en brå vending for mange barn når det plutselig går i skytteltrafikk mellom to hjem. To hus der mamma eller pappa kanskje har fått seg ny partner med egne barn. For noen barn ender det med at de alltid føler seg som en gjest, og ikke hører hjemme noe sted.

– Barns følelse av hjemløshet etter skilsmisser kan bli total. Noen beskriver det som om familien har dødd, sier Gran.

Men psykologen vet råd. Det handler om å ikke trampe på graven til forholdet.

– Man kan drive med litt gravpynting, som jeg kaller det.

Blomsten du kan sette på graven, er erkjennelsen av det som faktisk var bra i forholdet.

– Mye av det vi hadde var bra, kan man si i ettertid. Vi fikk noen fine unger, vi bygget et fint hus. Vi var ikke så verst. Slik kan man sammen eller på hver sin kant inngå en våpenhvile, forklarer Gran.

For dem som til sist makter å erstatte våpenhvilen med fred, er det en gave til hele familien.

Da kan man snakke om en lykkelig skilsmisse.